Мэрия Екатеринбурга продаёт помещения в своём здании рестораторам
И не только. Всего с начала октября на продажу выставлено уже 19 объектов муниципальной недвижимости
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Городские власти Екатеринбурга утвердили план приватизации недвижимости по адресу 8 марта, 8б — речь идёт о помещении №1 и помещении №2. В первом случае стоимость определили в 41,36 млн рублей, во втором — 57,07 млн рублей.
В обоих случаях способ приватизации — реализация преимущественного права выкупа. Сейчас этими помещениями владеют на правах аренды ООО «РДП» и ООО «Миртекс» соответственно. После завершения сделки будут владеть уже на праве собственности.
В условиях приватизации прописан порядок выкупа: в рассрочку на семь лет ежемесячными платежами.
ООО «Миртекс» является оператором ресторана «Агонь BBQ Ratskeller», расположенного в подвальном помещении здания на 8 марта, 8б. Владельцем этого юрлица является Марина Градинарова. Она же является единственным учредителем ООО «РДП», которое выкупает второе помещение.
Здание по адресу 8 марта (на то время — Троцкого), 8б проектировалось в 1925 году для Промбанка, но после завершения строительства в 1928 году было передано другим учреждениям и получило название Деловой дом. Спустя некоторое время, после завершения строительства в этом же квартале здания Горсовета (ныне — администрация и гордумы Екатеринбурга) было объединено с ним. Сейчас в здании Делового дома находятся ряд структурных подразделений мэрии — департамент потребительского рынка и услуг, департамент землепользования, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и другие.
Сейчас Деловой дом отнесён к объектам культурного наследия, поэтому новый собственник будет нести все обязательства, связанные с охранным статусом.
Помещения в здании городской ратуши — далеко не единственные, которые выставила на продажу мэрия Екатеринбурга: только с начала октября было выпущено 19 постановлений о приватизации муниципальной недвижимости. Это здания и помещения по адресам Новгородцевой, 13, Заводская, 34, Культуры, 25, Бажова, 183, Комсомольская, 50, Старых большевиков, 24, Армавирская, 22, Машиностроителей, 61, Самолётная, 18а, Ленина5/3 , Кировградская, 41, Ангарская, 52 и другие.
Главная и официально зафиксированная цель приватизации — получение дополнительных средств в бюджет. В пояснительных записках к программам приватизации мэрия указывает, что продажи недвижимости дают «дополнительные источники для реализации городских проектов без привлечения долгового финансирования».
Деловой дом после постройки в конце 1920-х
Долгое время в выставленных на продажу помещениях располагался ресторан «Ratskeller» (что переводится с немецкого как «подвал ратуши» или «винный погребок ратуши»).
