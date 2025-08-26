Возрастное ограничение 18+

От чего страхуется уральский бизнес при перевозке груза

15.38 Вторник, 2 сентября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Рынок грузоперевозок проходит через сложные перемены вместе со всей российской экономикой. Этот процесс сопровождается множеством трудностей — от глобальной перестройки логистических маршрутов до воздействия традиционных для отрасли факторов риска. Александр Гаврилов, руководитель развития партнерской сети «Яндекс Магистрали», рассказывает
, почему страхование грузов является необходимым в новых условиях и какие инструменты предлагает рынок для обеспечения безопасности грузоперевозок.

Отрасль в переходном состоянии


За последние три года грузоперевозки на Урале претерпели значительную трансформацию. Кардинальным фактором перестройки стала переориентация на восточные рынки, продиктованная международными процессами. Начиная с 2023 года Уральский регион активно переводил логистические потоки с Запада на восточное и южное направления. Абсолютным приоритетом стал Китай — доля в международных автоперевозках Урала к концу 2024 года достигла 95%. Также новый пул партнеров составили Турция, Узбекистан и Казахстан.

Наряду с этим, отрасль столкнулась с рядом системных вызовов, среди которых острее всего проявились дефицит кадров, старение автопарка и высокие финансовые издержки. Экономическую ситуацию осложняла политика ЦБ с постоянным повышением ключевой ставки, что привело к росту лизинговых платежей и стоимости аренды складов, и волатильность курса рубля.

Вдобавок происходило снижение спроса на перевозки, которое повлекло за собой снижение тарифов. Все это привело к тому, что в конце 2024 года участники рынка были вынуждены заявить о критических проблемах и обратиться к властям с инициативами по урегулированию ситуации.

В свою очередь, государство стремилось активно принимать участие в развитии грузовых перевозок, реализуя меры поддержки через инфраструктурные проекты, финансовые механизмы и регуляторные изменения. В частности, Уральский регион затронуло развитие международных транспортных коридоров, таких как «Север – Юг» и «Восток – Запад». Например, Челябинская область планирует стать транзитным хабом восточной ветки МТК «Север – Юг».

Идут инвестиции в производство грузовой техники: автозавод «Урал» реализует пятилетнюю инвестиционную программу стоимостью более 20 млрд рублей. Благодаря этим ресурсам в 2024 году предприятие увеличило объем выручки от реализации продукции на 25%. В 2025 году ожидается рост производства не менее 15%.

Также среди мер государственной поддержки следует отметить:
  • Отмену экспортной пошлины, которая была привязана к курсу доллара и оказывала серьезную финансовую нагрузку.
  • Модернизацию пунктов пропуска на границах (круглосуточный режим работы пункта Забайкальск на границе с КНР увеличил пропускную способность в 1,7 раза).
  • Стимулирование перехода на электронный документооборот и создание рейтингов «белых» компаний для вывода рынка из «серой зоны».
  • Поддержку кадрового потенциала и решение проблемы дефицита водителей через программы обучения и поддержки.

В целом, после замедления в I квартале 2025 года, рынок грузоперевозок в Уральском федеральном округе демонстрирует заметный подъем.

Основными драйверами выступают:
  • восстановление и рост промышленного производства (темпы выше среднероссийских).
  • активизация поставок в смежные регионы (особенно в Тюменскую область и ХМАО).
  • усиление внутрирегионального товарооборота.

При этом эксперты отмечают изменившиеся потребности компаний: если раньше основное внимание уделялось крупным партиям сырья и промышленной продукции, то теперь акцент сместился на гибкость и скорость поставок. Это обусловлено бурным развитием e-commerce, изменениями в глобальных торговых маршрутах и необходимостью минимизировать логистические издержки в условиях геополитической нестабильности.

Риски и страховка


Основные угрозы


Нужно отметить, что помимо ситуативных политических и финансовых обстоятельств, автомобильные перевозки в принципе относятся к высоко рискованному виду транспортировки грузов. Это связано со множеством трудно контролируемых факторов, которые могут повлиять на благополучную и своевременную доставку груза. Выделим основные риски:
  • Дорожно-транспортные происшествия
    Столкновения, переворачивание транспорта, крушения — все это одни из самых частых причин ущерба.
  • Воздействие природных и внешних факторов
    Стихийные бедствия (пожары, наводнения), неблагоприятные погодные условия (штормы, гололед, ураганы), все это усугубляется качеством дорог. В последнее время сюда можно добавить инциденты на складах крупных ритейлеров.
  • Хищение груза
    Сюда относится как полное, так и частичное воровство, включая разбойные нападения и грабежи. Сегодня одной из проблемных точек являются склады временного хранения, откуда регулярно пропадают грузы.
    Разновидностью последней категории рисковых факторов является мошенничество, крайне распространенное в сфере грузовых перевозок. Зафиксировано множество случаев, когда удавалось похитить высоколиквидный груз, манипулируя цепочкой коммуникаций.

