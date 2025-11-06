Возрастное ограничение 18+

Экспертиза одобрила место для размещения хранилища радиоактивных отходов под Екатеринбургом

Промышленные отходы с радиацией ждут своего захоронения ещё со времён СССР

13.15 Пятница, 7 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Экспертиза одобрила место для размещения хранилища радиоактивных промышленных отходов Белоярской АЭС — оно расположится в лесу на промплощадке Белоярской АЭС в городе Заречном. Государственная историко-культурная экспертиза дала на это добро после археологического исследования территории, следует из акта ГИКЭ.

«Земельный участок, испрашиваемый для объекта «Строительство пункта захоронения промышленных отходов, содержащих техногенные радионуклиды, на Белоярской АЭС Объемом 12 000 м³» не имеет историко-культурных признаков наличия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов обладающих признаками объектов культурного наследия и может быть использован под хозяйственное освоение (положительное заключение)»,

— заключил эксперт-археолог Евгений Беспрозванный.



Иллюстрация: фрагмент историко-культурной археологической экспертизы


Аналогичная экспертиза проводилась ещё четыре года назад, а само хранилище планировали построить в 2024 году, говорили представители Белоярской атомной электростанции, однако эти планы пришлось отложить.

Историко-культурная экспертиза, пусть и обязательная, но не главная для строительства такого объекта — в этом году была проведена государственная экологическая экспертиза, следует из данных на сайте Росприроднадзора. Она также пришла к выводу о возможности строительства хранилища в выбранном месте. Положительное заключение действительно до 2030 года.

«Выбор площадки под размещение пункта захоронения аргументирован следующими преимуществами:
— размещение площадки в санитарно-защитной зоне БАЭС,
— транспортная доступность,
— близость к точкам подключения сетей инженерно-технического обеспечения,
— относительно низкий уровень грунтовых вод,
— расположение с подветренной стороны по отношению к городу Заречный,
— перспектива для дальнейшего расширения площадки с северной части»,

— говорил на общественных обсуждениях главный инженер проекта.


Отходы, содержащие радиоактивные материалы, необходимо где-то захоранивать из-за грядущего демонтажа энергоблоков №1 и №2 Белоярской АЭС. Эти энергоблоки были остановлены ещё в советское время — в 1981 и 1989 году соответственно — но долгое время находились состоянии долговременного хранения под наблюдением: корпуса реакторов остались стоять на месте, а активные зоны и наиболее опасные элементы были частично заглушены и охлаждены. Только в 2017 году начался вывоз отработавшего ядерного топлива энергоблоков №1 и №2 БАЭС в Озёрск для переработки на комбинате «Маяк».

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
