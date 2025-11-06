Возрастное ограничение 18+
1,42 млрд рублей выделят Екатеринбургу и Нижнему Тагилу на интеллектуальные системы управления движением
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
1,42 миллиарда рублей выделят Екатеринбургу и Нижнему Тагилу на внедрение интеллектуальных транспортных систем управления движением. Такие данные (это значение за три года — с 2026 по 2028) Вечерние ведомости обнаружили в проекте бюджета Свердловской области на 2026 и плановый период 2027-2028 годов.
Финансирование планируется как из областного, так и из федерального бюджета.
Внедряемые правительством Свердловской области интеллектуальные транспортные системы (ИТС) должны автоматизировать управление дорожным движением в крупных городах региона с населением более 300 тысяч рублей. Таких городов в области два — Екатеринбург и Нижний Тагил.
Меры по внедрению интеллектуальных транспортных систем, как сообщалось ранее, включают в себя модернизацию светофоров, установку дорожных контроллеров и детекторов потоков, а также «умные» остановки и камеры для фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
По расчётам областного Минтранса, внедрение ИТС должно сократить среднее время поездки в часы пик, повысить безопасность и снизить количество ДТП на городских магистралях.
К слову, бюджет региона в 2026 году впервые в истории должен превысить полтриллиона рублей — его расходная часть запланирована в размере 536,3 миллиарда рублей, доходная — 504,4 миллиарда рублей.
