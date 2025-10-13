После распыления екатеринбургским школьником баллончика на перемене сразу отреагировали Госдума и СК

— заявила Останина.

«Я не знала о том, что перцовые баллончики открыто продаются на маркетплейсах. Сегодня в 17:30 у нас пройдет собрание в Госдуме. Я выступлю с предложением о запрете продажи этих перцовок несовершеннолетним, чтобы подобных историй, как в Екатеринбурге, больше не случалось»,