Мутные страницы биографии единственного кандидата на должность главы Счётной платы Екатеринбурга
Вспоминаем, чем известен лоббируемый губернатором кандидат на должность руководителя счетной палаты столицы Урала
Политика
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Счётной палате Екатеринбурга грядут перестановки. Отчасти они вызваны изменением федерального законодательства, а отчасти «внутриэлитным» противостоянием в органах власти Екатеринбурга. В результате этого противостояния на должность главы счётной палаты появился незапланированный кандидат – Александр Гетманчук, которого ещё в конце прошлого года на данном месте никто не видел.
Александр Александрович Гетманчук не так часто попадал в объектив журналистов. Зато гораздо чаще фигурировал в прессе его отец – Александр Павлович Гетманчук. Причём фигурировал в контексте возбуждённых на него уголовных дел. На первый взгляд может показаться, что сын к этим делам отношения не имеет, и вообще не должен отвечать за деятельность своих родителей. Однако, это лишь на первый взгляд. При более глубоком изучении вскрылись факты, согласно которым Александр Гетманчук был непосредственным участником фирмы, на счета которой незаконно выводил деньги его отец. Подробнее – в материале «Вечерних ведомостей».
Уже завтра Екатеринбургская городская дума должна утвердить нового председателя счётной палаты города.
Этот орган, хоть и не всегда на слуху, но тем не менее занимает важнейшее место в структуре органов власти Екатеринбурга. Если быть точнее, является одним из четырёх органов местного самоуправления, прописанных в Уставе (другие три – Глава Екатеринбурга, Администрация Екатеринбурга и Екатеринбургская городская дума).
Счётная палата образуется городской думой и подотчётна ей. С осени 2018 года, после избрания нового состава гордумы, место председателя Счётной палаты занимал Андрей Парунин – выходец из МВД, считающийся близким к спикеру думы Игорю Володину (тоже выходцу из МВД).
В 2021 году изменилось федеральное и областное законодательство, регулирующее деятельность контрольно-счетных органов муниципальных образований, из-за чего потребовалось формирование нового состава Счётной палаты. Парунин мог бы быть переназначен на должность председателя, а гордума готова была его поддержать, однако, по данным наших источников, глава Екатеринбурга Алексей Орлов захотел видеть на этом месте свою кандидатуру – экс-председателя облизбиркома Владимира Русинова.
Вероятно, причиной этого могло стать то, что под руководством Парунина Счётная палата уже не раз выявляла финансовые нарушения в деятельности администрации – так, по итогам 2019 года были выявлены нарушения на более чем 2 миллиарда рублей (в 2018-м – на 1,3 миллиарда рублей, в 2020-м – на 581 миллион рублей). Также материалы проверок, выполненных подчинёнными Парунина, легли в основу уголовного дела против чиновников администрации Кировского района (ФСБ в итоге допрашивала главу района – Александра Лошакова) и послужили основанием для обысков в МАУ «Город». Вполне логично, что Алексей Орлов в такой ситуации хочет видеть во главе контрольно-счётного органа более лояльного себе человека.
Однако Игорь Володин и близкие к нему депутаты гордумы, по нашим данным, не готовы были уступать.
Чтобы предотвратить конфликт исполнительной и представительной власти Екатеринбурга, со стороны аппарата губернатора была предложена компромиссная кандидатура – Александр Гетманчук. 2 февраля Парунин и Русинов отозвали свои кандидатуры.
Согласно данным открытых источников, Александр Александрович Гетманчук родился в 1984 году в Серове. Является выпускником Уральской академии государственной службы (ныне Уральский институт управления РАРХиГС), где сначала выучился на юриста, затем также получил диплом экономиста. С 2004 по 2021 год работал на различных должностях в органах прокуратуры.
1 июля 2021 года был назначен Евгением Куйвашевым на должность Управляющего администрацией Южного управленческого округа Свердловской области.
«До перехода в территориальные органы исполнительной власти он работал начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области. Уверен, ему пригодится опыт работы при исполнении новых должностных полномочий», — говорил Евгений Куйвашев на заседании областного правительства, представляя Гетманчука.
