Посигналившего участникам мирного митинга в Екатеринбурге водителя спустя два месяца отправили под арест

Первый оправданный среди задержанных на антивоенных акциях в Екатеринбурге

Вечером 24 февраля на площади 1905 года задерживали не только пешеходов, но и водителей



Судья Железнодорожного суда Ольга Дорохина. Фото: Иван Абатуров / CC BY-SA 4.0

Радость от победы над полицией была недолгой

Инспектор ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулешов и начальник ОИАЗ ОП №11 Татьяна Кузнецова составили на Михаила Кислухина новый протокол по новой статье

Новый суд и новые вводные

Рукописно дополненный протокол на водителя

«24.02.2022 по ул. Ленина, 25 сотрудником ДПС остановлен автомобиль ВАЗ-2109, водитель которого Кислухин М.П. допустил нарушение ПДД – подавал звуковые сигналы, последнему было предложено предъявить документы, удостоверяющие личность и на транспортное средство, выйти из автомобиля для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.20 КоАП РФ. Однако после этого Кислухин отказывался выполнить требования сотрудника полиции предъявить документы, оказывал активное неповиновение, хватал сотрудников полиции за одежду, а связи с чем к нему была применена физическая сила и спецсредства.



Таким образом, требование сотрудника полиции к Кислухину предъявить документы, удостоверяющие личность и документы на транспортное средство, выйти из автомобиля, в связи с тем, что имелся повод к возбуждению в отношении него дела об административном правонарушении за нарушение ПДД – является законным

Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости