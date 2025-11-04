Возрастное ограничение 18+

Власти Свердловской области поднимают предельные тарифы на отопление для жителей Екатеринбурга

Изменения коснутся домов, обслуживаемых «Т Плюс» и её дочерней структурой «ЕТК»

17.56 Четверг, 6 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Свердловской области планируют поднять предельные тарифы на отопление для жителей Екатеринбурга. Это происходит в рамках перехода города на новую модель ценообразования в сфере теплоснабжения.

Согласно проекту постановления Региональной энергетической комиссии (РЭК) «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию», для районов, обслуживаемых ПАО «Т Плюс» и входящим в его структуру АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», предельная стоимость тепла с 1 января 2026 года вырастет с 4 721 рубля 33 копеек за Гкал до 5 470 рублей 7 копеек. А поскольку федеральные власти со следующего года планируют ещё и увеличить НДС (с 20% до 22%), в проекте заложили стоимость с учётом увеличенной ставки налога на добавленную стоимость — 5561 рубль 24 копейки.

Для ряда отдалённых районов Екатеринбурга (например, Медного, Северки, Широкой Речки и Шувакиша) предельная стоимость гигакалории вырастет с 6 966 рублей 56 копеек до 7 942 рублей 48 копеек (это данные с учётом увеличения ставки НДС до 22%).


Фрагмент проекта постановления РЭК с новыми предельными значениями платы за тепло


Заседание РЭК, на котором планируется утвердить документ, назначено на 12 ноября.

Предыдущие значения были утверждены РЭК относительно недавно — 31 октября, однако они устанавливали предельные значения только на декабрь 2025 года. Согласно ним, индикативный предельный уровень вырос для большинства районов Екатеринбурга с 3934 рублей 44 копеек до нынешнего 4721 рубля 33 копеек.

Чем власти объясняют изменение тарифов


Новые значения принимаются для расчетов в связи с переходом Екатеринбурга в ценовую зону теплоснабжения или на так называемый «метод альтернативной котельной».

Ценовая зона теплоснабжения — это территория (город или несколько муниципалитетов), где действует особый порядок ценообразования на тепло. На ней тариф не утверждается ежегодно РЭК напрямую, а рассчитывается по модели альтернативной котельной.

Метод «альтернативной котельной» называется так, потому что цена на тепло считается исходя из того, сколько стоило бы построить и эксплуатировать условную современную котельную, которая могла бы заменить подключение к существующим источникам тепла в городе. То есть берётся стоимость строительства новой котельной, добавляются операционные расходы, топливо, налоги, амортизация, результат делится на объём отпуска тепла, и получается расчётная цена за гигакалорию — это и есть «альтернативная» цена, или ценовой потолок.

По задумке инициаторов реформы, модель должна служить ориентиром для инвестиций: если фактическая себестоимость существующих ТЭЦ и сетей ниже расчётной, они зарабатывают прибыль и могут вкладываться в модернизацию; если выше — это сигнал, что система неэффективна.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Старая тарифная система, как объясняли инициаторы реформы, не давала стимулов инвестировать в сети и котельные, потому что расходы просто перекладывались в тариф.

Екатеринбург был включён в перечень городов, где с 2026 года должен произойти переход на ценовую зону теплоснабжения, приказом Минэнерго России от 7 августа 2025 года.

Реформа теплоснабжения, согласно текущим оценкам, обойдётся в 112 млрд рублей, которые, по сути, планируют собрать с жителей региона.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском возбудили дело по статье о поиске экстремистских материалов

Это первое известное в России дело по новой статье
