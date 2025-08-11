Возрастное ограничение 18+
Десятки свердловчан пострадали при взрыве на заводе боеприпасов в Рязанской области, один погиб
Рабочие из Режа приехали в рязанский Лесной для покрытия дефицита кадров
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В результате взрыва в пороховом цехе завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области, произошедшего в конце прошлой недели, погибли рабочие из Свердловской области.
Бригада в составе 32 человек с предприятия «Гефест-М» (город Реж) отправилась на завод «Эластик» в пгт Лесной 7 августа из-за дефицита кадров на рязанском предприятии, пишет информагентство ЕАН со ссылкой на источник.
Свердловчане должны были вернуться на Урал 20 августа, но в минувшую пятницу, 15 августа, на заводе произошёл крупный взрыв, в результате которого погибло 20 и пострадало 134 человека – такие данные на сегодняшний день приводит МЧС России.
Как добавляет ЕАН, помимо погибшего, ещё один режевлянин числится пропавшим без вести – оба они спасали других рабочих «Эластика». Тело погибшего 56-летнего Сергея М. доставят для захоронения в Свердловскую область, сообщил источник в ритуальной компании. Алексей Т., который помогал выводить людей с завода, по состоянию на 18 августа числится пропавшим без вести.
В 2021 году на рязанском «Эластике» уже происходил взрыв в пороховом цеху — тогда погибли 17 человек. На режевском «Гефест-М» тоже происходили инциденты со смертельным исходом — в 2022 году взорвался отправленный на утилизацию боеприпас и унёс жизнь рабочего.
Предварительной причиной взрыва на рязанском заводе 15 августа называют нарушение техники безопасности. Расследование инцидента продолжается.