Об опыте работы Гетманчука обывателю судить трудно – во время работы в прокуратуре он был весьма непубличным человеком и мало упоминался в СМИ. Известно лишь, что начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан областной прокуратуры он был как минимум с 2011 года, поскольку упоминается в этой должности как член комиссии правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сформированной 12 октября 2011 года.
Что стало с соблюдением правам и свобод граждан в Свердловской области за минувшие десять лет мы все были свидетелями. Впрочем, эти тенденции вырисовались во всей России, и один регион здесь не мог быть исключением.
После назначения на должность главы Южного управленческого округа Гетманчук, следуя примеру своего нового руководителя, завёл аккаунт в Инстаграм.
Помимо «дежурных» мероприятий в этой должности Гетманчук отметился тем, что поддержал попавшегося на коррупционных нарушениях главу Белоярского Андрея Горбова. Напомним, Горбов сам выписывал себе премии, из-за чего стал объектом проверок и лишился своего поста. Гетманчук написал в своём Инстаграм о том, что Горбов подал заявление о досрочной отставке с поста по собственному желанию.
«К этому решению Андрей Андреевич шел давно, это его обдуманное и взвешенное решение» — сказал Гетманчук. Однако позже прокуратура официально заявила, что вносила в Белоярскую думу представление об удалении главы в отставку в связи с нарушениями законодательства о противодействии коррупции, и дума в итоге уволила Горбова именно с отсылкой на ФЗ «О противодействии коррупции».
Отец Александра Гетманчука – Александр Павлович Гетманчук – тоже человек весьма известный. Причём известный не только с хорошей стороны. В 2000-х годах он возглавлял узловую железнодорожную больницу в Серове.
Серовское издание «Глобус» сообщало, что Гетманчук убеждал своих сотрудников брать кредиты, чтобы покупать медицинское оборудование, которое, по его словам, должно было приносить прибыль учреждению и, следовательно, коллективу.
Когда Александра Павловича назначили на должность главврача дорожной больницы на станции Свердловск-Пассажирский в Екатеринбурге, выяснилось, что приобретенное буквально на народные деньги оборудование принадлежит не узловой больнице, а является собственностью ООО «АлданКо», — писало издание.
Позже проверка финансово-хозяйственной деятельности узловой больницы показала, что больницей с этим ООО были заключены заведомо убыточные договоры аренды оборудования, по которым медицинское учреждение ежемесячно переплачивало почти по полмиллиона рублей, обогащая ООО «АлданКо».
Кроме того, с этим ООО больница заключила ещё и пятилетние договоры займа, причём под «грабительские» 32% годовых. Когда на место Гетманчука пришла новый руководитель – Вера Бидаева – она обнаружила, что пятилетние договоры займа были заключены за несколько месяцев до увольнения Гетманчука-старшего.
Также Бидаева увидела, что у больницы имеется налоговая задолженность на 15 миллионов рублей, возникшая от того, что значительная часть средств уходила на счета «АлданКо». Бидаева вышла на руководство ООО «АлданКо» и попыталась пересмотреть кабальные договоры, однако после встречи с директором Эллой Калимуллиной отказалась от претензий и продолжила исполнение всех заведомо невыгодных для больницы договоров. Как позже выяснилось, руководство ООО «АлданКо» убедило Бидаеву не приостанавливать действие договоров взамен на ежемесячное поощрение в размере 23 тысяч рублей, — сообщали «Ведомости Урал».
Когда эти факты вскрылись, на Бидаеву было возбуждено уголовное дело по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»), по приговору суда она была наказана 120-тысячным штрафом.
«АлданКо» тем временем продолжало обогащаться за счёт больницы и после ухода Гетманчука с поста главврача – подавая в Арбитражный суд иски и взыскивая средства по тем самым договорам.
Но из гражданско-правовой плоскости оценка деятельности взаимоотношений Гетманчука и «АлданКо» в итоге всё же перешла в плоскость уголовно-правовую – в 2012 году на Гетманчука и директора ООО «АлданКо» Эллу Калимуллину возбудили уголовное дело. Гетманчук в 2013 году был признан виновным по части 1 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») и части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере») Уголовного кодекса.
Также на Гетманчука возбуждали уголовное дело по части 2 статьи 199.1 УК РФ (Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента в особо крупном размере), но оно было прекращено из-за сроков давности.
По 201-й статье Гетманчук также был освобождён от ответственности в связи с истечением сроков давности, а по 160-й получил 4,5 года колонии общего режима. Приговором было установлено, что незаконные действия Гетманчука А.П. повлекли причинение больнице особо крупного ущерба.
Но если кому-то причинён ущерб, то кто же извлёк выгоду? И тут мы возвращаемся к личности будущего председателя екатеринбургской Счётной палаты. Можно было бы сказать, что преступная деятельность отца не имела к Александру Гетманчуку-младшему никакого отношения, если бы не одно «но».
Оно заключается в том, что Александр Александрович Гетманчук являлся учредителем того самого ООО «АлданКо», на счета которого незаконно выводились средства больницы. Сейчас эти данные уже не найти в поисковиках (вполне вероятно, что Гетманчук, либо иные лица, участвовавшие в той истории, воспользовались законом о праве на забвение, действующим с 2016 года). Однако в решениях судов эта информация сохранилась.
Гетманчуку-младшему принадлежала доля 40% в ООО «АлданКо», ещё 40% принадлежали его матери – Лине Андреевне Гетманчук, оставшимися 20%-ами владела директор «АлданКо», знакомая Гетманчука-старшего Элла Калимуллина, которая в итоге и пошла вместе с ним под суд.
Гетманчук-младший запечатлён с отцом на фотографии перед вынесением приговора в Серовском районном суде. Через несколько часов после этого фото Гетманчука-старшего возьмут под стражу в зале суда и отправят в колонию (к слову, после выхода из неё Гетманчук занял руководящую должность в областном онкодиспансере).
Когда Гетманчук-младший вышел из состава учредителей, на данный момент выяснить не удалось – вероятно, это произошло после того как он получил должность в областной прокуратуре. На момент суда над его отцом его 40%-ая доля уже перешла матери (Лина Гетманчук также выступила и ликвидатором ООО «АлданКо»).
Так или иначе, его причастность к преступной схеме отца зафиксирована вступившим в силу приговором суда (в тексте приговора по делу Гетманчука-старшего имя Гетманчука-младшего упоминается 21 раз). Он был допрошен на этапе предварительного следствия в качестве свидетеля.
Более того, в приговоре (есть в распоряжении «Вечерних ведомостей») и напрямую сказано, что Гетманчук-младший получал выгоду от незаконной деятельности отца:
После вступления в силу приговора в отношении прямого родственника Александр Гетманчук не покинул свердловскую прокуратуру – как сообщили «Вечерним ведомостям» источники в прокуратуре, это не является препятствием для службы в надзорном органе, хоть и «не приветствуется».
Будет ли препятствием для назначения на должность председателя органа, который следит за распределением финансов полуторамиллионного города, человека, замешанного (пусть и не в качестве обвиняемого) в уголовном деле о растрате, для депутатов городской думы Екатеринбурга, узнаем завтра.
Александр Александрович Гетманчук не так часто попадал в объектив журналистов. Зато гораздо чаще фигурировал в прессе его отец – Александр Павлович Гетманчук. Причём фигурировал в контексте возбуждённых на него уголовных дел. На первый взгляд может показаться, что сын к этим делам отношения не имеет, и вообще не должен отвечать за деятельность своих родителей. Однако, это лишь на первый взгляд. При более глубоком изучении вскрылись факты, согласно которым Александр Гетманчук был непосредственным участником фирмы, на счета которой незаконно выводил деньги его отец. Подробнее – в материале «Вечерних ведомостей».
Зачем менять председателя счётной палаты?
Уже завтра Екатеринбургская городская дума должна утвердить нового председателя счётной палаты города.
Этот орган, хоть и не всегда на слуху, но тем не менее занимает важнейшее место в структуре органов власти Екатеринбурга. Если быть точнее, является одним из четырёх органов местного самоуправления, прописанных в Уставе (другие три – Глава Екатеринбурга, Администрация Екатеринбурга и Екатеринбургская городская дума).
Счётная палата образуется городской думой и подотчётна ей. С осени 2018 года, после избрания нового состава гордумы, место председателя Счётной палаты занимал Андрей Парунин – выходец из МВД, считающийся близким к спикеру думы Игорю Володину (тоже выходцу из МВД).
В 2021 году изменилось федеральное и областное законодательство, регулирующее деятельность контрольно-счетных органов муниципальных образований, из-за чего потребовалось формирование нового состава Счётной палаты. Парунин мог бы быть переназначен на должность председателя, а гордума готова была его поддержать, однако, по данным наших источников, глава Екатеринбурга Алексей Орлов захотел видеть на этом месте свою кандидатуру – экс-председателя облизбиркома Владимира Русинова.
Вероятно, причиной этого могло стать то, что под руководством Парунина Счётная палата уже не раз выявляла финансовые нарушения в деятельности администрации – так, по итогам 2019 года были выявлены нарушения на более чем 2 миллиарда рублей (в 2018-м – на 1,3 миллиарда рублей, в 2020-м – на 581 миллион рублей). Также материалы проверок, выполненных подчинёнными Парунина, легли в основу уголовного дела против чиновников администрации Кировского района (ФСБ в итоге допрашивала главу района – Александра Лошакова) и послужили основанием для обысков в МАУ «Город». Вполне логично, что Алексей Орлов в такой ситуации хочет видеть во главе контрольно-счётного органа более лояльного себе человека.
Однако Игорь Володин и близкие к нему депутаты гордумы, по нашим данным, не готовы были уступать.
Счётная палата, как и другие органы власти Екатеринбурга, располагается в здании на проспекте Ленина, 24а. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Чтобы предотвратить конфликт исполнительной и представительной власти Екатеринбурга, со стороны аппарата губернатора была предложена компромиссная кандидатура – Александр Гетманчук. 2 февраля Парунин и Русинов отозвали свои кандидатуры.
Биография Александра Гетманчука
Согласно данным открытых источников, Александр Александрович Гетманчук родился в 1984 году в Серове. Является выпускником Уральской академии государственной службы (ныне Уральский институт управления РАРХиГС), где сначала выучился на юриста, затем также получил диплом экономиста. С 2004 по 2021 год работал на различных должностях в органах прокуратуры.
1 июля 2021 года был назначен Евгением Куйвашевым на должность Управляющего администрацией Южного управленческого округа Свердловской области.
«До перехода в территориальные органы исполнительной власти он работал начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области. Уверен, ему пригодится опыт работы при исполнении новых должностных полномочий», — говорил Евгений Куйвашев на заседании областного правительства, представляя Гетманчука.
Об опыте работы Гетманчука обывателю судить трудно – во время работы в прокуратуре он был весьма непубличным человеком и мало упоминался в СМИ. Известно лишь, что начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан областной прокуратуры он был как минимум с 2011 года, поскольку упоминается в этой должности как член комиссии правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сформированной 12 октября 2011 года.
Александр Гетманчук. Фото: Инстаграм Александра Гетманчука
Что стало с соблюдением правам и свобод граждан в Свердловской области за минувшие десять лет мы все были свидетелями. Впрочем, эти тенденции вырисовались во всей России, и один регион здесь не мог быть исключением.
После назначения на должность главы Южного управленческого округа Гетманчук, следуя примеру своего нового руководителя, завёл аккаунт в Инстаграм.
