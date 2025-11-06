Экспертиза одобрила место для размещения хранилища радиоактивных отходов под Екатеринбургом

«Земельный участок, испрашиваемый для объекта «Строительство пункта захоронения промышленных отходов, содержащих техногенные радионуклиды, на Белоярской АЭС Объемом 12 000 м³» не имеет историко-культурных признаков наличия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов обладающих признаками объектов культурного наследия и может быть использован под хозяйственное освоение (положительное заключение)»,

— говорил на общественных обсуждениях главный инженер проекта.

«Выбор площадки под размещение пункта захоронения аргументирован следующими преимуществами:— размещение площадки в санитарно-защитной зоне БАЭС,— транспортная доступность,— близость к точкам подключения сетей инженерно-технического обеспечения,— относительно низкий уровень грунтовых вод,— расположение с подветренной стороны по отношению к городу Заречный,— перспектива для дальнейшего расширения площадки с северной части»,