Ещё один бывший член команды Евгения Куйвашева ушёл из свердловского правительства
Место Ивана Детчени займёт сложивший мандат депутат из «Единой России»
Иван Детченя. Фото: Любовь Кабалинова / Ельцин-центр
38-летний Иван Детченя со вчерашнего дня, 28 сентября, прекратил исполнение обязанностей руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области, сообщили в департаменте информполитики региона. На его место Денис Паслер назначил Сергея Никонова — депутата ЗакСО (2011—2025) от «Единой России», сложившего мандат на прошлой неделе.
Детченя проработал руководителем аппарата менее года — в октябре 2024 года он сменил на этой должности ушедшего на пенсию Валерия Чайникова.
Причём после смены главы Свердловской области на Дениса Паслера в марте 2025 года Детченя писал заявление на увольнение по собственному желанию, но 1 апреля передумал, сообщало издание РБК-Екатеринбург.
Иван Детченя считался одним из близких к Евгению Куйвашеву чиновников — он сын тобольского бизнесмена Леонида Детчени и экс-директора тюменского МКУ «Комитет по рекламе» Ирины Сагадеевой, которая возглавляла это муниципальное учреждение в годы руководства Тюменью Куйвашевым.
Сергей Никонов. Фото: соцсети
