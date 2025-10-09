Возрастное ограничение 18+

Фильм про Ивана Абатурова сняли в Екатеринбурге

Режиссёра заинтересовала история, как википедист и журналист стал «главным доносчиком страны»

14.59 Пятница, 10 октября 2025
Фото: кадр из фильма «Детство Ивана»
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Режиссёр Марат Гиндуллин представил Вечерним ведомостям трейлер своего фильма под названием «Детство Ивана». Он посвящён Ивану Абатурову, получившим широкую известность в конце 2024 года после выпущенного о нём материала ВВC. Как рассказал нам Гиндуллин, он решил в этот раз обратиться к жанру документального кино, «чтобы попытаться разобраться, откуда в нашем обществе появляются стукачи».

Повествование в фильме ведётся от лица главного героя — екатеринбургского историка и журналиста Ивана Абатурова. Иван вспоминает о своих школьных педагогах, о соседях по дому, об отношении к нему одноклассников.

«Он с детства был любознательным и общительным ребёнком, получил Губернаторскую премию и депутатскую стипендию, побеждал на олимпиадах для школьников, один раз получил путёвку на выпускной бал в Кремль»,

— говорит про героя фильма Гиндуллин.


Иван Абатуров занимался в кружках, редактировал детскую газету, но всё равно оставался чужим, в старших классах сверстники даже написали коллективное письмо с просьбой исключить его из школы, а в дальнейшем Иван стал знаменитым доносчиком, рассказывает Гиндуллин.

«На вопрос: кто в этом виноват — сам Абатуров или окружающие — автор картины отвечает однозначно: таких людей, как Иван, рождает общество, люди, которые на протяжении многих лет третировали и оскорбляли его. Именно они заставили человека с высоким интеллектом направить свою работоспособность на насильственную переделку общества с помощью доносов. Фильм предлагает задуматься, так ли уж отличаются деятели с периферии от персон федерального масштаба, которые следят за согражданами и сообщают о неблаговидных, с их точки зрения, поступках. Иван нашёл в себе силы рассказать, что сформировало его как личность, и как повлиял на него социум. Возможно, и более крупные информаторы прошли через подобное детство и воспитали в себе особую любовь к людям и порядку»,

— объясняет свои мотивы режиссёр.


Марат Гиндуллин рассказал
, что впервые использует приём альтернативного повествования — в прокат выйдет две версии фильма, соответственно, и две сюжетные линии.

В данном случае это связано с цензурой, — объясняет Гиндуллин — в каждой стране она своя и зачастую кардинально отличается от того, что запрещено у соседей.

Марат Гиндуллин рассчитывает принять участие в отечественных фестивалях, а также найти площадки, в том числе зарубежные, которые помогут с проведением премьерного показа его работы и захотят организовать встречу с режиссёром и его героем.

Иван Абатуров в разговоре с
подтвердил изложенную Гиндуллиным информацию и сказал, что согласовал с ним дальнейшие планы по показу картины и, соответственно, возможные встречи со зрителями.

Напомним, в прошлом году короткометражный художественный фильм Iteration («Итерация»), снятый Маратом Гиндуллиным, попал в конкурсную программу кинофестиваля в Лондоне. Кроме того, его ленты демонстрировались на нескольких отечественных фестивалях. В 2024 году Гиндуллин снял фильм про судьбу Татаро-Башкирского кладбища в Екатеринбурге совместно с Абатуровым (где он выступил как эксперт-историк), но затормозил его премьеру из-за событий, связанных с обсуждением личности Ивана Абатурова, и так и не выпустил его. После этого, в 2025 году Гиндуллин решил снять новый фильм, рассказал он Вечерним ведомостям.

Личность Ивана Абатурова привлекла широкое внимание в конце 2024 года, когда антрополог Александра Архипoва (внесена Минюстом РФ в реестр инoагентoв) и лингвист Даниил Скоринкин по итогам своего исследования пришли к выводу, что Абатуров пишет обращения от имени «главной доносчицы страны» Анны Коробковой. После доносов, подписанных Анной Коробковой, людям выносили дисциплинарные взыскания, увольняли с работы, наказывали административно, объявляли иноагентами.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Доме кино отметят 30-летие «Мусульманина»
09 октября 2025
Водителям екатеринбургских трамваев угрожают в интернете
09 октября 2025
Свердловская филармония признана самым посещаемым учреждением по «Пушкинской карте» в области
04 октября 2025
В Нижнем Тагиле «ВАЗ» на большой скорости влетел в Hover перед светофором
02 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уфимский трамвайно-троллейбусный завод выиграл аукцион на поставку троллейбусов в Екатеринбург

