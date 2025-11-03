МАК спустя шесть лет опубликовал отчёт о посадке самолёта «Уральских авиалиний» на кукурузном поле

Восстановленные обстоятельства

Перья птиц в деталях самолёта. Фото: отчёт МАК

«Можно предположить, что вышеуказанный вывод комиссии МАК о недействительности сертификата МАК на аэродром Раменское на дату происшествия свидетельствует о желании МАК избежать ответственности за возможную некачественную сертификацию, проведённую самим комитетом. Это является очевидным доказательством недопустимости одновременного совмещения в МАК функций сертификации и расследования авиационных происшествий».

Затягивание публикации

Фото: отчёт МАК

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил техническое расследование инцидента с самолётом Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшим рейс Москва — Симферополь и 15 августа 2019 года совершившим аварийную посадку на кукурузное поле рядом с аэропортом Жуковский (Раменское). Документ опубликован на сайте МАК спустя более чем шесть лет после происшествия.Эксперты пришли к выводу, что причиной аварийной посадки стала сложная орнитологическая обстановка в районе аэропорта — скопление чаек на водоёмах и свалках поблизости — и стрессовое состояние экипажа во время полёта.Ранним утром 15 августа экипаж заметил большое количество птиц во время выруливания на взлётно-посадочную полосу. Диспетчер предупредил пилотов о возможном перелёте птиц, однако командир экипажа отнёсся к этому спокойно. По показаниям членов экипажа, взлёт выполнялся с включёнными фарами. В начале разбега командир вновь обратил внимание на птиц и произнёс фразу: «Пролетай, птица, бл**».В 03.12 самолёт начал разбег, и сразу после отрыва, примерно в двух километрах от торца полосы, произошло столкновение со стаей чаек. Фрагменты птиц впоследствии обнаружили на различных частях фюзеляжа и на земле, в том числе между второй и третьей секциями предкрылков левой консоли крыла. Комиссия проанализировала даже видеосъёмки пассажиров — на них попал момент взлёта стаи.Бортовые самописцы зафиксировали изменения в работе обоих двигателей. Экипаж продолжил взлёт, но набрать высоту и удержать полёт не смог. В 03.14 командир сообщил диспетчеру об отказе одного из двигателей и попытался развернуться для возвращения в аэропорт Жуковский. Однако двигатели работали в разнотяге, а система предупреждения о сваливании продолжала срабатывать.Согласно отчёту, оба пилота находились в состоянии сильного стресса. Второй пилот был растерян, а командир, действуя автоматически, включил автопилот, который вскоре отключился. Их диалог сопровождался нецензурной лексикой. Из-за напряжённой ситуации взаимодействие членов экипажа оказалось неэффективным — они не смогли согласованно реагировать на происходящее и не прекратили полёт сразу после столкновения с птицами.Компьютерное моделирование показало, что после столкновения суммарная тяга двигателей снизилась примерно на 7%. Теоретически полёт можно было продолжить, однако надёжность повреждённых двигателей не гарантировалась. В 03:15 командир принял решение о вынужденной посадке, и самолёт приземлился на кукурузное поле.Посадка прошла успешно, никто из 233 человек на борту не пострадал. После остановки лайнера экипаж отключил двигатели.По итогам расследования МАК выдал предписания, касающиеся организации полётов и усиления орнитологической защиты аэродромов.Вместе с отчётом было опубликовано особое мнение представителя Росавиации, который не согласился с выводом МАК об отсутствии действующего сертификата у аэродрома Раменское на момент инцидента. В документе указано:Комиссия МАК с этим мнением ожидаемо не согласилась.Известно, что окончательный отчёт МАК был готов ещё в 2021 году, но опубликован только в 2025-м. Непубликацию в разные годы объясняли координационными сложностями между МАК, Росавиацией и другими ведомствами, а также возможными имиджевыми причинами — инцидент был представлен как героический, командир экипажа Дамир Юсупов получил звание Героя России, и публикация критичных деталей могла повлиять на восприятие этого решения обществом.Спустя четыре года после происшествия с А321 произошёл схожий инцидент — посадка самолёта Airbus A320 «Уральских авиалиний» в пшеничном поле под Новосибирском. Тогда тоже обошлось без жертв, однако командира судна Сергея Белова награждать уже не стали, вскоре его уволили из авиакомпании, а затем против него возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).