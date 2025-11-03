Возрастное ограничение 18+

МАК спустя шесть лет опубликовал отчёт о посадке самолёта «Уральских авиалиний» на кукурузном поле

Не все действия экипажа комиссия сочла правильными

11.58 Суббота, 8 ноября 2025
Фото: отчет МАК
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил техническое расследование инцидента с самолётом Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшим рейс Москва — Симферополь и 15 августа 2019 года совершившим аварийную посадку на кукурузное поле рядом с аэропортом Жуковский (Раменское). Документ опубликован на сайте МАК спустя более чем шесть лет после происшествия.

Эксперты пришли к выводу, что причиной аварийной посадки стала сложная орнитологическая обстановка в районе аэропорта — скопление чаек на водоёмах и свалках поблизости — и стрессовое состояние экипажа во время полёта.

Восстановленные обстоятельства


Ранним утром 15 августа экипаж заметил большое количество птиц во время выруливания на взлётно-посадочную полосу. Диспетчер предупредил пилотов о возможном перелёте птиц, однако командир экипажа отнёсся к этому спокойно. По показаниям членов экипажа, взлёт выполнялся с включёнными фарами. В начале разбега командир вновь обратил внимание на птиц и произнёс фразу: «Пролетай, птица, бл**».

В 03.12 самолёт начал разбег, и сразу после отрыва, примерно в двух километрах от торца полосы, произошло столкновение со стаей чаек. Фрагменты птиц впоследствии обнаружили на различных частях фюзеляжа и на земле, в том числе между второй и третьей секциями предкрылков левой консоли крыла. Комиссия проанализировала даже видеосъёмки пассажиров — на них попал момент взлёта стаи.

Бортовые самописцы зафиксировали изменения в работе обоих двигателей. Экипаж продолжил взлёт, но набрать высоту и удержать полёт не смог. В 03.14 командир сообщил диспетчеру об отказе одного из двигателей и попытался развернуться для возвращения в аэропорт Жуковский. Однако двигатели работали в разнотяге, а система предупреждения о сваливании продолжала срабатывать.


Перья птиц в деталях самолёта. Фото: отчёт МАК


Согласно отчёту, оба пилота находились в состоянии сильного стресса. Второй пилот был растерян, а командир, действуя автоматически, включил автопилот, который вскоре отключился. Их диалог сопровождался нецензурной лексикой. Из-за напряжённой ситуации взаимодействие членов экипажа оказалось неэффективным — они не смогли согласованно реагировать на происходящее и не прекратили полёт сразу после столкновения с птицами.

Компьютерное моделирование показало, что после столкновения суммарная тяга двигателей снизилась примерно на 7%. Теоретически полёт можно было продолжить, однако надёжность повреждённых двигателей не гарантировалась. В 03:15 командир принял решение о вынужденной посадке, и самолёт приземлился на кукурузное поле.

Посадка прошла успешно, никто из 233 человек на борту не пострадал. После остановки лайнера экипаж отключил двигатели.

По итогам расследования МАК выдал предписания, касающиеся организации полётов и усиления орнитологической защиты аэродромов.

Вместе с отчётом было опубликовано особое мнение представителя Росавиации, который не согласился с выводом МАК об отсутствии действующего сертификата у аэродрома Раменское на момент инцидента. В документе указано:

«Можно предположить, что вышеуказанный вывод комиссии МАК о недействительности сертификата МАК на аэродром Раменское на дату происшествия свидетельствует о желании МАК избежать ответственности за возможную некачественную сертификацию, проведённую самим комитетом. Это является очевидным доказательством недопустимости одновременного совмещения в МАК функций сертификации и расследования авиационных происшествий».


Комиссия МАК с этим мнением ожидаемо не согласилась.

Затягивание публикации




Фото: отчёт МАК


Известно, что окончательный отчёт МАК был готов ещё в 2021 году, но опубликован только в 2025-м. Непубликацию в разные годы объясняли координационными сложностями между МАК, Росавиацией и другими ведомствами, а также возможными имиджевыми причинами — инцидент был представлен как героический, командир экипажа Дамир Юсупов получил звание Героя России, и публикация критичных деталей могла повлиять на восприятие этого решения обществом.

