43 формально произведённых екатеринбургским предприятием трамвая поставили в Уфу
На самом деле эти вагоны были полностью изготовлены в Польше
Фото: администрация Уфы
43 формально произведённых предприятием из Екатеринбурге, а на самом деле — польским — трамвая поставили в Уфу. Всего же в столицу Башкортостана планируют поставить 69 трамваев с шильдиком «Уралвагонзавода». Всё это списанные из Москвы вагоны модели 71-414, совместно произведённые екатеринбургским АО «Уралтрансмаш» и корпорацией PESA (город Быдгощ, Польша) в 2013-2016 годах. Москва отказалась от них в конце 2023 года.
Фактически эти трамваи были произведены не в Екатеринбурге, а в Польше по заказу мэрии Москвы. Схема партнёрства с «Уралтрансмашем» была организована, чтобы соответствовать требованиям законодательства России по «локализации» производства (закупать общественный транспорт за пределами ЕврАзЭС к тому моменту уже запретили), подробно рассказывали об этом в одном из наших материалов.
Всего, согласно контракту, «Уралтрансмаш» должен был поставить в Москву 120 вагонов модели 71-414 (PESA Twist) модификации Fokstrot — полностью низкопольного трёхсекционного трамвая вместимостью до 255 пассажиров. Однако из-за обвала курса рубля в 2014 году после поставки первых 60 вагонов их дальнейшее производство для «Уралтрансмаша» стало невыгодным — поскольку заказчик (правительство Москвы) расплачивался в рублях, а обязательства перед польским партнёром были в евро. В конце 2016 года, после некоторого укрепления рубля, было поставлено ещё 10 трамваев, после чего Москва отказалась от дальнейших поставок PESA, приняв лишь 70 из запланированных 120 трамваев. Поводом для разрыва контракта правительство Москвы назвало нарушение сроков. Этому предшествовали обращения «Уралтрансмаша» к правительству за компенсацией более трёх миллиардов рублей убытка, однако ни снизить стоимость работ польского партнера, ни индексировать стоимость договора екатеринбургскому предприятию не удалось.
Часть готовых к отгрузке вагонов PESA, от которых отказалась Москва, в итоге была поставлена в Киев. Что вызвало негодование у украинских журналистов — поскольку в салоне вагонов, перевозивших пассажиров в украинской столице, осталась эмблема предприятия российского ВПК, «Уралвагонзавода» (в те годы «Уралтрансмаш» входил в концерн «Уралвагонзавод»).
Для «Уралтрансмаша» этот контракт в конечном счёте обернулся убытками, многомиллиардным долгом, разбирательствами с поляками в арбитражном суде Свердловской области и Стокгольмском арбитраже. В августе прошлого года судья арбитражного суда Свердловской области Татьяна Дёмина отказалась возбуждать в отношении АО «Уралтрансмаш» исполнительное производство на основании решения арбитражного института Торговой палатыСтокгольма, в феврале 2025 это определение устояло в Верховном суде РФ.
Верховный суд РФ в этом году поставил точку в споре польской PESA и екатеринбургского «Уралтрансмаша»
Власти Москвы решили полностью отказаться от эксплуатации вагонов УВЗ-PESA в конце 2023 года. В числе причин назывались трудности с поставкой польских запчастей из-за введённых в 2022 году санкций. Отмечалось, что из 70 уральско-польских трамваев по состоянию на конец 2023 года у «Мосгортранса» на ходу было только 23.
В 2025 году мэрия Москвы решила безвозмездно передать Уфе почти все эти трамваи. К октябрю 2025 года в башкирскую столицу поставили уже более 40 вагонов, которые начали постепенно выводить на городские маршруты.
К слову, из-за частых сходов с рельсов трамваев УВЗ-PESA этот вопрос поднимали даже в Курултае Башкортостана, а накануне «уралтрансмашевский» трамвай сломался прямо на перекрёстке в центре Уфы, из-за чего движение автомобилей организовалось по газону. Транспортные эксперты уже высказывают опасения, что Уфа не сможет надлежащим образом обслуживать списанный из Москвы «подарок».
Напомним, накануне в Екатеринбурге начали обкатывать другой трамвай от «Уралтрансмаша», отличающийся от своего польского собрата на одну цифру — 71-415М. Правда, он односекционный, а не трёхсекционный, и вмещает всего 165 пассажиров. Эту модель уже обкатывали в Екатеринбурге в начале 2023 года.