Фото: Инстаграм Александра Гетманчука
Помимо «дежурных» мероприятий в этой должности Гетманчук отметился тем, что поддержал попавшегося на коррупционных нарушениях главу Белоярского Андрея Горбова. Напомним, Горбов сам выписывал себе премии, из-за чего стал объектом проверок и лишился своего поста. Гетманчук написал в своём Инстаграм о том, что Горбов подал заявление о досрочной отставке с поста по собственному желанию.
«К этому решению Андрей Андреевич шел давно, это его обдуманное и взвешенное решение» — сказал Гетманчук. Однако позже прокуратура официально заявила, что вносила в Белоярскую думу представление об удалении главы в отставку в связи с нарушениями законодательства о противодействии коррупции, и дума в итоге уволила Горбова именно с отсылкой на ФЗ «О противодействии коррупции».
Выгодоприобретатель от преступной деятельности отца?
Отец Александра Гетманчука – Александр Павлович Гетманчук – тоже человек весьма известный. Причём известный не только с хорошей стороны. В 2000-х годах он возглавлял узловую железнодорожную больницу в Серове.
Серовское издание «Глобус» сообщало, что Гетманчук убеждал своих сотрудников брать кредиты, чтобы покупать медицинское оборудование, которое, по его словам, должно было приносить прибыль учреждению и, следовательно, коллективу.
Когда Александра Павловича назначили на должность главврача дорожной больницы на станции Свердловск-Пассажирский в Екатеринбурге, выяснилось, что приобретенное буквально на народные деньги оборудование принадлежит не узловой больнице, а является собственностью ООО «АлданКо», — писало издание.
Позже проверка финансово-хозяйственной деятельности узловой больницы показала, что больницей с этим ООО были заключены заведомо убыточные договоры аренды оборудования, по которым медицинское учреждение ежемесячно переплачивало почти по полмиллиона рублей, обогащая ООО «АлданКо».
Кроме того, с этим ООО больница заключила ещё и пятилетние договоры займа, причём под «грабительские» 32% годовых. Когда на место Гетманчука пришла новый руководитель – Вера Бидаева – она обнаружила, что пятилетние договоры займа были заключены за несколько месяцев до увольнения Гетманчука-старшего.
Также Бидаева увидела, что у больницы имеется налоговая задолженность на 15 миллионов рублей, возникшая от того, что значительная часть средств уходила на счета «АлданКо». Бидаева вышла на руководство ООО «АлданКо» и попыталась пересмотреть кабальные договоры, однако после встречи с директором Эллой Калимуллиной отказалась от претензий и продолжила исполнение всех заведомо невыгодных для больницы договоров. Как позже выяснилось, руководство ООО «АлданКо» убедило Бидаеву не приостанавливать действие договоров взамен на ежемесячное поощрение в размере 23 тысяч рублей, — сообщали «Ведомости Урал».
Когда эти факты вскрылись, на Бидаеву было возбуждено уголовное дело по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»), по приговору суда она была наказана 120-тысячным штрафом.
Серов – родной город А.А. Гетманчука. Именно с этим городом связаны «мутные» страницы биографии его семьи
«АлданКо» тем временем продолжало обогащаться за счёт больницы и после ухода Гетманчука с поста главврача – подавая в Арбитражный суд иски и взыскивая средства по тем самым договорам.
Но из гражданско-правовой плоскости оценка деятельности взаимоотношений Гетманчука и «АлданКо» в итоге всё же перешла в плоскость уголовно-правовую – в 2012 году на Гетманчука и директора ООО «АлданКо» Эллу Калимуллину возбудили уголовное дело. Гетманчук в 2013 году был признан виновным по части 1 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») и части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере») Уголовного кодекса.
Также на Гетманчука возбуждали уголовное дело по части 2 статьи 199.1 УК РФ (Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента в особо крупном размере), но оно было прекращено из-за сроков давности.
По 201-й статье Гетманчук также был освобождён от ответственности в связи с истечением сроков давности, а по 160-й получил 4,5 года колонии общего режима. Приговором было установлено, что незаконные действия Гетманчука А.П. повлекли причинение больнице особо крупного ущерба.
Но если кому-то причинён ущерб, то кто же извлёк выгоду? И тут мы возвращаемся к личности будущего председателя екатеринбургской Счётной палаты. Можно было бы сказать, что преступная деятельность отца не имела к Александру Гетманчуку-младшему никакого отношения, если бы не одно «но».
Оно заключается в том, что Александр Александрович Гетманчук являлся учредителем того самого ООО «АлданКо», на счета которого незаконно выводились средства больницы. Сейчас эти данные уже не найти в поисковиках (вполне вероятно, что Гетманчук, либо иные лица, участвовавшие в той истории, воспользовались законом о праве на забвение, действующим с 2016 года). Однако в решениях судов эта информация сохранилась.
Гетманчуку-младшему принадлежала доля 40% в ООО «АлданКо», ещё 40% принадлежали его матери – Лине Андреевне Гетманчук, оставшимися 20%-ами владела директор «АлданКо», знакомая Гетманчука-старшего Элла Калимуллина, которая в итоге и пошла вместе с ним под суд.
Фрагмент решения Арбитражного суда Свердловской области по иску ОАО «РЖД» к «АлданКо».
Гетманчук-младший запечатлён с отцом на фотографии перед вынесением приговора в Серовском районном суде. Через несколько часов после этого фото Гетманчука-старшего возьмут под стражу в зале суда и отправят в колонию (к слову, после выхода из неё Гетманчук занял руководящую должность в областном онкодиспансере).
Гетманчук-младший (на фото спиной) с отцом перед вынесением приговора Серовским судом. Фото: Влад Бурнашев / газета «Глобус»
Когда Гетманчук-младший вышел из состава учредителей, на данный момент выяснить не удалось – вероятно, это произошло после того как он получил должность в областной прокуратуре. На момент суда над его отцом его 40%-ая доля уже перешла матери (Лина Гетманчук также выступила и ликвидатором ООО «АлданКо»).
Так или иначе, его причастность к преступной схеме отца зафиксирована вступившим в силу приговором суда (в тексте приговора по делу Гетманчука-старшего имя Гетманчука-младшего упоминается 21 раз). Он был допрошен на этапе предварительного следствия в качестве свидетеля.
Так Гетманчук А.П. создал фирму ООО «АлданКо» в состав учредителей которой, ввёл членов своей семьи, обеспечив тем самым любое решение фирмы в личных интересах. Незаконные действия Гетманчука А.П. повлекли причинение больнице особо крупного ущерба<…>
— говорится в приговоре Серовского районного суда
Более того, в приговоре (есть в распоряжении «Вечерних ведомостей») и напрямую сказано, что Гетманчук-младший получал выгоду от незаконной деятельности отца:
Гетманчук А.П., являясь главным врачом, выполняя управленческие функции в НУЗ «Узловая больница на станции Серов ОАО «РЖД», и имея право в соответствии с п. 3.6 Устава заключать договора, находясь на своем рабочем месте, реализуя свой преступный умысел, направленный на злоупотребление своими полномочиями в целях извлечения выгод для членов своей семьи: Гетманчук Л.А., Гетманчук А.А. и ранее знакомой ему Калимуллиной Э.Р., являющихся учредителями ООО «АлданКо», заключающийся в получении высокой прибыли для учредителей ООО «АлданКо», действуя умышленно, из корыстных побуждений, на заведомо убыточных и экономически невыгодных условиях для НУЗ «Узловая больница на станции Серов ОАО «РЖД», но приносящих прибыль ООО «АлданКо».
После вступления в силу приговора в отношении прямого родственника Александр Гетманчук не покинул свердловскую прокуратуру – как сообщили «Вечерним ведомостям» источники в прокуратуре, это не является препятствием для службы в надзорном органе, хоть и «не приветствуется».
Будет ли препятствием для назначения на должность председателя органа, который следит за распределением финансов полуторамиллионного города, человека, замешанного (пусть и не в качестве обвиняемого) в уголовном деле о растрате, для депутатов городской думы Екатеринбурга, узнаем завтра.
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