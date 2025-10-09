Возрастное ограничение 18+
Фильм про Ивана Абатурова сняли в Екатеринбурге
Режиссёра заинтересовала история, как википедист и журналист стал «главным доносчиком страны»
Фото: кадр из фильма «Детство Ивана»
Режиссёр Марат Гиндуллин представил Вечерним ведомостям трейлер своего фильма под названием «Детство Ивана». Он посвящён Ивану Абатурову, получившим широкую известность в конце 2024 года после выпущенного о нём материала ВВC. Как рассказал нам Гиндуллин, он решил в этот раз обратиться к жанру документального кино, «чтобы попытаться разобраться, откуда в нашем обществе появляются стукачи».
Марат Гиндуллин рассказал , что впервые использует приём альтернативного повествования — в прокат выйдет две версии фильма, соответственно, и две сюжетные линии.
В данном случае это связано с цензурой, — объясняет Гиндуллин — в каждой стране она своя и зачастую кардинально отличается от того, что запрещено у соседей.
Марат Гиндуллин рассчитывает принять участие в отечественных фестивалях, а также найти площадки, в том числе зарубежные, которые помогут с проведением премьерного показа его работы и захотят организовать встречу с режиссёром и его героем.
Иван Абатуров в разговоре с подтвердил изложенную Гиндуллиным информацию и сказал, что согласовал с ним дальнейшие планы по показу картины и, соответственно, возможные встречи со зрителями.
Напомним, в прошлом году короткометражный художественный фильм Iteration («Итерация»), снятый Маратом Гиндуллиным, попал в конкурсную программу кинофестиваля в Лондоне. Кроме того, его ленты демонстрировались на нескольких отечественных фестивалях. В 2024 году Гиндуллин снял фильм про судьбу Татаро-Башкирского кладбища в Екатеринбурге совместно с Абатуровым (где он выступил как эксперт-историк), но затормозил его премьеру из-за событий, связанных с обсуждением личности Ивана Абатурова, и так и не выпустил его. После этого, в 2025 году Гиндуллин решил снять новый фильм, рассказал он Вечерним ведомостям.
Личность Ивана Абатурова привлекла широкое внимание в конце 2024 года, когда антрополог Александра Архипoва (внесена Минюстом РФ в реестр инoагентoв) и лингвист Даниил Скоринкин по итогам своего исследования пришли к выводу, что Абатуров пишет обращения от имени «главной доносчицы страны» Анны Коробковой. После доносов, подписанных Анной Коробковой, людям выносили дисциплинарные взыскания, увольняли с работы, наказывали административно, объявляли иноагентами.
Напомним, в прошлом году короткометражный художественный фильм Iteration («Итерация»), снятый Маратом Гиндуллиным, попал в конкурсную программу кинофестиваля в Лондоне. Кроме того, его ленты демонстрировались на нескольких отечественных фестивалях. В 2024 году Гиндуллин снял фильм про судьбу Татаро-Башкирского кладбища в Екатеринбурге совместно с Абатуровым (где он выступил как эксперт-историк), но затормозил его премьеру из-за событий, связанных с обсуждением личности Ивана Абатурова, и так и не выпустил его. После этого, в 2025 году Гиндуллин решил снять новый фильм, рассказал он Вечерним ведомостям.
Личность Ивана Абатурова привлекла широкое внимание в конце 2024 года, когда антрополог Александра Архипoва (внесена Минюстом РФ в реестр инoагентoв) и лингвист Даниил Скоринкин по итогам своего исследования пришли к выводу, что Абатуров пишет обращения от имени «главной доносчицы страны» Анны Коробковой. После доносов, подписанных Анной Коробковой, людям выносили дисциплинарные взыскания, увольняли с работы, наказывали административно, объявляли иноагентами.
