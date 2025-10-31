Владельца крупнейшего подрядчика дорожных строек в Свердловской области лишили депутатского мандата

говорил депутат на производственном совещании в Богдановиче в 2023 году.

«Новая магистраль в обход Богдановича освободит жилые кварталы города от транзитных грузовиков и вечных пробок, сделает Богданович гораздо более экологически чистым, безопасным и комфортным для проживания»,