Возрастное ограничение 18+
Уфимский трамвайно-троллейбусный завод выиграл аукцион на поставку троллейбусов в Екатеринбург
Предприятие снизило стартовую цену поставки на целых 400 миллионов рублей
Фото: УТТЗ
Уфимский трамвайно-троллейбусный завод выиграл крупный аукцион на поставку троллейбусов в Екатеринбург. Предприятие из Башкортостана предложило цену за 50 новых троллейбусов на 400 миллионов рублей ниже стартовой — 1,2 млрд вместо 1,6 млрд рублей.
В карточке на сайте госзакупок указано, что в торгах участвовали четыре предприятия, а ранее стало известно, что изъявили желание побороться за контракт пять производителей (вероятно, одного из них до торгов не допустили): «Белкоммунмаш» (Минск, Беларусь), «Синара» (производство находится в Челябинске), ПК «Транспортные системы» (Тверь), «Транс-Альфа» (Вологда) и УТТЗ (Уфа).
Участники аукциона предложили цены 1,6 млрд, 1,592 млрд, 1,312 млрд и 1,2 млрд рублей. В карточке госзакупки их наименования не раскрываются — о том, что самую низкую цену предложил УТТЗ (а точнее, его дилер — ООО «Автотехкомплект»), пишет издание «Сигнал Урал» и подтверждает считающийся близким к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Информации о заключённом контракте пока нет. Для этого нужно, чтобы закупку признали состоявшейся согласно всем правилам проведения торгов, отмечает канал «Екатеринбург. Главное». Ситуации, когда с победителем аукциона мэрия не желает заключать контракт, ранее случались — к примеру, в этом году администрация Екатеринбурга не захотела заключать полумиллиардный контракт с компанией «Уралагротехсервис» (тоже, кстати, из Уфы) на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ, уфимцам удалось отстоять победу в конкурсе только после жалобы в ФАС.
Напомним, эта поставка должна стать уже третьей крупной поставкой троллейбусов в Екатеринбург за последние два с небольшим года — мэрия в 2023 году закупила 50 новых троллейбусов у белорусского производителя «Белкоммунмаш», а затем ещё полсотни троллейбусов у «Синары».
В карточке на сайте госзакупок указано, что в торгах участвовали четыре предприятия, а ранее стало известно, что изъявили желание побороться за контракт пять производителей (вероятно, одного из них до торгов не допустили): «Белкоммунмаш» (Минск, Беларусь), «Синара» (производство находится в Челябинске), ПК «Транспортные системы» (Тверь), «Транс-Альфа» (Вологда) и УТТЗ (Уфа).
Участники аукциона предложили цены 1,6 млрд, 1,592 млрд, 1,312 млрд и 1,2 млрд рублей. В карточке госзакупки их наименования не раскрываются — о том, что самую низкую цену предложил УТТЗ (а точнее, его дилер — ООО «Автотехкомплект»), пишет издание «Сигнал Урал» и подтверждает считающийся близким к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Скриншот с сайта госзакупок
Информации о заключённом контракте пока нет. Для этого нужно, чтобы закупку признали состоявшейся согласно всем правилам проведения торгов, отмечает канал «Екатеринбург. Главное». Ситуации, когда с победителем аукциона мэрия не желает заключать контракт, ранее случались — к примеру, в этом году администрация Екатеринбурга не захотела заключать полумиллиардный контракт с компанией «Уралагротехсервис» (тоже, кстати, из Уфы) на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ, уфимцам удалось отстоять победу в конкурсе только после жалобы в ФАС.
Напомним, эта поставка должна стать уже третьей крупной поставкой троллейбусов в Екатеринбург за последние два с небольшим года — мэрия в 2023 году закупила 50 новых троллейбусов у белорусского производителя «Белкоммунмаш», а затем ещё полсотни троллейбусов у «Синары».
Троллейбусы «Ольгерд» от завода «Белкоммунмаш», закупленные в 2023 году
Троллейбусы «Синара-6254», закупленные в конце 2024 года
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жители Свердловской области в 2025 году заказали на Авито более 1,9 млн товаров с доставкой
02 октября 2025
02 октября 2025