Спустя четыре года после происшествия с А321 произошёл схожий инцидент — посадка самолёта Airbus A320 «Уральских авиалиний» в пшеничном поле под Новосибирском. Тогда тоже обошлось без жертв, однако командира судна Сергея Белова награждать уже не стали, вскоре его уволили из авиакомпании, а затем против него возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Акция «Тонкий лёд» началась на территории Свердловской области
03 ноября 2025
Подростков Екатеринбурга зовут послушать «Сердце Уральских гор»
05 ноября 2025
В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после нападения школьниц на пожилого мужчину
02 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Власти Свердловской области поднимают предельные тарифы на отопление для жителей Екатеринбурга

Изменения коснутся домов, обслуживаемых «Т Плюс» и её дочерней структурой «ЕТК»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:54 Больницы Свердловской области получили новое рентгенологическое оборудование на 350 миллионов рублей
17:48 Мэрия Екатеринбурга просит область найти здание для обмена с федералами на усадьбу Расторгуевых-Харитоновых
17:44 В Свердловской области выросла тяжесть ДТП с электросамокатами: за год погибло пять человек
17:03 На трассе под Первоуральском произошло массовое столкновение грузовиков
16:25 В Свердловской области осложнилась обстановка на дорогах из-за снегопада
15:39 Четыре самбиста из Свердловской области выиграли золото на чемпионате мира в Кыргызстане
14:21 Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль выступит на «Царских встречах» в Екатеринбурге
13:37 Россельхознадзор обнаружил нарушения при поставках лука, чеснока и ягод в Свердловскую область
12:38 На ЕКАД водитель «Mitsubishi» погиб после столкновения с грузовиком
21:48 Турецкие клопы вынудили семью из Екатеринбурга обратиться в суд
21:03 На Авито появился новый медийный формат рекламы
19:51 Сообщника телефонных мошенников осудили в Первоуральске
19:31 Два трезвых водителя не смогли разъехаться в Берёзовском
19:13 Жителям уральской столицы предлагают написать «Екатеринбургский диктант»
18:32 Половина свердловских пожаров четверга произошла в жилом секторе
17:24 О гололедице на дорогах предупреждают синоптики в Свердловской области
16:46 В Екатеринбурге на неделю закроют съезд с Комсомольской на дублёр Сибирского тракта
16:01 Житель туринского села сыграл в «Камень, ножницы, бумага» на жизнь и получил срок
15:15 Убившей собственную дочь 20-летней матери вынесли приговор в Екатеринбурге
14:36 15 лет запросили «положенцу» Марселю Гасанову за занятие высшего положения в преступной иерархии
14:24 На «Уралвагонзаводе» подтвердили слухи про сокращения в штате сотрудников
13:35 В Каменске-Уральском нетрезвый водитель напал на сотрудника ДПС
13:00 В Балтыме пожилой водитель сбил женщину на пешеходном переходе
11:44 Детский омбудсмен Титова связала рост детской преступности с увеличением числа подростков
11:33 На Уралмаше нашли трёх кошек с удавками на шее
11:23 Житель Серова ответит перед судом за гибель собаки по кличке Микки
Все новости Свердловской области
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
Все новости России и мира
18:54 Больницы Свердловской области получили новое рентгенологическое оборудование на 350 миллионов рублей
17:48 Мэрия Екатеринбурга просит область найти здание для обмена с федералами на усадьбу Расторгуевых-Харитоновых
17:44 В Свердловской области выросла тяжесть ДТП с электросамокатами: за год погибло пять человек
17:03 На трассе под Первоуральском произошло массовое столкновение грузовиков
16:25 В Свердловской области осложнилась обстановка на дорогах из-за снегопада
15:39 Четыре самбиста из Свердловской области выиграли золото на чемпионате мира в Кыргызстане
14:21 Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль выступит на «Царских встречах» в Екатеринбурге
13:37 Россельхознадзор обнаружил нарушения при поставках лука, чеснока и ягод в Свердловскую область
12:38 На ЕКАД водитель «Mitsubishi» погиб после столкновения с грузовиком
21:48 Турецкие клопы вынудили семью из Екатеринбурга обратиться в суд
21:03 На Авито появился новый медийный формат рекламы
19:51 Сообщника телефонных мошенников осудили в Первоуральске
19:31 Два трезвых водителя не смогли разъехаться в Берёзовском
19:13 Жителям уральской столицы предлагают написать «Екатеринбургский диктант»
18:32 Половина свердловских пожаров четверга произошла в жилом секторе
17:24 О гололедице на дорогах предупреждают синоптики в Свердловской области
16:46 В Екатеринбурге на неделю закроют съезд с Комсомольской на дублёр Сибирского тракта
16:01 Житель туринского села сыграл в «Камень, ножницы, бумага» на жизнь и получил срок
15:15 Убившей собственную дочь 20-летней матери вынесли приговор в Екатеринбурге
14:36 15 лет запросили «положенцу» Марселю Гасанову за занятие высшего положения в преступной иерархии
14:24 На «Уралвагонзаводе» подтвердили слухи про сокращения в штате сотрудников
13:35 В Каменске-Уральском нетрезвый водитель напал на сотрудника ДПС
13:00 В Балтыме пожилой водитель сбил женщину на пешеходном переходе
11:44 Детский омбудсмен Титова связала рост детской преступности с увеличением числа подростков
11:33 На Уралмаше нашли трёх кошек с удавками на шее
11:23 Житель Серова ответит перед судом за гибель собаки по кличке Микки
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK