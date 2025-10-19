Возрастное ограничение 18+

43 формально произведённых екатеринбургским предприятием трамвая поставили в Уфу

На самом деле эти вагоны были полностью изготовлены в Польше

16.10 Четверг, 23 октября 2025
Фото: администрация Уфы
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
43 формально произведённых предприятием из Екатеринбурге, а на самом деле — польским — трамвая поставили в Уфу. Всего же в столицу Башкортостана планируют поставить 69 трамваев с шильдиком «Уралвагонзавода». Всё это списанные из Москвы вагоны модели 71-414, совместно произведённые екатеринбургским АО «Уралтрансмаш» и корпорацией PESA (город Быдгощ, Польша) в 2013-2016 годах. Москва отказалась от них в конце 2023 года.

Фактически эти трамваи были произведены не в Екатеринбурге, а в Польше по заказу мэрии Москвы. Схема партнёрства с «Уралтрансмашем» была организована, чтобы соответствовать требованиям законодательства России по «локализации» производства (закупать общественный транспорт за пределами ЕврАзЭС к тому моменту уже запретили),
подробно рассказывали об этом в одном из наших материалов.

Всего, согласно контракту, «Уралтрансмаш» должен был поставить в Москву 120 вагонов модели 71-414 (PESA Twist) модификации Fokstrot — полностью низкопольного трёхсекционного трамвая вместимостью до 255 пассажиров. Однако из-за обвала курса рубля в 2014 году после поставки первых 60 вагонов их дальнейшее производство для «Уралтрансмаша» стало невыгодным — поскольку заказчик (правительство Москвы) расплачивался в рублях, а обязательства перед польским партнёром были в евро. В конце 2016 года, после некоторого укрепления рубля, было поставлено ещё 10 трамваев, после чего Москва отказалась от дальнейших поставок PESA, приняв лишь 70 из запланированных 120 трамваев. Поводом для разрыва контракта правительство Москвы назвало нарушение сроков. Этому предшествовали обращения «Уралтрансмаша» к правительству за компенсацией более трёх миллиардов рублей убытка, однако ни снизить стоимость работ польского партнера, ни индексировать стоимость договора екатеринбургскому предприятию не удалось.

Часть готовых к отгрузке вагонов PESA, от которых отказалась Москва, в итоге была поставлена в Киев. Что вызвало негодование у украинских журналистов — поскольку в салоне вагонов, перевозивших пассажиров в украинской столице, осталась эмблема предприятия российского ВПК, «Уралвагонзавода» (в те годы «Уралтрансмаш» входил в концерн «Уралвагонзавод»).


Трамваи с эмблемой «Уралвагонзавода» в Киеве, 2018 год


Для «Уралтрансмаша» этот контракт в конечном счёте обернулся убытками, многомиллиардным долгом, разбирательствами с поляками в арбитражном суде Свердловской области и Стокгольмском арбитраже. В августе прошлого года судья арбитражного суда Свердловской области Татьяна Дёмина отказалась возбуждать в отношении АО «Уралтрансмаш» исполнительное производство на основании решения арбитражного института Торговой палатыСтокгольма, в феврале 2025 это определение устояло в Верховном суде РФ.


Верховный суд РФ в этом году поставил точку в споре польской PESA и екатеринбургского «Уралтрансмаша»

Власти Москвы решили полностью отказаться от эксплуатации вагонов УВЗ-PESA в конце 2023 года. В числе причин назывались трудности с поставкой польских запчастей из-за введённых в 2022 году санкций. Отмечалось, что из 70 уральско-польских трамваев по состоянию на конец 2023 года у «Мосгортранса» на ходу было только 23.

В 2025 году мэрия Москвы решила безвозмездно передать Уфе почти все эти трамваи. К октябрю 2025 года в башкирскую столицу поставили уже более 40 вагонов, которые начали постепенно выводить на городские маршруты.

К слову, из-за частых сходов с рельсов трамваев УВЗ-PESA этот вопрос поднимали даже в Курултае Башкортостана, а накануне «уралтрансмашевский» трамвай сломался прямо на перекрёстке в центре Уфы, из-за чего движение автомобилей организовалось по газону. Транспортные эксперты уже высказывают опасения, что Уфа не сможет надлежащим образом обслуживать списанный из Москвы «подарок».


