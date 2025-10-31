Возрастное ограничение 18+

Владельца крупнейшего подрядчика дорожных строек в Свердловской области лишили депутатского мандата

Он не сообщил об имеющемся ВНЖ Италии

19.19 Пятница, 31 октября 2025
Фото: Единая Россия / er.ru
Депутат думы ХМАО-Югры от «Единой России» Алексей Андреев, работавший в ханты-мансийском региональном парламенте в течение пяти созывов (с 2001 года) лишился мандата — решение приняли его коллеги по думе 26-ю голосами «за» при 12 воздержавшихся, передаёт ТАСС. Перед этим отправить в отставку Андреева рекомендовала комиссия думы по регламенту, вопросам депутатской деятельности и этике.

Решение было принято на основе приговора, вынесенного 4 апреля 2025 года мировой судьёй судебного участка №3 Мегионского района Анастасией Ворошиловой по делу о неуведомлении о наличии иностранного гражданства или ВНЖ (статья 330.2 УК). Эта статья была введена в российское законодательство в 2014 году. Ворошилова признала Андреева виновным в том, что он не уведомил о получении в 2021 году ВНЖ Италии и приговорила депутата к штрафу в 100 тысяч рублей.

При этом в августе 2025 года судья Мегионского городского суда Ольга Парфененко при рассмотрении апелляции Андреева отменила штраф, прекратив дело за истечением сроков давности. Однако депутаты всё равно лишили единоросса мандата, поскольку прекращение дела было по нереабилитирующим основаниям, и вина в сокрытии ВНЖ судом была установлена. Сам Андреев настаивал на невиновности и просил его оправдать, указывая в частности на то, что ВНЖ был временный и уже истёк на момент передачи дела в суд (2024 год).

Чем известны Андреев и его компании



Алексей Андреев, согласно опубликованной на его персональном сайте биографии, родился 13 августа 1959 года в Москве. Будучи студентом Московского автодорожного института (МАДИ), он учился в одной группе с Альбертом Каспаровым — сыном Александра Каспарова, возглавлявшего в то время строительное объединение «Запсибдорстрой» (Нижневартовск). По словам Андреева, ему очень хотелось принять участие в освоении Западной Сибири, и после четвёртого курса отправился на практику в Когалыме. После окончания института Андреев устроился в «Нижневартовскавтодор», а затем в СУ-920 (Мегион), в котором со временем стал генеральным директором строительного управления.

На базе югорских подразделений дорожно-строительных компаний Андреевым был в конечном счёте создан холдинг «ДСК “Автобан”» — компания была основана в 1990-х годах под названием «Ханты-Мансийскдорстрой», в 2000-х была преобразована в АО «Дорожно-строительная компания "Автобан"», сохранив управленческий центр в Мегионе, а с 2010-х произвела экспансию на множество других регионов России, участвуя в федеральных тендерах Росавтодора и ГК «Автодор». Тогда же основная компания Андреева была перерегистрирована в Москву.

АО «ДСК “Автобан”» приняло участие в строительстве и реконструкции трасс М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», ЦКАД, и ряда других, в том числе строительстве участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области.

Крупнейшие дорожные стройки Свердловской области


В Свердловской области «ДСК “Автобан”» и другие связанные с Алексеем Андреевым компании освоили господрядов на общую сумму более 100 миллиардов рублей. Наиболее крупные подряды за последние пять лет: строительство участка Ачит — Дюртюли трассы М-12 по территории Свердловской области стоимостью 39 млрд рублей, обход Белоярского и Богдановича на трассе Р-351 стоимостью 34 млрд рублей, расширение трассы Р-351 в Камышловском районе за 3,9 млрд рублей. Работы в Свердловской области выполняли также дочерние компании холдинга Алексея Андреева — СУ-967 и «Ханты-Мансийскдорстрой» (https://promliders.ru/dorogi/lidery/stati/fku-uralupravtodor-i-ao-hmds-rabotaem-plechom-k-plechu.html). А сам Андреев иногда эти работы комментировал:

«Новая магистраль в обход Богдановича освободит жилые кварталы города от транзитных грузовиков и вечных пробок, сделает Богданович гораздо более экологически чистым, безопасным и комфортным для проживания»,

говорил депутат на производственном совещании в Богдановиче в 2023 году.



Самый высокий мост в Свердловской области — через реку Сарана — строило ООО «Строительное управление №67», дочерняя компания холдинга «ДСК “Автобан”» Алексея Андреева. Фото: АО «ДСК “Автобан”»


К слову, «ДСК “Автобан”» и её дочерние структуры — не единственная дорожная компания родом из ХМАО, получающая крупные господряды в Свердловской области. К примеру, путепровод над железной дорогой в районе села Логиново на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган будет строить АО «Мостострой-11». Эта компания тоже из ХМАО и тоже связана с депутатом-единороссом — Николем Руссу из Тюменской облдумы. И Руссу тоже сложил полномочия, не дождавшись окончания созыва — правда, в отличии от Андреева, добровольно.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
