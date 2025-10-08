Возрастное ограничение 18+

Программу «Екатеринбург – столичный город» стоимостью под миллиард рублей обсудят в гордуме

В ней предлагают переосмыслить структуру туризма и сделать из города бренд центра Евразии

22.27 Понедельник, 13 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга представила проект муниципальной программы «Екатеринбург – столичный город» на 2026–2030 годы. Общий объём финансирования документа составляет 949 миллионов рублей. Цели программы — укрепление и развитие Екатеринбурга как международного центра межкультурных коммуникаций, повышение конкурентоспособности города в сфере внутреннего и въездного туризма, а также совершенствование системы информирования населения и обратной связи с жителями.

Проект рассмотрят на совместном заседании комиссий городской думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и по бюджету.

Основные направления


Программа включает три ключевых подпрограммы: развитие Екатеринбурга как центра международных связей, содействие развитию туризма и совершенствование механизмов обратной связи и информирования населения.

На блок международных связей выделено 13,6 млн рублей. Планируется увеличить число городов-побратимов и партнёров с 34 до 44, подписать 66 соглашений о сотрудничестве и ежегодно проводить до пяти визитов и приёмов иностранных делегаций. Власти подчёркивают, что Екатеринбург должен сохранить и укрепить статус неформальной столицы Евразии, площадки для делового и культурного взаимодействия между Россией и другими странами.


Фрагмент программы. Целевые значения по ряду показателей


К 2030 году особое внимание планируют уделить странам СНГ, БРИКС и ШОС, расширению сфер торгового и гуманитарного сотрудничества.

Туризм и имидж города


Самый масштабный раздел программы — развитие туризма. К 2030 году власти ожидают увеличения туристического потока до 2,5 млн человек в год, а общее количество поездок в столицу Урала — до 3,7 млн.

В документе отмечается, что структура туризма в Екатеринбурге не менялась многие годы и требует переосмысления, чтобы соответствовать запросам современного путешественника. Среди проблем названы перекос в сторону делового туризма, яркая сезонность событийной повестки и слабое вовлечение городов агломерации (Берёзовский, Верхняя Пышма, Арамиль и другие) в создание туристического продукта.

Планируется создание новых маршрутов, сувенирной продукции и событийных фестивалей, развитие сети туристических информационных центров и городской навигации, а также активное продвижение города в цифровой среде через SEO и SMM-инструменты.

После преодоления существующих ограничений власти рассчитывают закрепить за Екатеринбургом репутацию города, открытого для международных контактов и притягательного для туристов.

Информирование и связь с горожанами


На совершенствование системы информирования и обратной связи предусмотрено около 681 млн рублей. Планируется ежегодно выпускать более 12 тысяч информационных материалов, публиковать до 4 тысяч новостей на официальном городском портале Екатеринбург.рф, проводить социологические исследования и медиапроекты.

К 2030 году власти хотят, чтобы 90% жителей пользовались каналами обратной связи с администрацией, а уровень доверия и удовлетворённости населением вырос до 68%.

В рамках программы продолжат развивать радио- и интернет-вещание, мультимедийные форматы, а также поддерживать конкурсы и пресс-туры для журналистов.

Что ожидают от реализации


По замыслу разработчиков программы, к 2030 году Екатеринбург должен стать узнаваемым брендом федерального уровня — городом, объединяющим деловые, культурные и туристические потоки России и мира. Программа «Екатеринбург – столичный город» продолжает стратегическую линию, начатую ещё в 2003 году, и призвана укрепить статус города как евразийского центра открытости, гостеприимства и гражданского участия, говорят в мэрии.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