Предприятие снизило стартовую цену поставки на целых 400 миллионов рублей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
22:14 В Екатеринбурге завершился приём заявок на фестиваль «Кинопроба»
21:47 В Краснотурьинске предпринимателя крупно оштрафовали за незаконное привлечение мигрантов
21:36 Суд обязал школу и родителей выплатить компенсацию за избиение ученицы в Волчанске
19:07 Нарушения экологического законодательства выявлены на предприятии в Туринской Слободы
18:46 В Белинке расскажут о мифах и реальности творчества Неизвестного
18:18 Только четыре из 11 свердловских пожаров четверга пришлись на жилой сектор
17:23 В выходные в Свердловской области ожидаются дождь и снег
17:17 В торговых центрах Свердловской области заработали выездные пункты вакцинации
17:00 Активы бизнесменов Боброва и Бикова национализировали
16:54 Фонд «Дети России» передал детскому онкоцентру Екатеринбурга оборудование на 2 млн рублей
14:47 В Екатеринбурге вынесли приговор члену ОПГ экс-милиционера Соболя
14:01 Екатеринбуржцам обещают открыть школу возле парка Маяковского на год раньше
13:44 Суд оставил экс-лидера азербайджанской диаспоры Шыхлински под стражей
12:48 Первоуральца оправдали по делу о доведении до самоубийства супруги
12:26 В Краснотурьинске водитель мусоровоза случайно переехал старушку
11:40 Открыть дорогу по новому мосту в Октябрьском районе Екатеринбурга хотят в октябре
11:23 Жителя Нижней Туры обвинили в попытке сжечь четырёх человек
10:46 В Екатеринбурге с 1 ноября повышается стоимость проезда до 42 рублей
10:15 В Тугулыме многодетная семья получила участок без инфраструктуры
09:45 В Екатеринбурге на Объездной дороге в смертельном ДТП столкнулись Peugeot и Lada
09:16 СМИ: В Екатеринбурге школьник ударил беременную учительницу
21:40 В Доме кино отметят 30-летие «Мусульманина»
21:08 В Реже преступная троица оказалась под судом за недоукраденные «Жигули»
20:46 Ущерб оставшейся без дома серовчанке частично компенсирует МЧС
20:33 Екатеринбург догоняет Петербург по темпам жилищного строительства
20:09 На «Юмор в языке и речи» приглашает Белинка
Все новости Свердловской области
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
Все новости России и мира
22:14 В Екатеринбурге завершился приём заявок на фестиваль «Кинопроба»
21:47 В Краснотурьинске предпринимателя крупно оштрафовали за незаконное привлечение мигрантов
21:36 Суд обязал школу и родителей выплатить компенсацию за избиение ученицы в Волчанске
19:07 Нарушения экологического законодательства выявлены на предприятии в Туринской Слободы
18:46 В Белинке расскажут о мифах и реальности творчества Неизвестного
18:18 Только четыре из 11 свердловских пожаров четверга пришлись на жилой сектор
17:23 В выходные в Свердловской области ожидаются дождь и снег
17:17 В торговых центрах Свердловской области заработали выездные пункты вакцинации
17:00 Активы бизнесменов Боброва и Бикова национализировали
16:54 Фонд «Дети России» передал детскому онкоцентру Екатеринбурга оборудование на 2 млн рублей
14:47 В Екатеринбурге вынесли приговор члену ОПГ экс-милиционера Соболя
14:01 Екатеринбуржцам обещают открыть школу возле парка Маяковского на год раньше
13:44 Суд оставил экс-лидера азербайджанской диаспоры Шыхлински под стражей
12:48 Первоуральца оправдали по делу о доведении до самоубийства супруги
12:26 В Краснотурьинске водитель мусоровоза случайно переехал старушку
11:40 Открыть дорогу по новому мосту в Октябрьском районе Екатеринбурга хотят в октябре
11:23 Жителя Нижней Туры обвинили в попытке сжечь четырёх человек
10:46 В Екатеринбурге с 1 ноября повышается стоимость проезда до 42 рублей
10:15 В Тугулыме многодетная семья получила участок без инфраструктуры
09:45 В Екатеринбурге на Объездной дороге в смертельном ДТП столкнулись Peugeot и Lada
09:16 СМИ: В Екатеринбурге школьник ударил беременную учительницу
21:40 В Доме кино отметят 30-летие «Мусульманина»
21:08 В Реже преступная троица оказалась под судом за недоукраденные «Жигули»
20:46 Ущерб оставшейся без дома серовчанке частично компенсирует МЧС
20:33 Екатеринбург догоняет Петербург по темпам жилищного строительства
20:09 На «Юмор в языке и речи» приглашает Белинка
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK