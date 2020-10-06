Уральские эксперты спрогнозировали результаты довыборов в Екатеринбурге

Антон Швалев. Фотография с личной страницы во «ВКонтакте»

Александр Гавриленко. Фотография с официального сайта Екатеринбурга

Александр Смолин. Фотография с личной страницы во «ВКонтакте»

Оксана Иванова. Фотография с личной страницы во «ВКонтакте»

Владислав Постников. Фотография с личной страницы на «Facebook»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Большинство экспертов предрекают победу определённым кандидатам, однако риски непредвиденного исхода кампании, по их мнению, велики. Так, политтехнолог Платон Маматов считает, что самая большая битва на этих довыборах состоится между кандидатами-единороссами и кандидатами-справедливороссами.«Я думаю, что в данном случае на каждом округе у нас есть два основных претендента. Один это кандидат от «Единой России», по вполне понятным причинам. А второй это «СР», потому что у нас в Екатеринбурге так сложилась конфигурация, что «СРы» очень дружны с «управляшками». Фактически это как один политический коммунальный конгломерат. А управляющие компании на муниципальных выборах это достаточно большая сила. Все остальные это либо городские сумасшедшие, либо статисты», — считает политтехнолог Платон Маматов.Политолог Сергей Мошкин считает, что шансы у единороссов неплохие за счет ресурсов. «Здесь надо исходить из следующих соображений. Фактически половину срока депутаты отработали — два года. Кандидаты идут на достаточно усеченный срок работы, поскольку это довыборы. Отсюда сразу возникает вопрос – ради чего тот или иной кандидат идет на усеченный срок и действительно ли он намерен биться до конца за победу, готов ли он вкладывать ресурсы. Выборы это вещь недешевая», — объясняет политолог Сергей Мошкин, — «Я думаю, что есть два кандидата, которые точно готовы вложить свои ресурсы, в том числе личные. Сегодня они представляют «Единую Россию», хотя еще вчера были в «Справедливой России» (Швалев и Чачин). Тем более Швалев уже был депутатом, а Чачин пробовал идти по округу, но проиграл Дерябиной. У них есть ресурсы, а это немаловажный фактор. Если есть ресурсы, если они грамотно организуют свою агитационную машину, то, я думаю, у них есть неплохие шансы».Виталий Чачин. Фотография с личной страницы в «Instagram»Политолог Михаил Коробельников также отмечает важность возможного административного ресурса у некоторых кандидатов: «Чачина и Швалева рассматривают как кандидатов губернатора Свердловской области. Во всяком случае, так об этом пишут СМИ. Если это так, административный ресурс может очень сильно помочь. А учитывая традиционно сильные выступления представителей партии власти в Ленинской районе, шансы Чачина достаточно высоки».А политтехнолог Александр Пирогов убежден в том, что существуют факторы, которые могут помешать единороссам эту гонку выиграть: «Чачин и Швалев преимущество имеют, но здесь очень большая проблема в том, что в Екатеринбургской гордуме партийная принадлежность по большому счету вторична перед теми группами и кланами, к которым депутаты относятся. Сейчас в думе есть такое хрупкое равновесие между двумя крупными лагерями, которое проходит по линии отношения к главе города Высокинскому. Есть группа, в которой есть небольшой численный перевес, которая является оппозицией для главы и всяческими возможными способами усложняет ему жизнь при принятии бюджета, отчета или угрозой отставки. И есть чуть меньшая группа, которая отстаивает его позицию и интересы. Как раз Чачин и Швалев относятся к группе противников главы Екатеринбурга, и большой вопрос в том, что будет предпринимать глава, чтобы помочь своим же оппонентам получить депутатские манданты. На мой взгляд, это неразрешимая ситуация, что ставит саму по себе безусловную победу Чачина и Швалева под сомнения. Насколько будет помогать, чем будет помогать, и будет ли мешать избранию этих представителей «Единой России».Интересную оценку выдвижению Антона Швалева дал Платон Маматов: «Я думал, что у Швалева больше амбиций. Я полагал, что он видит себя как депутата областного Заксобрания, но, может быть, для него эти довыборы — первый шаг в Заксобрание».Сильными конкурентами кандидатов-единороссов называли Игоря Рубцова и Александра Гавриленко, принявшего решение сняться с выборов по собственной инициативе перед последним днем сдачи подписей, 6 октября. По некоторой информации Рубцов тоже снялся с довыборов.«Игорь Рубцов бывший замглавы администрации Верх-Исетского района. Он работал там достаточно долго, его многие знают с положительной стороны», — комментирует Михаил Коробельников, — «Гавриленко – человек целеустремленный, харизматичный, верит в то, что говорит, и соответственно может привлечь людей. У него есть неплохой личностный ресурс».«Рубцов имеет достаточно серьезные шансы для того, чтобы вступить в полноценную гонку с кандидатом от «Единой России». И говорить о том, кто выиграет, на сегодняшний день не представляется возможным, потому что к компании пока еще никто не приступил. То есть выборы — это в любом случае лотерея, то есть можно прогнозировать, но на выборах часто случаются сюрпризы. Я думаю, что борьба будет достаточно жаркой», — считает Александр Пирогов.Михаил Коробельников также выделяет Александра Смолина от Справедливой России, бывшего депутата городской думы предыдущего созыва: «Человек достаточно опытный в политике и имеющий серьезные ресурсы». Также политолог выделяет Оксану Иванову, православную активистку, от Справедливой России, выступавшую за строительство храма.«Справедливая Россия вообще в последнее время проводит достаточно грамотные и агрессивные избирательные кампании. В случае если у партии будут финансовые средства, шансы у Ивановой есть. Она очень сильно выделяется на фоне других, а это в ходе короткой кампании важно», — отмечает Коробельников.Смолина и Иванову выделяет и Александр Пирогов: «Они имеют чуть меньше шансов, чем единороссы-самовыдвиженцы, но, тем не менее, они тоже достаточно интересны для того, чтобы создавать какой-то информационный фон, чтобы привлекать к себе внимание, создавать какие-то интриги в ходе своей кампании». Пирогов также добавляет, что само по себе участие православной прихожанки в выборах и выставление своей религиозности и своих ценностей на политический флаг уже выделяет ее из общей массы, и привлекает внимание и дополнительный интерес.Сергей Мошкин оценивает шансы Ивановой «достаточно скромно»: «Интересный кейс с Оксаной Ивановой. Она пошла от Справедливой России, она уже заявляет о том, что хочет поднять знамя «христианской демократии». Я ее шансы оцениваю достаточно скромно. Хотя если Справедливая Россия ей поможет, а эти ребята умеют работать, в том числе, мобилизационно, она может получить достойный результат».Достойными кандидатами также считают представителей «Яблока» Дмитрия Трынова, старшего преподавателя УрФУ им Б.Ельцина, и Владислава Постникова, общественника и политического активиста.Дмитрий Трынов. Фотогафия с личной страницы на «Facebook»«Мне кажется, что между представителями «Единой России» и «Яблока» в каждом округе развернется борьба. Хотя не исключаю, что подключатся коммунисты», — предполагает Сергей Мошкин, — «они (кандидаты от партии «Яблоко») будут играть на теме возвращения к прямым выборам мэра города. Эту тему все лето качала инициативная группа. Постников был одним из активистов этой группы. И потом у них нет, очевидно, финансовых ресурсов, но, по моим ощущениям, у них есть достаточно серьезная личная приверженность и мотивированность».Кандидата от партии «Яблока» по третьему округу выделяет и Михаил Коробельников: «В борьбу может вмешаться Владислав Постников от «Яблока», просто потому, что «Яблоко» позиционирует себя как однозначно демократическая партия». А Платон Маматов считает сам факт выдвижения Постникова странным: «Странно, что пошел Постников, потому что он человек неглупый, он должен понимать, что у него как раз шансов-то нет».Интересную ситуацию видит в этом округе и Александр Пирогов: «Вообще, ситуация интересная. Там будет столкновение не только групп или кланов, а целых ценностных систем. Та же самая православная активиста Иванова, как антипод выдвинувшейся от коммунистов Ольги Прожериной, сторонницы опального бывшего Отца Сергея, который известен тем, что захватил монастырь, и либерал-яблочник-демократ Постников, который, в общем-то, тоже представляет совершенно другую систему ценностей, нежели эти две женщины-кандидаты, поэтому шансы на победу у них не такие большие, но, тем не менее, интерес к ценностным кампаниям всегда выше, чем к стандартным».