1,42 млрд рублей выделят Екатеринбургу и Нижнему Тагилу на интеллектуальные системы управления движением

На 2026 год запланировано выделение 111,5 млн на условиях софинансирования из федерального бюджета и 215,7 млн из областного. Фото: фрагмент бюджета региона-2026

Владислав Постников © Вечерние ведомости

