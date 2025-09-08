Возрастное ограничение 18+

Для строительства новых развязок на ЕКАД выделят дополнительные 170 миллионов рублей

Сообщается, что это сделано из-за пожеланий жителей садов

13.04 Воскресенье, 14 сентября 2025
Фото: телеграм-канал «Денис Паслер»
Дополнительные 170 миллионов рублей выделят на строительство новых развязок на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД).

Средства пойдут на съезды с кольцевой к садам «Прогресс» и «Звездочка» в районе пересечения с Тюменским трактом, а также на строительство нескольких путепроводов, сообщается в телеграм-канале врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Отмечается, что это делается, «чтобы учесть все пожелания жителей».

Речь идёт о текущей масштабной реконструкции 14-километрового участка между Тюменским (дублёром Сибирского) и Режевским трактами (с 10-го по 24-й километры ЕКАД), которую с 2023 года ведёт АО «Трест Уралтрансспецстрой» — контракт был заключён в январе 2023 года за 18,51 млрд рублей, следует из данных с портала госзакупок. Судя по сообщению Паслера, к этой сумме добавится ещё 170 миллионов.

Работы, согласно контракту, планируется завершить в 2027 году. По их окончанию дорога на этом участке должна стать шестиполосной (вместо двухполосной).


Фото: телеграм-канал «Денис Паслер»


Добавим, что вслед за реконструкцией этого участка грядёт ещё более масштабная реконструкция оставшейся части северного полукольца ЕКАД — её планируется выполнить в рамках концессионного соглашения, суммы в нём приводятся уже иного порядка: 121 млрд рублей — строительная стоимость, 136,7 млрд рублей — стоимость реконструкции при одновременном выполнении работ на восьми проектных участках, и 258 млрд рублей — стоимость реконструкции при поэтапном выполнении работ на восьми проектных участках. В начале этого года Мининвестразвития Свердловской области объявляло торги на право заключения концессионного соглашения. Согласно карточке лота, на них заявилось АО «Свердловскавтодор», а до этого интерес к проекту проявило ООО «Уральская специальная проектная компания». О заключении концессии с какой-либо из этих компаний пока не сообщалось. По её условиям концессионер должен вложить не менее 54,2 млрд рублей.

Предполагается, что отдельные участки ЕКАД после завершения реконструкции северного полукольца станут платными. Стоимость проезда для разных видов транспорта может варьироваться от 14 до 45 рублей за километр.


Фото: телеграм-канал «Денис Паслер»


Отметим, что ранее реконструкция ЕКАД вызывала недовольство у части жителей Екатеринбурга из-за отсутствия строительства развязок на пересечении с другими дорогами — так, при строительстве южного полукольца путь с Широкой Речки на Лесное кладбище и сады с внешней стороны ЕКАД увеличился в общей сложности (в обе стороны) на 18 километров. Вероятно, это стало причиной корректировки проекта реконструкции северного полукольца.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