22 октября «уральско-польский» трамвай из-за поломки перекрыл движение на оживлённом перекрёстке в Уфе. Ккадр из видео UTV


Напомним, накануне в Екатеринбурге начали обкатывать другой трамвай от «Уралтрансмаша», отличающийся от своего польского собрата на одну цифру — 71-415М. Правда, он односекционный, а не трёхсекционный, и вмещает всего 165 пассажиров. Эту модель уже обкатывали в Екатеринбурге в начале 2023 года.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге расследуют избиение подростка, которого приняли за «зацепера»
19 октября 2025
Движение сразу десяти трамвайных маршрутов остановилось утром в Екатеринбурге
23 октября 2025
Белорусский завод планирует поставить в Екатеринбург 50 новых троллейбусов
16 октября 2025
До начала зимы автопарк Свердловской области должны пополнить 209 новых автобусов
17 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:20 Экс-инженер ГУФСИН осуждён в Камышлове за гибель электромонтера
21:03 В Екатеринбурге ищут приюта кошки с непростой судьбой
20:20 Пьяный водитель с детьми «на борту» остановлен в Каменске-Уральском
19:16 Добытчик криптовалюты из Режа нанёс 8,5 миллионов ущерба электросетевой компании
18:57 Новый роман Алексея Иванова «Невьянская башня» вот-вот появится в книжных
18:27 Свердловское МЧС опубликовало пожарную сводку минувшей среды
17:03 В Екатеринбурге начали рассматривать дело редактора Ura.ru Дениса Аллаярова
16:14 С дроппера из Иркутской области взыскали похищенное у жительницы Каменска-Уральского
15:55 Случайно задавивший пассажира в Верхней Пышме таксист безуспешно обжаловал свой приговор
15:26 В Талицком районе по иску прокуратуры отремонтировали сельские дороги на 17 млн рублей
15:01 Свердловское МинЖКХ ищет новое место под мусорный полигон, который хотели сделать в Сысертском районе
14:44 21 нарушителя выявили сотрудники ГИБДД по время проверки такси
14:13 В Свердловской области за неделю почти на 15% подорожали огурцы
13:26 Белоярская АЭС выпустила в водохранилище при станции 390 тысяч мальков
12:36 Шесть видов лесных вредителей нашли в трёх районах Свердловской области
12:09 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о массовом отравлении в школе №178
11:14 28 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Свердловской области за неделю
10:47 Движение сразу десяти трамвайных маршрутов остановилось утром в Екатеринбурге
10:29 В Полевском с семей подростков, сбивших на питбайках девочку, взыскали моральную компенсацию
10:00 На 100 тысяч рублей оштрафовали коллекторов в Свердловской области за частые звонки должнице
09:38 Лесозаготовительное предприятие в Тугулыме отчитали за усача на складе
22:55 Дилеры признали «Авито Авто» основной платформой для продажи авто
20:59 В Североуральске готовится к выписке едва не погибший под фурой водитель
20:33 Котятам из деревни и щенку из Екатеринбурге ищут дом
20:02 На дорогах Свердловской области в связи с каникулами введён особый режим
19:34 Иностранец получил срок в колонии за подкуп полицейского в аэропорту Екатеринбурга
Все новости Свердловской области
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
Все новости России и мира
21:20 Экс-инженер ГУФСИН осуждён в Камышлове за гибель электромонтера
21:03 В Екатеринбурге ищут приюта кошки с непростой судьбой
20:20 Пьяный водитель с детьми «на борту» остановлен в Каменске-Уральском
19:16 Добытчик криптовалюты из Режа нанёс 8,5 миллионов ущерба электросетевой компании
18:57 Новый роман Алексея Иванова «Невьянская башня» вот-вот появится в книжных
18:27 Свердловское МЧС опубликовало пожарную сводку минувшей среды
17:03 В Екатеринбурге начали рассматривать дело редактора Ura.ru Дениса Аллаярова
16:14 С дроппера из Иркутской области взыскали похищенное у жительницы Каменска-Уральского
15:55 Случайно задавивший пассажира в Верхней Пышме таксист безуспешно обжаловал свой приговор
15:26 В Талицком районе по иску прокуратуры отремонтировали сельские дороги на 17 млн рублей
15:01 Свердловское МинЖКХ ищет новое место под мусорный полигон, который хотели сделать в Сысертском районе
14:44 21 нарушителя выявили сотрудники ГИБДД по время проверки такси
14:13 В Свердловской области за неделю почти на 15% подорожали огурцы
13:26 Белоярская АЭС выпустила в водохранилище при станции 390 тысяч мальков
12:36 Шесть видов лесных вредителей нашли в трёх районах Свердловской области
12:09 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о массовом отравлении в школе №178
11:14 28 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Свердловской области за неделю
10:47 Движение сразу десяти трамвайных маршрутов остановилось утром в Екатеринбурге
10:29 В Полевском с семей подростков, сбивших на питбайках девочку, взыскали моральную компенсацию
10:00 На 100 тысяч рублей оштрафовали коллекторов в Свердловской области за частые звонки должнице
09:38 Лесозаготовительное предприятие в Тугулыме отчитали за усача на складе
22:55 Дилеры признали «Авито Авто» основной платформой для продажи авто
20:59 В Североуральске готовится к выписке едва не погибший под фурой водитель
20:33 Котятам из деревни и щенку из Екатеринбурге ищут дом
20:02 На дорогах Свердловской области в связи с каникулами введён особый режим
19:34 Иностранец получил срок в колонии за подкуп полицейского в аэропорту Екатеринбурга
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK