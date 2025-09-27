Возрастное ограничение 18+
В Ревде ночью вновь поставили памятник Ленину, установив его после реставрации на новом месте
История демонтажа и переноса монумента, из-за которой разгорались нешуточные страсти
Фото: Алина Щекотова | Ревда-инфо
В Ревде в ночь на 27 сентября в Ленинском сквере установили памятник Ленину, который находился на реставрации. Монумент отсутствовал в городе 416 дней. Об этом сообщило издание «Ревда-инфо».
Решение устанавливать отреставрированный памятник ночью мэр Ревды Татьяна Клепикова объяснила соображениями безопасности.
Памятник Ленину до 2024 года стоял в Ревде на площади Победы, возле администрации города. Однако в мэрии решили перенести его после реставрации, мотивируя это необходимостью благоустройства сквера за счёт частного инвестора, который не хотел благоустраивать территорию в случае расположения на ней монумента.
На Госуслугах по инициативе администрации города был проведён опрос, согласно которому 62,7% ревдинцев поддержали перенос памятника (37,3 % проголосовали за вариант возвращения его на площадь Победы). Впоследствии этот опрос суд признавал незаконным.
Нешуточные споры инициатива с переносом памятника вызвала в гордуме Ревды, которая в конечном счёте самораспустилась. Против переноса памятника выступали оппозиционные депутаты от КПРФ и «Справедливой России», которые настаивали на проведении местного референдума по этому вопросу. Вице-мэра Ревды, не отвечавшего на запрос областного депутата от КПРФ Александра Ивачёва по поводу памятника, суд штрафовал на 2 тысячи рублей.
Демонтаж памятника состоялся 7 августа 2024 года и занял около десяти часов. С тех пор скульптура находилась на реставрации, которую за 5 миллионов рублей выполнила мастерская «Плотинка».
После демонтажа на развороченном постаменте памятника на площади Победы уличный художник из Екатеринбурга a11c1ear разместил арт-объект в виде Владимира Ульянова с багажным чемоданом.
Памятник стоял на площади Победы с 1967 года — его открытие тогда было приурочено к 50-летию установления советской власти.
История демонтажа и переноса монумента
Постамент на площади Победы после демонтажа памятника
Арт-объект художника a11c1ear, август 2024 года
