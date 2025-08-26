Возрастное ограничение 18+
От чего страхуется уральский бизнес при перевозке груза
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Рынок грузоперевозок проходит через сложные перемены вместе со всей российской экономикой. Этот процесс сопровождается множеством трудностей — от глобальной перестройки логистических маршрутов до воздействия традиционных для отрасли факторов риска. Александр Гаврилов, руководитель развития партнерской сети «Яндекс Магистрали», рассказывает , почему страхование грузов является необходимым в новых условиях и какие инструменты предлагает рынок для обеспечения безопасности грузоперевозок.
За последние три года грузоперевозки на Урале претерпели значительную трансформацию. Кардинальным фактором перестройки стала переориентация на восточные рынки, продиктованная международными процессами. Начиная с 2023 года Уральский регион активно переводил логистические потоки с Запада на восточное и южное направления. Абсолютным приоритетом стал Китай — доля в международных автоперевозках Урала к концу 2024 года достигла 95%. Также новый пул партнеров составили Турция, Узбекистан и Казахстан.
Наряду с этим, отрасль столкнулась с рядом системных вызовов, среди которых острее всего проявились дефицит кадров, старение автопарка и высокие финансовые издержки. Экономическую ситуацию осложняла политика ЦБ с постоянным повышением ключевой ставки, что привело к росту лизинговых платежей и стоимости аренды складов, и волатильность курса рубля.
Вдобавок происходило снижение спроса на перевозки, которое повлекло за собой снижение тарифов. Все это привело к тому, что в конце 2024 года участники рынка были вынуждены заявить о критических проблемах и обратиться к властям с инициативами по урегулированию ситуации.
В свою очередь, государство стремилось активно принимать участие в развитии грузовых перевозок, реализуя меры поддержки через инфраструктурные проекты, финансовые механизмы и регуляторные изменения. В частности, Уральский регион затронуло развитие международных транспортных коридоров, таких как «Север – Юг» и «Восток – Запад». Например, Челябинская область планирует стать транзитным хабом восточной ветки МТК «Север – Юг».
Идут инвестиции в производство грузовой техники: автозавод «Урал» реализует пятилетнюю инвестиционную программу стоимостью более 20 млрд рублей. Благодаря этим ресурсам в 2024 году предприятие увеличило объем выручки от реализации продукции на 25%. В 2025 году ожидается рост производства не менее 15%.
Также среди мер государственной поддержки следует отметить:
В целом, после замедления в I квартале 2025 года, рынок грузоперевозок в Уральском федеральном округе демонстрирует заметный подъем.
Основными драйверами выступают:
При этом эксперты отмечают изменившиеся потребности компаний: если раньше основное внимание уделялось крупным партиям сырья и промышленной продукции, то теперь акцент сместился на гибкость и скорость поставок. Это обусловлено бурным развитием e-commerce, изменениями в глобальных торговых маршрутах и необходимостью минимизировать логистические издержки в условиях геополитической нестабильности.
Нужно отметить, что помимо ситуативных политических и финансовых обстоятельств, автомобильные перевозки в принципе относятся к высоко рискованному виду транспортировки грузов. Это связано со множеством трудно контролируемых факторов, которые могут повлиять на благополучную и своевременную доставку груза. Выделим основные риски:
Дорожно-транспортные происшествия
Столкновения, переворачивание транспорта, крушения — все это одни из самых частых причин ущерба.
Воздействие природных и внешних факторов
Стихийные бедствия (пожары, наводнения), неблагоприятные погодные условия (штормы, гололед, ураганы), все это усугубляется качеством дорог. В последнее время сюда можно добавить инциденты на складах крупных ритейлеров.
Хищение груза
Сюда относится как полное, так и частичное воровство, включая разбойные нападения и грабежи. Сегодня одной из проблемных точек являются склады временного хранения, откуда регулярно пропадают грузы.
Разновидностью последней категории рисковых факторов является мошенничество, крайне распространенное в сфере грузовых перевозок. Зафиксировано множество случаев, когда удавалось похитить высоколиквидный груз, манипулируя цепочкой коммуникаций.
Подобная схема массово использовалась преступниками на Урале: транспортная компания дистанционно заключила договор и получила предоплату. Незадолго до точки назначения с водителем связывался некто, представлявшийся сотрудником фирмы-отправителя. Пользуясь осведомленностью о деталях поездки, он убеждал водителя разгрузиться раньше указанной в накладных точки. После этого груз забирала посторонняя машина и исчезала с ним.
Злоумышленники по-прежнему продолжают применять эту схему, адаптируя её под новые реалии и используя современные технологии (подмена мобильных номеров, кража данных с бирж и т.д.).
Ситуация со страхованием грузов в российских масштабах остается проблематичной. Еще в 2023 году 80% грузоотправлений в России осуществлялись без страховки. В 2024 году рынок страхования грузоперевозок вырос на 31%, достигнув 52,4 миллиарда рублей. Тем не менее, уровень страховой обеспеченности все еще является недостаточным.
Одной из причин этого является неудобство для предпринимателей самого процесса страхования и механизмов выплат. Однако сегодня на российском рынке появляются цифровые инструменты, которые обеспечивают автоматизацию страхования и позволяют управлять процессами в удаленном режиме.
Кроме того, предлагаются схемы страхования, при которых выплаты направляются страховой компанией напрямую грузоотправителям. Таким образом, владельцу груза не придется добиваться компенсации от перевозчика. Сумма выплат владельцу груза определяется совместно со страховой компанией после предоставления документов и визуального осмотра груза. Таким образом достигается значительная экономия времени и сил.
Важно подчеркнуть, что прозрачность перевозок является одним из государственных приоритетов. Российской экономике сегодня особенно важна устойчивость и надёжность транспортной логистики, поэтому Президент и Правительство активно поддерживают цифровизацию отрасли, отмечая и поощряя те регионы, которые показывают пример в этом направлении.
В современных условиях страхование грузоперевозок превратилось из дополнительной опции в неотъемлемый элемент эффективного логистического управления. Оно обеспечивает не только финансовую защиту от прямых убытков, но и способствует стабильности бизнес-процессов, укреплению деловой репутации и повышению конкурентоспособности уральских компаний.
Цифровизация страховых услуг, появление новых страховых продуктов и снижение стоимости полисов делают страхование грузов доступным и экономически выгодным для компаний любого масштаба. Как отмечают эксперты, в текущих рыночных условиях потенциальные риски оказываются значительно выше, чем фиксированная и заранее известная стоимость полиса.
