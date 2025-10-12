Возрастное ограничение 18+
На работу почтовых отделений жалуются жители Екатеринбурга
Одни отделения не работают, другие — урезают функционал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Некоторые отделения «Почты России» в последнее время закрылись, а другие урезали свой функционал. Наиболее часто озвучиваемая причина — дефицит кадров.
К примеру, на Северке, что в Железнодорожном районе Екатеринбурга, почтовое отделение не работает уже два месяца, пишет депутат Госдумы Андрей Альшевских. Обслуживание жителей Северки перевели на ВИЗ — в почтовое отделение на Викулова, 65а, расположенное в 23 километрах от Северки. Почтовое руководство ответило депутату, что работа отделения на Северке возобновится после преодоления кадрового голода.
Наблюдаются проблемы также с почтовым отделением 620034 в Заречном микрорайоне Екатеринбурга (улица Колмогорова, 68) — там периодически перенаправляют клиентов в отделения на ВИЗ и на Новую Сортировку. Помимо нехватки сотрудников озвучивается также проблемы технического характера — неработающий интернет, рассказывает читатель .
Ещё один читатель Вечерних ведомостей сообщил, что у его почтового отделения сняли почтовый ящик, и теперь стало невозможно отправить обычное письмо вне рабочих часов ОПС.
«Работа временно не функционирующего ОПС Северка 620920 будет возобновлена сразу же после подбора специалистов на вакантные должности»,
— говорится в ответе управления Федеральной почтовой связи Свердловской области.
Фрагмент ответа УФПС по Свердловской области депутату Андрею Альшевских
Фото: читатель Вечерних ведомостей
