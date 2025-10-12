Возрастное ограничение 18+

На работу почтовых отделений жалуются жители Екатеринбурга

Одни отделения не работают, другие — урезают функционал

14.51 Суббота, 11 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Некоторые отделения «Почты России» в последнее время закрылись, а другие урезали свой функционал. Наиболее часто озвучиваемая причина — дефицит кадров.

К примеру, на Северке, что в Железнодорожном районе Екатеринбурга, почтовое отделение не работает уже два месяца, пишет депутат Госдумы Андрей Альшевских. Обслуживание жителей Северки перевели на ВИЗ — в почтовое отделение на Викулова, 65а, расположенное в 23 километрах от Северки. Почтовое руководство ответило депутату, что работа отделения на Северке возобновится после преодоления кадрового голода.

«Работа временно не функционирующего ОПС Северка 620920 будет возобновлена сразу же после подбора специалистов на вакантные должности»,

— говорится в ответе управления Федеральной почтовой связи Свердловской области.



Фрагмент ответа УФПС по Свердловской области депутату Андрею Альшевских


Наблюдаются проблемы также с почтовым отделением 620034 в Заречном микрорайоне Екатеринбурга (улица Колмогорова, 68) — там периодически перенаправляют клиентов в отделения на ВИЗ и на Новую Сортировку. Помимо нехватки сотрудников озвучивается также проблемы технического характера — неработающий интернет, рассказывает читатель
.


Фото: читатель Вечерних ведомостей


Ещё один читатель Вечерних ведомостей сообщил, что у его почтового отделения сняли почтовый ящик, и теперь стало невозможно отправить обычное письмо вне рабочих часов ОПС.

Владислав Постников © Вечерние ведомости
