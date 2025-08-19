Возрастное ограничение 18+
Построенные в Шарташском лесопарке бассейны закрывают после двух лет эксплуатации
После вмешательства прокуратуры и мэрии «Баден-Баден» не смог в полной мере реализовать проект
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В соцсетях комплекса «Шарташ пляж» накануне сообщили, что искусственный пляж завершает сезон и закрывается до следующего сезона.
Сегодня же в пресс-службе Baden Family заявили, что закрывают «Шарташ пляж», а каркасные бассейны из лесопарка будут смонтированы в бывшем торгово-развлекательном центре «КомсоМолл». Там сейчас реализуется проект «Баденленд», который в Baden Family называют акватермальным курортом и приоритетным проектом компании.
Бассейны недалеко от берега Шарташа начали строить в феврале 2023 года на месте закрытого ещё в 1987 году дома отдыха «Шарташ», что вызвало удивление у горожан, поскольку стройка на этом месте не анонсировалась. Природоохранная прокуратура тогда начала проверку, а мэрия Екатеринбурга в то же время отказалась менять вид разрешённого использования участка. Впоследствии был подан иск в суд с требованием признать самовольными и снести эти объекты.
В итоге суд разрешил эксплуатировать только бассейны, которые можно отнести к некапитальным сооружениям. Иные сооружения суд достраивать запретил.
«Нам важны долгосрочные перспективы, а работа в условиях ограничений не может обеспечить реализацию долгосрочных планов»,
— сказали в Baden Family.
