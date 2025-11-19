Возрастное ограничение 18+
На Урале произошло возгорание поезда, перевозившего газовый конденсат из ЯНАО в порт Усть-Луга
Что известно о ЧП, произошедшем на основном ходу Транссиба
Фото: сообщество «Пермь Активная» в соцсети «Вконтакте»
Вечером 19 ноября в Шалинском районе Свердловской области произошло возгорание цистерн грузового поезда, в которых находился газовый конденсат. ЧП произошло в 17.47 по уральскому времени на перегоне Свердловской железной дороги Шамары — Кордон, через который проходит административная граница Свердловской области и Пермского края.
В результате ЧП опрокинулись 9 цистерн, из которых 8 загорелись. Оставшиеся 63 цистерны поезда отбуксировали на безопасное расстояние. Причины опрокидывания ещё придётся установить. По сообщениям очевидцев, на месте происшествия был оборван контактный провод сети. Составом управляла локомотивная бригада из Перми.
Цистерны загорелись в хвосте грузового состава на перегоне Шамары (Свердловская область) — Кордон (Пермский край). Сейчас это основной ход Транссиба.
Для тушения пожара прибыло два пожарных состава — со станций Кунгур (Пермский край) и Кузино (Свердловская область).
В первом часу ночи открытое горение было ликвидировано. Итоговая площадь возгорания достигла 1 000 м². Пожар тушили силам 91 пожарного и 24 единиц техники.
В результате ЧП были задержаны поезда №92 Москва – Северобайкальск, №70 Москва – Чита, №9 Владивосток – Москва, №803 Екатеринбург – Пермь. Поезда №№92, 70 и 9 перенаправили по историческому ходу Уральской горнозаводской железной дороги: через Нижний Тагил — Кушву — Чусовой — Калино, сообщили в телеграм-канале Свердловской железной дороги.
Пассажиров электропоезда №803, следующих в Пермь, пересадили в поезд №9 Владивосток – Москва.
Поезда №146 Санкт-Петербург – Челябинск, №10 Москва – Владивосток, №14 Санкт-Петербург – Новокузнецк также преодолеют участок Екатеринбург — Пермь через Нижний Тагил и Чусовой.
Пассажирам электропоезда №802 Пермь — Екатеринбург, который должен отправиться из Перми 20 ноября в 6.31, предложили добраться до Екатеринбурга на поезде № 2 Москва – Владивосток, билет для этого обменивать не нужно, посадка будет осуществляться по паспорту, сообщают в Федеральной пассажирской компании.
Маршрут поезда №7177/7178 Шаля – Кордон – Шаля был сокращён до станции Вогулка, сообщили на СвЖД.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что на месте ЧП производятся аварийно-восстановительные мероприятия.
Первоуральский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области организовал проверку качества воздуха и рекомендовал жителям Шамар не находиться на открытом воздухе и закрыть окна в домах.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило о начале доследственной проверке по факту ЧП.
Уральская транспортная прокуратура сообщила о начале проверке соблюдения требований законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о контроле соблюдения прав пассажиров задержанных и отменённых поездов.
Центральное МСУТ СКР сообщило, что загорелся грузовой поезд, следовавший по маршруту «Лембей — Лужская». Очевидно, допустив ошибку в названии станции — судя по всему, имеется в виду станция Лимбей Свердловской железной дороги, расположенная в Ямало-Ненецком АО. С этой станции отгружает свою продукцию расположенный рядом с ней Пуровский завод по переработке конденсата (принадлежит компании НОВАТЭК).
Станция Лужская находится в порту Усть-Луга — это ключевой для России морской торговый порт на южном берегу Финского залива, в устье реки Луги, в Кингисеппском районе Ленинградской области. Он был построен в постсоветское время из-за необходимости иметь альтернативный глубоководный порт в стране после распада СССР и усложнения доступа к портам стран Балтии — таких как Вентспилс (Латвия). Первый крупный терминал в Усть-Луге — угольный — начал работу в декабре 2001 года.
В 2012 году в Усть-Луге был открыт нефтяной терминал мощностью 30 млн тонн, в 2013 году — комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата, принадлежащий компании НОВАТЭК. В 2024 году комплекс переработал 7 миллионов 362 тысячи тонн стабильного газового конденсата, что на 5,6% выше показателя 2023 года, говорится на сайте компании. Сейчас Усть-Луга является одним из крупнейших портовых комплексов России, занимающим важное место в экспорте энергоносителей.
