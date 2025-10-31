Возрастное ограничение 18+

Свердловский губернатор поручил мэру Екатеринбурга приостановить снос НТО в городе

Денис Паслер попросил это сделать «до принятия адекватного решения»

16.31 Пятница, 7 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову приостановить снос НТО «до принятия адекватного решения».

«Вижу много сообщений в СМИ и соцсетях, официальных обращений от жителей и малого бизнеса. Поручил главе города приостановить работы по демонтажу до принятия адекватного решения»,

– написал Паслер в своём телеграм-канале.


По словам губернатора, вопрос требует выработки единого подхода к размещению таких объектов в современном городе, который не будет сдерживать развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

Паслер предлагает пересмотреть ограничения на размещение киосков на остановках или отменить требования об обязательном указании координат четырёх характерных точек места размещения НТО.

Напомним, «Реформа НТО» была анонсирована властями Екатеринбурга в начале 2024 года. А подготовка к ней началась ещё раньше, поскольку владельцам НТО не продляли договоры на длительный срок и почти не проводили новых аукционов на размещение НТО. Реформа проходит под кураторством вице-мэра Дмитрия Ноженко. Число мест в утверждаемой муниципалитетом Схеме размещения НТО с тех пор планомерно сокращается. Владельцы НТО всячески пытаются остановить снос – они устраивали пикеты, писали массовые обращения к областным властям, и даже устанавливали «могильную плиту» нестационарной торговле Екатеринбурга. Кроме того, были поданы многочисленные иски в суды. Реформа проходила не без участия областных властей — именно на уровне областного Министерства АПК и потребительского рынка было принято решение продлить договоры с владельцами существовавших НТО лишь на два года, а не на семь, как во многих других регионах. Чуть больше месяца назад представители НТО внезапно (суд апелляционной инстанции в Челябинске принял жалобу к производству уже после истечения сроков обжалования) выиграли процесс и добились признания соответствующего правительственного постановления незаконным. Вероятно, это судебное решение тоже повлияло на сегодняшнее заявление Паслера.

«Глава Екатеринбурга Алексей Орлов должен создать межведомственную рабочую группу с участием представителей малого бизнеса и профильных специалистов мэрии для выработки совместного решения по вопросу нестационарной торговли. Рассчитываю, что она начнет работу в ближайшие недели»,

– заключил сегодня губернатор.


Добавим, что в прошлом году Вечерние ведомости брали большое интервью у директора департамента потребительского рынка мэрии Екатеринбурга Максима Чаплыгина, который объяснял, чем руководствуется мэрия при массовой ликвидации киосков и павильонов в городе.

Владислав Постников © Вечерние ведомости
