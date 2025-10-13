Возрастное ограничение 18+
После распыления екатеринбургским школьником баллончика на перемене сразу отреагировали Госдума и СК
Бастрыкин поручил возбудить дело, а депутаты уже обсуждают новые запреты
Иллюстрация: Вечерние ведомости
13 октября 2025 года в екатеринбургской школе № 76, что на улице Луначарского, 200, во время перемены четвероклассник распылил в классе перцовый баллончик. По данным ведомств и СМИ, пострадали 14 человек — в основном ученики младших классов, а также один взрослый. Госпитализировали, по разным данным , от 9 до 11 детей; всех осмотрели врачи и позже отпустили домой. Угрозы жизни кому-либо из них уже нет.
Инцидент случился во время перемены: ученик 4-го класса, 2014 года рождения, принес и распылил баллончик в учебном кабинете, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Первичные симптомы у детей — кашель, слезотечение, затруднённое дыхание. На место прибыли медики и полиция; часть детей осмотрели прямо в школе, остальных отвезли в ДГКБ № 9. Состояние всех пострадавших оценили как удовлетворительное. По уточнённым данным, 11 детей доставили в больницу для обследования, к вечеру всех отпустили домой.
Прокуратура Октябрьского района организовала проверку соблюдения требований охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в школе № 76. Ведомство подтвердило факт распыления и госпитализации.
В городском УМВД сообщили, что в школе работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Рассматриваются меры по усилению контроля на входе и запрету проноса опасных предметов.
Минздрав Свердловской области подтвердил, что все госпитализированные дети чувствуют себя удовлетворительно, а их жизни ничего не угрожает.
Неожиданно на, казалось бы, локальную городскую историю отреагировали в федеральном центре. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Глава СКР Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль и потребовал доклад о ходе проверки.
На федеральном уровне инцидент вызвал целую волну обсуждений. Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил ужесточить оборот перцовых баллончиков и ввести обязательные уроки самообороны в школах.
Высказалась и его коллега из другой фракции, депутат от КПРФ Нина Останина. В разговоре с изданием News.ru она предложила запретить продажу газовых баллончиков детям.
Прокуратура проверяет работу школы и соблюдение правил безопасности. Следственный комитет даст правовую оценку действиям ребёнка и его законных представителей. По итогам проверок могут последовать дисциплинарные меры в отношении администрации учебного заведения. Ранее хулиганская выходка ученика одной из свердловских школ также вызвала резонанс на федеральном уровне — недавно мы сообщали о приговоре по этому делу.
Что произошло
Инцидент случился во время перемены: ученик 4-го класса, 2014 года рождения, принес и распылил баллончик в учебном кабинете, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Первичные симптомы у детей — кашель, слезотечение, затруднённое дыхание. На место прибыли медики и полиция; часть детей осмотрели прямо в школе, остальных отвезли в ДГКБ № 9. Состояние всех пострадавших оценили как удовлетворительное. По уточнённым данным, 11 детей доставили в больницу для обследования, к вечеру всех отпустили домой.
Реакция местных властей и силовиков
Прокуратура Октябрьского района организовала проверку соблюдения требований охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в школе № 76. Ведомство подтвердило факт распыления и госпитализации.
В городском УМВД сообщили, что в школе работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Рассматриваются меры по усилению контроля на входе и запрету проноса опасных предметов.
Минздрав Свердловской области подтвердил, что все госпитализированные дети чувствуют себя удовлетворительно, а их жизни ничего не угрожает.
Реакция федеральных органов
Неожиданно на, казалось бы, локальную городскую историю отреагировали в федеральном центре. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Глава СКР Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль и потребовал доклад о ходе проверки.
На федеральном уровне инцидент вызвал целую волну обсуждений. Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил ужесточить оборот перцовых баллончиков и ввести обязательные уроки самообороны в школах.
Высказалась и его коллега из другой фракции, депутат от КПРФ Нина Останина. В разговоре с изданием News.ru она предложила запретить продажу газовых баллончиков детям.
«Я не знала о том, что перцовые баллончики открыто продаются на маркетплейсах. Сегодня в 17:30 у нас пройдет собрание в Госдуме. Я выступлю с предложением о запрете продажи этих перцовок несовершеннолетним, чтобы подобных историй, как в Екатеринбурге, больше не случалось»,
— заявила Останина.
Возможные последствия
Прокуратура проверяет работу школы и соблюдение правил безопасности. Следственный комитет даст правовую оценку действиям ребёнка и его законных представителей. По итогам проверок могут последовать дисциплинарные меры в отношении администрации учебного заведения. Ранее хулиганская выходка ученика одной из свердловских школ также вызвала резонанс на федеральном уровне — недавно мы сообщали о приговоре по этому делу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ: В Екатеринбурге школьник ударил беременную учительницу
10 октября 2025
10 октября 2025