Иереи Екатеринбургской епархии выступили за перенос празднования Дня города. Мэр не согласился
Празднование Дня города в Екатеринбурге перенесли с ноября на август 38 лет назад
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Священнослужители РПЦ накануне подняли вопрос о переносе даты, в которую Екатеринбург отмечает День города. Сначала открытое письмо опубликовал архимандрит Гермоген (Еремеев), настоятель Храма Серафима Саровского в парке 50-летия ВЛКСМ. Его возмутило, что Екатеринбург отмечает День города в третью субботу августа — в период Успенского поста.
Затем его поддержал настоятель Храма на крови, протоиерей Максим Миняйло. Он сделал подборку российских городов по датам, когда в них отмечают День города, и пришёл к выводу, что только в 2 из 30 городов празднования выпадают на Успенский пост: Екатеринбурге (с 1987 года отмечают в третью субботу августа) и Нижнем Новгороде (с 2019 года отмечают в третью субботу августа).
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов не согласился с православными служителями.
День города в Екатеринбурге начали праздновать в третью субботу августа с 1987 года. До этого праздник отмечали 18 ноября — в день, который в советские годы стали считать днём рождения города (в память о пробном пуске железоделательного завода на Исети 18 ноября 1723 года). На лето праздник перенесли из-за того, что в ноябре организовывать гуляния на открытом воздухе на Урале весьма затруднительно.
«О каких "исторических скрепах" и о каком "возрождении духовности" тогда идёт речь, если даже нет элементарного уважения к православным христианам и их традициям?!»,
— написал он.
Можно же отмечать, сдерживая себя в пище. Я считаю, что здесь нет никаких нарушений и ущемлений прав верующих. Это мероприятие, которое можно посещать, и соблюдая в том числе и пост
— сказал градоначальник журналисту «4 канала».
