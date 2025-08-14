Возрастное ограничение 18+

Иереи Екатеринбургской епархии выступили за перенос празднования Дня города. Мэр не согласился

Празднование Дня города в Екатеринбурге перенесли с ноября на август 38 лет назад

13.28 Пятница, 15 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Священнослужители РПЦ накануне подняли вопрос о переносе даты, в которую Екатеринбург отмечает День города. Сначала открытое письмо опубликовал архимандрит Гермоген (Еремеев), настоятель Храма Серафима Саровского в парке 50-летия ВЛКСМ. Его возмутило, что Екатеринбург отмечает День города в третью субботу августа — в период Успенского поста.

«О каких "исторических скрепах" и о каком "возрождении духовности" тогда идёт речь, если даже нет элементарного уважения к православным христианам и их традициям?!»,

— написал он.


Затем его поддержал настоятель Храма на крови, протоиерей Максим Миняйло. Он сделал подборку российских городов по датам, когда в них отмечают День города, и пришёл к выводу, что только в 2 из 30 городов празднования выпадают на Успенский пост: Екатеринбурге (с 1987 года отмечают в третью субботу августа) и Нижнем Новгороде (с 2019 года отмечают в третью субботу августа).

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов не согласился с православными служителями.

Можно же отмечать, сдерживая себя в пище. Я считаю, что здесь нет никаких нарушений и ущемлений прав верующих. Это мероприятие, которое можно посещать, и соблюдая в том числе и пост
сказал градоначальник журналисту «4 канала».


День города в Екатеринбурге начали праздновать в третью субботу августа с 1987 года. До этого праздник отмечали 18 ноября — в день, который в советские годы стали считать днём рождения города (в память о пробном пуске железоделательного завода на Исети 18 ноября 1723 года). На лето праздник перенесли из-за того, что в ноябре организовывать гуляния на открытом воздухе на Урале весьма затруднительно.

Владислав Постников © Вечерние ведомости
11:44 Главреда свердловской редакции Ura.ru оставили в СИЗО
11:12 Девять человек и кошку спасли во время пожара на улице Блюхера в Екатеринбурге
21:31 Зоопарк поздравит Екатеринбург с Днём города по-своему
20:32 Каждый третий екатеринбуржец раз в полгода перетряхивает своё старьё
20:20 Заместитель директора Ельцин-центра предстанет в суде по делу о дискредитации армии
20:09 В Ельцин Центре откроется выставка частных коллекций современного искусства
19:22 В Екатеринбурге за полгода зафиксировано более 1 400 случаев мошенничества
19:10 Туристы рванули на Урал и спрос на квартиры вырос наполовину
19:02 В Екатеринбурге заключили под стражу обвиняемого в интимной связи с несовершеннолетними
16:46 На трассе под Североуральском погиб водитель иномарки
16:34 В Первоуральске строительную фирму оштрафовали на 10 миллионов за коррупцию
16:23 Российские Nakolecax обогнали рынок по темпам роста продаж автозапчастей в Екатеринбурге
15:58 «Короткометражный» спектакль-клип о Янке Дягилевой покажут в Музее Андеграунда
14:50 В Каменске-Уральском суд обязал ритейлера выплатить более 800 тысяч рублей пострадавшей покупательнице
13:52 В Екатеринбурге продолжаются пикеты за сохранение Дома обороны
13:36 Праздничную программу Дня города в Екатеринбурге завершат фейерверком
13:14 Многодетным семьям в Серове благоустроят земельные участки
13:02 В Екатеринбурге по иску прокуратуры взыскали с дроппера свыше 300 тысяч рублей
11:58 Госавтоинспекция обнародовала список самых злостных нарушителей в Свердловской области
11:25 Сад Казанцева приглашает отметить Яблочный Спас
10:50 Дюжину пожаров ликвидировали свердловские огнеборцы за минувшие сутки
20:33 В Нижнесергинском районе в ДТП погибла пассажирка мотоцикла
20:25 Ребёнок нашёл в лесополосе возле свердловского посёлка сильно избитую кошку
19:36 Свердловский облсуд оставил блогера Екатерину Уланову под домашним арестом
19:03 В России стартовал грантовый конкурс игровых короткометражных фильмов
18:37 В Верхней Пышме мужчина перепутал этаж и избил незнакомца в чужой комнате
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