Говоря о самовыдвиженцах, эксперты высказали мнение, что не все сумеют собрать необходимое количество подписей.Платон Маматов считает, что это будет зависеть от того, кому они будут удобны: «С подписями очень сложная история. Это затратное мероприятие, и вдобавок результат сильно зависит от политической воли, потому что люди, которые проверяют эти подписи, могут отнестись с пониманиям к каким-то недочетам в подписных листах, а могут подойти максимально формально: прицепиться к какой-нибудь не той закорючке и все зарубить. Я думаю, если мы смотрим на этих самовыдвиженцев, то надо смотреть на тех, кто максимально понятен и удобен основным претендентам, вот у них есть какие-то шансы пройти. Все остальные, я думаю, отсеются на этапе сбора подписей».«Это тот самый случай, когда кандидат вынужден тратить серьезные ресурсы, но это не всегда приводит к желаемому результату, потому что сама по себе процедура достаточно сложна, уязвима. У меня есть основания считать, что значительная часть самовыдвиженцев не пройдет эту процедуру», — считает Сергей Мошкин, добавив, что ему сложно судить, так как половину самовыдвиженцев он не знал и ранее о них не слышал.Явку все собеседники «Вечерних Ведомостей» прогнозируют низкой.«Во-первых, муниципальные выборы традиционно менее всего интересны людям и там явка всегда самая низкая. Во-вторых, если речь не про муниципальные выборы, а про довыборы, то там все еще хуже. Соответственно, возникает основной вопрос, что выбирать будет не тот, кто идет, а тот, у кого есть административные договоренности. То есть это административный ресурс, это бюджетники, это предприятия, это бабушки-пенсионерки, ТСЖ, «управляшки» и тому подобное. То есть в 9 случаях из 10 вопрос муниципальных довыборов решается до начала кампании, он решается на уровне договоренностей», — считает Платон Маматов.«Явка традиционно низкая. Людям не очень важна местная политика, они не очень понимают вообще зачем нужны депутаты, и фамилии своих депутатов, как правило, не знают. Явка в этом плане будет состоять из тех, кого сами кандидаты сумеют сагитировать и мобилизовать в день выборов», — считает Александр Пирогов. Он предполагает, что явка будет чуть выше 10%: «Основные кандидаты будут максимально тащить своих сторонников и увеличивать явку. Просто так самоходом люди пойдут крайне неохотно».Сергей Мошкин называет уже другую цифру: «Я думаю, что явка будет точно не больше 20%». Политолог предполагает, что голоса между кандидатами по итогам выборов разложатся с минимальными отрывами. «Это очень часто бывает в таких ситуациях, когда разница может стать 2,3, 10, 15 голосов — буквально какие-то копеечки. Это крайне затрудняет прогноз, даже если использовать достаточно тонкие социологические методики, техники. Прогноз крайне затруднителен», — считает Мошкин.Михаил Коробельников также считает, что в текущей гонке будет важен мобилизационный ресурс: «Важно не только сагитировать своих сторонников. Важно, чтобы они пришли на избирательный участок и проголосовали так, как надо. Это самая сложная задача в современной избирательной кампании. И тот, у кого мобилизационный ресурс сработает наилучшим образом, победит. Но для начала, избиратель должен понять, что есть такой кандидат».Также Александр Пирогов добавляет, что сама кампания осложняется тем, что мы выходим во вторую волну коронавируса, и в связи с этим все риски связанные с повышенными мерами изоляции, карантина и прочего, будут влиять на ход избирательной кампании: «Кому-то они откроют двери и возможности для условного подкупа под видом помощи пожилым людям продуктами питания, а кому-то закроют двери организации и уличные встречи, поскольку собирать людей во время карантинных мероприятий вероятней всего будет запрещено. Плюс богатое поле для различных махинаций, манипуляций и всего, что связано с нахождением изоляции людей в домашних условиях».