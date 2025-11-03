Возрастное ограничение 18+
МАК спустя шесть лет опубликовал отчёт о посадке самолёта «Уральских авиалиний» на кукурузном поле
Не все действия экипажа комиссия сочла правильными
Фото: отчет МАК
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил техническое расследование инцидента с самолётом Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшим рейс Москва — Симферополь и 15 августа 2019 года совершившим аварийную посадку на кукурузное поле рядом с аэропортом Жуковский (Раменское). Документ опубликован на сайте МАК спустя более чем шесть лет после происшествия.
Эксперты пришли к выводу, что причиной аварийной посадки стала сложная орнитологическая обстановка в районе аэропорта — скопление чаек на водоёмах и свалках поблизости — и стрессовое состояние экипажа во время полёта.
Ранним утром 15 августа экипаж заметил большое количество птиц во время выруливания на взлётно-посадочную полосу. Диспетчер предупредил пилотов о возможном перелёте птиц, однако командир экипажа отнёсся к этому спокойно. По показаниям членов экипажа, взлёт выполнялся с включёнными фарами. В начале разбега командир вновь обратил внимание на птиц и произнёс фразу: «Пролетай, птица, бл**».
В 03.12 самолёт начал разбег, и сразу после отрыва, примерно в двух километрах от торца полосы, произошло столкновение со стаей чаек. Фрагменты птиц впоследствии обнаружили на различных частях фюзеляжа и на земле, в том числе между второй и третьей секциями предкрылков левой консоли крыла. Комиссия проанализировала даже видеосъёмки пассажиров — на них попал момент взлёта стаи.
Бортовые самописцы зафиксировали изменения в работе обоих двигателей. Экипаж продолжил взлёт, но набрать высоту и удержать полёт не смог. В 03.14 командир сообщил диспетчеру об отказе одного из двигателей и попытался развернуться для возвращения в аэропорт Жуковский. Однако двигатели работали в разнотяге, а система предупреждения о сваливании продолжала срабатывать.
Согласно отчёту, оба пилота находились в состоянии сильного стресса. Второй пилот был растерян, а командир, действуя автоматически, включил автопилот, который вскоре отключился. Их диалог сопровождался нецензурной лексикой. Из-за напряжённой ситуации взаимодействие членов экипажа оказалось неэффективным — они не смогли согласованно реагировать на происходящее и не прекратили полёт сразу после столкновения с птицами.
Компьютерное моделирование показало, что после столкновения суммарная тяга двигателей снизилась примерно на 7%. Теоретически полёт можно было продолжить, однако надёжность повреждённых двигателей не гарантировалась. В 03:15 командир принял решение о вынужденной посадке, и самолёт приземлился на кукурузное поле.
Посадка прошла успешно, никто из 233 человек на борту не пострадал. После остановки лайнера экипаж отключил двигатели.
По итогам расследования МАК выдал предписания, касающиеся организации полётов и усиления орнитологической защиты аэродромов.
Вместе с отчётом было опубликовано особое мнение представителя Росавиации, который не согласился с выводом МАК об отсутствии действующего сертификата у аэродрома Раменское на момент инцидента. В документе указано:
Комиссия МАК с этим мнением ожидаемо не согласилась.
Известно, что окончательный отчёт МАК был готов ещё в 2021 году, но опубликован только в 2025-м. Непубликацию в разные годы объясняли координационными сложностями между МАК, Росавиацией и другими ведомствами, а также возможными имиджевыми причинами — инцидент был представлен как героический, командир экипажа Дамир Юсупов получил звание Героя России, и публикация критичных деталей могла повлиять на восприятие этого решения обществом.
Спустя четыре года после происшествия с А321 произошёл схожий инцидент — посадка самолёта Airbus A320 «Уральских авиалиний» в пшеничном поле под Новосибирском. Тогда тоже обошлось без жертв, однако командира судна Сергея Белова награждать уже не стали, вскоре его уволили из авиакомпании, а затем против него возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Эксперты пришли к выводу, что причиной аварийной посадки стала сложная орнитологическая обстановка в районе аэропорта — скопление чаек на водоёмах и свалках поблизости — и стрессовое состояние экипажа во время полёта.
Восстановленные обстоятельства
Ранним утром 15 августа экипаж заметил большое количество птиц во время выруливания на взлётно-посадочную полосу. Диспетчер предупредил пилотов о возможном перелёте птиц, однако командир экипажа отнёсся к этому спокойно. По показаниям членов экипажа, взлёт выполнялся с включёнными фарами. В начале разбега командир вновь обратил внимание на птиц и произнёс фразу: «Пролетай, птица, бл**».
В 03.12 самолёт начал разбег, и сразу после отрыва, примерно в двух километрах от торца полосы, произошло столкновение со стаей чаек. Фрагменты птиц впоследствии обнаружили на различных частях фюзеляжа и на земле, в том числе между второй и третьей секциями предкрылков левой консоли крыла. Комиссия проанализировала даже видеосъёмки пассажиров — на них попал момент взлёта стаи.
Бортовые самописцы зафиксировали изменения в работе обоих двигателей. Экипаж продолжил взлёт, но набрать высоту и удержать полёт не смог. В 03.14 командир сообщил диспетчеру об отказе одного из двигателей и попытался развернуться для возвращения в аэропорт Жуковский. Однако двигатели работали в разнотяге, а система предупреждения о сваливании продолжала срабатывать.
Перья птиц в деталях самолёта. Фото: отчёт МАК
Согласно отчёту, оба пилота находились в состоянии сильного стресса. Второй пилот был растерян, а командир, действуя автоматически, включил автопилот, который вскоре отключился. Их диалог сопровождался нецензурной лексикой. Из-за напряжённой ситуации взаимодействие членов экипажа оказалось неэффективным — они не смогли согласованно реагировать на происходящее и не прекратили полёт сразу после столкновения с птицами.
Компьютерное моделирование показало, что после столкновения суммарная тяга двигателей снизилась примерно на 7%. Теоретически полёт можно было продолжить, однако надёжность повреждённых двигателей не гарантировалась. В 03:15 командир принял решение о вынужденной посадке, и самолёт приземлился на кукурузное поле.
Посадка прошла успешно, никто из 233 человек на борту не пострадал. После остановки лайнера экипаж отключил двигатели.
По итогам расследования МАК выдал предписания, касающиеся организации полётов и усиления орнитологической защиты аэродромов.
Вместе с отчётом было опубликовано особое мнение представителя Росавиации, который не согласился с выводом МАК об отсутствии действующего сертификата у аэродрома Раменское на момент инцидента. В документе указано:
«Можно предположить, что вышеуказанный вывод комиссии МАК о недействительности сертификата МАК на аэродром Раменское на дату происшествия свидетельствует о желании МАК избежать ответственности за возможную некачественную сертификацию, проведённую самим комитетом. Это является очевидным доказательством недопустимости одновременного совмещения в МАК функций сертификации и расследования авиационных происшествий».
Комиссия МАК с этим мнением ожидаемо не согласилась.
Затягивание публикации
Фото: отчёт МАК
Известно, что окончательный отчёт МАК был готов ещё в 2021 году, но опубликован только в 2025-м. Непубликацию в разные годы объясняли координационными сложностями между МАК, Росавиацией и другими ведомствами, а также возможными имиджевыми причинами — инцидент был представлен как героический, командир экипажа Дамир Юсупов получил звание Героя России, и публикация критичных деталей могла повлиять на восприятие этого решения обществом.
Спустя четыре года после происшествия с А321 произошёл схожий инцидент — посадка самолёта Airbus A320 «Уральских авиалиний» в пшеничном поле под Новосибирском. Тогда тоже обошлось без жертв, однако командира судна Сергея Белова награждать уже не стали, вскоре его уволили из авиакомпании, а затем против него возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию