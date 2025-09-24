Возрастное ограничение 18+
Жители Свердловской области могут платить за проезд на 9 рублей меньше
Выгодный проезд будет действовать еще три месяца
Фото: пресс-служба НСПК
С 1 сентября 2025 года жители Свердловской области получили возможность пользоваться повышенной скидкой в общественном транспорте. Размер скидки при оплате через СБП вырос с 4 до 9 рублей за поездку – то есть более чем в два раза.
По данным пресс-службы Национальной системы платёжных карт (НСПК), за время действия акции суммарная выгода пассажиров, оплачивающих проезд через СБП, составляет почти 130 миллионов рублей.
Повышенная скидка в размере 9 рублей будет действовать ещё три месяца – до 31 декабря 2025 года. Чтобы стоимость проезда была снижена, пассажирам необходимо оплачивать поездки с помощью специальных платёжных NFC-табличек СБП, установленных в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов региона.
По словам директора департамента развития продуктов и технологических сервисов НСПК Марии Точиловой, решение об увеличении размера скидки принято с учётом популярности сервиса среди жителей региона. Свердловская область занимает лидирующие позиции по количеству поездок – примерно 2,8 миллиона в месяц, а также по числу перевозчиков, принимающих оплату через СБП: 18 компаний работают более чем на 150 маршрутах.
Процесс оплаты максимально простой: достаточно навести камеру смартфона на QR-код на табличке или приложить телефон с включенной NFC-функцией, которая есть в любом современном мобильном устройстве. Стоимость поездки автоматически спишется с учётом скидки 9 рублей.
Сообщается, что для удобства оплаты пассажиры, у которых телефоны работают на базе Android, могут воспользоваться приложением СБПэй – оно было создано специально для совершения платежей с помощью СБП. Скачать его можно в RuStore или App Gallery. Перед использованием необходимо привязать банковский счёт для списания средств.
Полные правила предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, доступны на сайте vamprivet.ru. Акция проводится НСПК – операционным платёжным и клиринговым центром СБП.