    • Подобная схема массово использовалась преступниками на Урале: транспортная компания дистанционно заключила договор и получила предоплату. Незадолго до точки назначения с водителем связывался некто, представлявшийся сотрудником фирмы-отправителя. Пользуясь осведомленностью о деталях поездки, он убеждал водителя разгрузиться раньше указанной в накладных точки. После этого груз забирала посторонняя машина и исчезала с ним.

    Злоумышленники по-прежнему продолжают применять эту схему, адаптируя её под новые реалии и используя современные технологии (подмена мобильных номеров, кража данных с бирж и т.д.).

    Новые возможности


    Ситуация со страхованием грузов в российских масштабах остается проблематичной. Еще в 2023 году 80% грузоотправлений в России осуществлялись без страховки. В 2024 году рынок страхования грузоперевозок вырос на 31%, достигнув 52,4 миллиарда рублей. Тем не менее, уровень страховой обеспеченности все еще является недостаточным.

    Одной из причин этого является неудобство для предпринимателей самого процесса страхования и механизмов выплат. Однако сегодня на российском рынке появляются цифровые инструменты, которые обеспечивают автоматизацию страхования и позволяют управлять процессами в удаленном режиме.

    Кроме того, предлагаются схемы страхования, при которых выплаты направляются страховой компанией напрямую грузоотправителям. Таким образом, владельцу груза не придется добиваться компенсации от перевозчика. Сумма выплат владельцу груза определяется совместно со страховой компанией после предоставления документов и визуального осмотра груза. Таким образом достигается значительная экономия времени и сил.

    Важно подчеркнуть, что прозрачность перевозок является одним из государственных приоритетов. Российской экономике сегодня особенно важна устойчивость и надёжность транспортной логистики, поэтому Президент и Правительство активно поддерживают цифровизацию отрасли, отмечая и поощряя те регионы, которые показывают пример в этом направлении.

    Выводы


    В современных условиях страхование грузоперевозок превратилось из дополнительной опции в неотъемлемый элемент эффективного логистического управления. Оно обеспечивает не только финансовую защиту от прямых убытков, но и способствует стабильности бизнес-процессов, укреплению деловой репутации и повышению конкурентоспособности уральских компаний.

    Цифровизация страховых услуг, появление новых страховых продуктов и снижение стоимости полисов делают страхование грузов доступным и экономически выгодным для компаний любого масштаба. Как отмечают эксперты, в текущих рыночных условиях потенциальные риски оказываются значительно выше, чем фиксированная и заранее известная стоимость полиса.

    Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
    Александр Гаврилов, руководитель развития партнерской сети «Яндекс Магистрали» © Вечерние ведомости
    Поддержать редакцию

    Похожие материалы
    Спрос на аренду квартир в Екатеринбурге вырос на 11%
    26 августа 2025
    В Свердловской области обновляют более 170 километров дорог к 1 сентября
    24 августа 2025
    На Авито 85% контактов приходится на продавцов с высоким уровнем сервиса
    26 августа 2025
    Малый и средний бизнес в России стал чаще пользоваться услугами для предпринимательства
    29 августа 2025

    Оставить комментарий

      • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
        heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
        winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
        worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
        expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
        disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
        joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
        sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
        neutral_faceno_mouthinnocent
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

