Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге вновь попытаются получить в собственность местные власти
Вопрос уже поднимался не раз, но договориться с федеральным Минкультом пока не удаётся
Фото: Ольга Кольтенберг
Накануне на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга («Совета неравнодушных») вновь обсуждалась необходимость и перспективы передачи усадьбы Расторгуевых-Харитоновых в муниципальную (или областную) собственность. Обсуждение прошло в контексте планов создания единой парковой зоны от стадиона «Динамо» до Харитоновского сада.
Усадьба и приусадебный парк находятся в собственности федерального Минкульта — уже долгие годы говорится, что это препятствует проведению реставрации и, как следствие, является причиной неудовлетворительного состояния здания и парка.
Накануне необходимость передачи усадьбы из рук федерального министерства озвучил Денис Паслер, впервые принявший участие в заседании «Совета неравнодушных».
В этом году вопрос о передаче историко-архитектурного памятника в собственность города уже поднимал депутат гордумы Екатеринбурга от «Новых людей» Сергей Козлов — ему Минкульт ответил, что здание просто так передавать не намерен из-за выпадения в таком случае доходов от арендных площадей, но министерство готово рассмотреть обмен на другие здания (при этом Министерство культуры согласилось передать в городскую собственность усадьбы Ошуркова и Давыдова на улице Чапаева).
А в 2019 году аналогичный вопрос поднимал депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских — ему из Минкульта тогда пришёл аналогичный ответ.
Заключать с мэрией договор безвозмездного пользования Минкульт тогда тоже отказался.
Сейчас представители областных властей, пришедшие накануне на заседание «Совета неравнодушных», говорят, что для формирования переговорной позиции с федеральным Минкультом может уйти три-пять месяцев. Из бюджета Екатеринбурга в данное время на аренду и содержание усадьбы Харитоновых-Расторгуевых и прилегающей к ней территории выделяют 44 миллиона рублей в год. Врио губернатора предлагает прекратить это делать, через суд обязав Минкультуры РФ заняться содержанием усадьбы. По его мнению, когда собственники «увидят, что им придётся потратить несколько сотен миллионов рублей на восстановление», позиция ведомства по поводу передачи Харитоновского сада властям уральской столицы может измениться.
Усадьба Расторгуевых-Харитоновых представляет из себя уникальный для Урала и всей Азиатской части России архитектурный ансамбль в стиле классицизма конца XVIII — начала XIX века, история парка при усадьбе ведёт свой отсчёт с 1830-х годов, это был первый общественный парк в городе, оформленный в стиле английского сада.
«Можно перевести из федеральной собственности в региональную или муниципальную, но придётся пройти тяжелый, конфликтный путь. Почему бы и нет»,
— сказал временно исполняющий обязанности губернатора.
«Федералы не хотят лишиться миллионов, которые наша мэрия платит за размещение кружков и секций. Деньги, получаемые с аренды помещений, тратятся на реставрацию разрушающихся памятников архитектуры. Каких угодно, кроме самой усадьбы»,
— писал тогда Альшевских.
Усадьба Расторгуевых-Харитоновых представляет из себя уникальный для Урала и всей Азиатской части России архитектурный ансамбль в стиле классицизма конца XVIII — начала XIX века, история парка при усадьбе ведёт свой отсчёт с 1830-х годов, это был первый общественный парк в городе, оформленный в стиле английского сада.
