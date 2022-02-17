Мутные страницы биографии единственного кандидата на должность главы Счётной платы Екатеринбурга Вспоминаем, чем известен лоббируемый губернатором кандидат на должность руководителя счетной палаты столицы Урала

Зачем менять председателя счётной палаты?

Счётная палата, как и другие органы власти Екатеринбурга, располагается в здании на проспекте Ленина, 24а. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Биография Александра Гетманчука

Александр Гетманчук. Фото: Инстаграм Александра Гетманчука

Фото: Инстаграм Александра Гетманчука

Выгодоприобретатель от преступной деятельности отца?

Серов – родной город А.А. Гетманчука. Именно с этим городом связаны «мутные» страницы биографии его семьи

Фрагмент решения Арбитражного суда Свердловской области по иску ОАО «РЖД» к «АлданКо».

Так Гетманчук А.П. создал фирму ООО «АлданКо» в состав учредителей которой, ввёл членов своей семьи, обеспечив тем самым любое решение фирмы в личных интересах. Незаконные действия Гетманчука А.П. повлекли причинение больнице особо крупного ущерба<…>

— говорится в приговоре Серовского районного суда

Гетманчук А.П., являясь главным врачом, выполняя управленческие функции в НУЗ «Узловая больница на станции Серов ОАО «РЖД», и имея право в соответствии с п. 3.6 Устава заключать договора, находясь на своем рабочем месте, реализуя свой преступный умысел, направленный на злоупотребление своими полномочиями в целях извлечения выгод для членов своей семьи: Гетманчук Л.А., Гетманчук А.А. и ранее знакомой ему Калимуллиной Э.Р., являющихся учредителями ООО «АлданКо», заключающийся в получении высокой прибыли для учредителей ООО «АлданКо», действуя умышленно, из корыстных побуждений, на заведомо убыточных и экономически невыгодных условиях для НУЗ «Узловая больница на станции Серов ОАО «РЖД», но приносящих прибыль ООО «АлданКо».

Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости