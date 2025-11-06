Возрастное ограничение 18+
Экспертиза одобрила место для размещения хранилища радиоактивных отходов под Екатеринбургом
Промышленные отходы с радиацией ждут своего захоронения ещё со времён СССР
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Экспертиза одобрила место для размещения хранилища радиоактивных промышленных отходов Белоярской АЭС — оно расположится в лесу на промплощадке Белоярской АЭС в городе Заречном. Государственная историко-культурная экспертиза дала на это добро после археологического исследования территории, следует из акта ГИКЭ.
Историко-культурная экспертиза, пусть и обязательная, но не главная для строительства такого объекта — в этом году была проведена государственная экологическая экспертиза, следует из данных на сайте Росприроднадзора. Она также пришла к выводу о возможности строительства хранилища в выбранном месте. Положительное заключение действительно до 2030 года.
Отходы, содержащие радиоактивные материалы, необходимо где-то захоранивать из-за грядущего демонтажа энергоблоков №1 и №2 Белоярской АЭС. Эти энергоблоки были остановлены ещё в советское время — в 1981 и 1989 году соответственно — но долгое время находились состоянии долговременного хранения под наблюдением: корпуса реакторов остались стоять на месте, а активные зоны и наиболее опасные элементы были частично заглушены и охлаждены. Только в 2017 году начался вывоз отработавшего ядерного топлива энергоблоков №1 и №2 БАЭС в Озёрск для переработки на комбинате «Маяк».
«Земельный участок, испрашиваемый для объекта «Строительство пункта захоронения промышленных отходов, содержащих техногенные радионуклиды, на Белоярской АЭС Объемом 12 000 м³» не имеет историко-культурных признаков наличия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов обладающих признаками объектов культурного наследия и может быть использован под хозяйственное освоение (положительное заключение)»,
— заключил эксперт-археолог Евгений Беспрозванный.
Иллюстрация: фрагмент историко-культурной археологической экспертизы
«Выбор площадки под размещение пункта захоронения аргументирован следующими преимуществами:
— размещение площадки в санитарно-защитной зоне БАЭС,
— транспортная доступность,
— близость к точкам подключения сетей инженерно-технического обеспечения,
— относительно низкий уровень грунтовых вод,
— расположение с подветренной стороны по отношению к городу Заречный,
— перспектива для дальнейшего расширения площадки с северной части»,
— говорил на общественных обсуждениях главный инженер проекта.