    Новый лидер азербайджанской общины объявился в Екатеринбурге

    Им стал Видади Мустафаев, успевший за последний год стать банкротом и фигурантом дела о взятке
    Новости дня
    • Свердловская область
    • Россия и мир
    • Все новости
    16:33 Екатеринбуржцы вместе с МТС создали аудиоэкскурсию по Уралмашу
    16:02 Разбойное нападение на «Золотую рыбку» в Ревде закончилось для налётчиков уголовным делом
    15:09 В Екатеринбурге планируются международные студенческие соревнования по лёгкой атлетике
    14:50 Три улицы закрывают в Кировском районе Екатеринбурга в сентябре
    13:50 В Красноуфимске кошатницу через суд обязали навести порядок в квартире
    12:35 После драки посреди дороги на Пехотинцев в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
    12:10 Вещи солдат фашистской Германии обнаружили таможенники в посылке уральцу
    11:47 В Екатеринбурге разрешили поставить восемь киосков с печатной продукцией
    10:57 В Рефтинском навес возле гаража помешал строительству пожарного депо
    10:24 В Первоуральском округе ищут 17-летнего парня в синей бейсболке
    10:02 В центре Екатеринбурга из автобуса во время движения выпала женщина
    08:52 Уголовное дело возбудили после поджога автомобиля женщины с двумя детьми в Артёмовском
    08:43 В Нижнем Тагиле пожилой водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе
    22:21 В Верхней Пышме юные спортсмены провели праздничную акцию в трамвае
    20:54 Артёмовский депутат предстанет перед судом по делу о мошенничестве
    20:37 Более шести сотен малышей появилось на свет в Свердловской области за неделю
    20:00 Соседский конфликт в Каменске-Уральском закончился условным сроком
    19:17 Очередной хвостатый бедолага попал из-под машины под опеку екатеринбургского приюта
    18:59 В Екатеринбурге откроется выставка авторских кукол «В гостях у сказок А. Птушко»
    18:34 В последние выходные лета по Свердловской области прокатилось более двух десятков пожаров
    17:45 Суд обязал власти Белоярского округа построить школу и детский сад в Косулино до 2026 года
    17:18 После отравления двух человек в Верхней Пышме суд на три месяца закрыл шаурмичную
    16:42 СМИ сообщают о побеге двух арестантов из СИЗО №1 в Екатеринбурге
    16:22 В первые классы екатеринбургской школы № 149 зачислили на 41% меньше детей мигрантов
    15:54 Следы картеля медицинских поставщиков выявила ФАС в Свердловской области
    15:19 Ещё один фигурант дела об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском оказался под стражей
    Все новости Свердловской области
    17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
    19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
    12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
    23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
    18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
    18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
    18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
    14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
    23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
    22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
    21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
    23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
    22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
    21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
    21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
    17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
    20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
    17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
    14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
    16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
    17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
    20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
    19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
    15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
    19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
    21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
    Все новости России и мира
    16:33 Екатеринбуржцы вместе с МТС создали аудиоэкскурсию по Уралмашу
    16:02 Разбойное нападение на «Золотую рыбку» в Ревде закончилось для налётчиков уголовным делом
    15:09 В Екатеринбурге планируются международные студенческие соревнования по лёгкой атлетике
    14:50 Три улицы закрывают в Кировском районе Екатеринбурга в сентябре
    13:50 В Красноуфимске кошатницу через суд обязали навести порядок в квартире
    12:35 После драки посреди дороги на Пехотинцев в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
    12:10 Вещи солдат фашистской Германии обнаружили таможенники в посылке уральцу
    11:47 В Екатеринбурге разрешили поставить восемь киосков с печатной продукцией
    10:57 В Рефтинском навес возле гаража помешал строительству пожарного депо
    10:24 В Первоуральском округе ищут 17-летнего парня в синей бейсболке
    10:02 В центре Екатеринбурга из автобуса во время движения выпала женщина
    08:52 Уголовное дело возбудили после поджога автомобиля женщины с двумя детьми в Артёмовском
    08:43 В Нижнем Тагиле пожилой водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе
    22:21 В Верхней Пышме юные спортсмены провели праздничную акцию в трамвае
    20:54 Артёмовский депутат предстанет перед судом по делу о мошенничестве
    20:37 Более шести сотен малышей появилось на свет в Свердловской области за неделю
    20:00 Соседский конфликт в Каменске-Уральском закончился условным сроком
    19:17 Очередной хвостатый бедолага попал из-под машины под опеку екатеринбургского приюта
    18:59 В Екатеринбурге откроется выставка авторских кукол «В гостях у сказок А. Птушко»
    18:34 В последние выходные лета по Свердловской области прокатилось более двух десятков пожаров
    17:45 Суд обязал власти Белоярского округа построить школу и детский сад в Косулино до 2026 года
    17:18 После отравления двух человек в Верхней Пышме суд на три месяца закрыл шаурмичную
    16:42 СМИ сообщают о побеге двух арестантов из СИЗО №1 в Екатеринбурге
    16:22 В первые классы екатеринбургской школы № 149 зачислили на 41% меньше детей мигрантов
    15:54 Следы картеля медицинских поставщиков выявила ФАС в Свердловской области
    15:19 Ещё один фигурант дела об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском оказался под стражей
    Все новости
    Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
    OK