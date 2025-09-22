Возрастное ограничение 18+

Мэрия Екатеринбурга сформировала новые жилые кварталы в «Круглом лесу»

Вычеркнутый из городских лесов сосновый бор продолжат застраивать домами

19.14 Пятница, 26 сентября 2025
Фото: Вечерние ведомости
Алексей Орлов подписал постановление «Об утверждении проекта межевания территории в районе улиц Верхнемакаровской – Удельной», согласно которому на месте «Круглого леса» на Широкой Речке, постепенно вырубаемого с 2022 года, образуется несколько новых земельных участков.

Согласно документу, образуется пять участков: два для среднеэтажной жилой застройки, один для малоэтажной жилой застройки, а также по одному под улично-дорожную сеть и коммунальную инфраструктуру.


Иллюстрация: «Яндекс карты», фрагмент приложения к постановлению мэрии


На этой территории, согласно приложению к постановлению, можно возвести 14 жилых домов высотой не более 10 этажей (при этом не более 8 надземных) с общей площадью жилья 136 700 м². В одном из них предусмотрен подземный паркинг на 63 машины.

Кроме того, отдельный участок выделен под строительство совмещённой с детским садом школы — с расчётной вместимостью 1075 учеников (825 школьников и 250 воспитанников детского сада). Предельная высота этого образовательного комплекса установлена в 6 этажей.


Иллюстрация: фрагмент приложения № 6 к постановлению администрации Екатеринбурга от 25.09.2025 № 2171


Застройка «Круглого леса», представляющего из себя сосновый бор с деревьями в возрасте 80-130 лет, стала возможной из-за неразберихи с документами разных городских структур — регламент муниципального лесничества относил его к городским лесам, а вот принятые гордумой правила землепользования и застройки определили эту территорию для малоэтажной и среднеэтажной застройки. Чтобы снять ограничения на строительство в зоне городских лесов, в 2019 году арендатор участка (ООО «ПКФ "Палникс"») подал на мэрию в суд, указав на несоответствия документов лесничества с генпланом и ПЗЗ. Несмотря на то, что мэрия с иском не согласилась, а лесничество настаивало на сохранении городских лесов, суд встал на сторону застройщика и признал недействующим лесохозяйственный регламент. После решения суда структуры «Палникса» продали право на аренду застройщику из Кировской области «Железно», связанному с экс-депутатом от «Единой России» Константином Гозманом. Жители Екатеринбурга пытались защитить лес от вырубки, выходя на пикеты, проводя массовые субботники и даже предоставляя экспертные заключения от учёных УРО РАН, но тщетно — в 2023 году началась активная вырубка леса и строительство жилых домов.


Жилые дома комплекса под названием «Лес» строятся на месте вырубленного леса. Фото: Вечерние ведомости

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
Через день после отставки мэра Красноуфимска отправили в СИЗО

В этом году у градоначальника был конфликт с думой и прокуратурой, а город отметился плохим голосованием за Паслера
