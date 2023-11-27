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Москва отказалась от использования екатеринбургских трамваев из-за санкций
Фото: Илья Варлaмов* /CC-BY-SA 4.0
В Москве с сегодняшнего дня отказались от использования трамваев 71-414 — эта модель, именуемая также PESA Fokstrot, является результатом совместного производства екатеринбургского завода «Уралтрансмаш» и быдгощского PESA. Хотя фактически трамваи полностью производились в Польше и екатеринбургского в них практически ничего нет — об уральском производителе напоминал лишь логотип Уралвагонзавода («Уралтрансмаш» входил в концерн «Уралвагонзавод» с 2009 по 2023 год).
Первые сообщения о прекращении эксплуатации 71-414 в Москве (кроме столицы в России эти трамваи нигде не эксплуатировались) появились в конце ноября. Сегодня они подтвердились — вместо польских трамваев с логотипом Уралвагонзавода на те же маршруты вышли «Витязи» и «Львята» производства Невского завода электрического транспорта (Санкт-Петербург).
В самом трамвайном управлении ГУП «Московский метрополитен» (именно оно является эксплуатантом трамваев в Москве) официальных заявлений об отстранении PESA Fokstrot от обслуживания трамвайных маршрутов не было. Однако о причинах можно судить по многочисленным сообщениям на профильных форумах. В последнее время модель 71-414 работала на маршрутах 10, 15 и 21, причём работали только 23 вагона. И это при том, что в 2014—2016 годах закуплено Москвой было 70 таких вагонов. Однако с каждым годом число выходящих на линию трамваев снижалось. Как писали пользователи транспортных форумов, в том числе сотрудники трамвайных депо, причина тому — частые поломки вагонов и невозможность обслуживания польских трамваев из-за санкций.
На работавших в Москве трамваях 71-414 помимо логотипа PESA был и логотип Уралвагонзавода. Единственное предприятие концерна «Уралвагонзавод», производившее трамваи — это екатеринбургский «Уралтрансмаш». Однако трамваи для Москвы на площадке в Екатеринбурге не производились.
В 2013 мэр Москвы Сергей Собянин, впервые будучи не назначенным, а избранным градоначальником (в сентябре 2013 года Собянин набрал 51,37 %, на 24 процентных пункта опередив Алексея Навального) решил качественно обновить систему общественного транспорта. В первые же месяцы руководства столицей Собяниным правительство Москвы договорилось о поставке 120 вагонов польской модели PESA Twist модификации Fokstrot — полностью низкопольного трёхсекционного трамвая вместимостью до 255 пассажиров. По характеристикам этот трамвай был лучше отечественных аналогов. Однако в России законодательством были ограничены госзакупки техники из стран, не входящих в ЕврАзЭС. Для решения этой проблемы было создано совместное предприятие «Уралвагонзавода» и PESA, чтобы поставщиком выступило российское предприятие.
Из изначально запланированных для поставки в Москву 120 вагонов концерн «Уралвагонзавод» смог поставить лишь 60. Помешали события 2014 года в Крыму и на востоке Украины, и последующее за ними падение курса рубля. После поставки первых 60 вагонов их дальнейшее производство для «Уралтрансмаша» стало попросту невыгодным, поскольку заказчик (правительство Москвы) расплачивался в рублях, а обязательства перед польским партнёром были в евро.
Весной 2015 года уральский производитель обратился в московское правительство за компенсацией более 3 млрд рублей убытка, возникшего по контракту, однако ни снизить стоимость работ польского производителя, ни индексировать стоимость контракта уральцам не удалось, и поставки трамваев остановились. В конце 2016 года после некоторого укрепления рубля было поставлено ещё 10 трамваев, но затем Москва отказалась от дальнейших поставок 71-414, расторгнув контракт на основании «несоблюдения сроков поставки».
В итоге совместное предприятие с PESA и этот контракт с мэрией Москвы обернулись для екатеринбургского «Уралтрансмаша» большими убытками — вдобавок ко всему прочему польское предприятие после изменения объёма оговоренных в контракте поставок подало иск в Стокгольмский арбитраж на 55,22 млн евро.
Некоторое количество трамваев, изготовленное на заводе в Быдгоще для Москвы, польскому производителю в итоге удалось продать Киеву — логотип Уралвагонзавода с бампера этих вагонов убрали, при этом на стёклах он остался — что вызвало недоумение у части украинской публики, никак не ожидавшей увидеть в центре Киева трамваи с логотипом, пожалуй, самого известного российского предприятия ВПК.
Что касается московских 71-414, то поскольку в Екатеринбурге комплектующие к ним не производились, а поставка запчастей из Польши стала практически невозможной из-за западных санкций, эксплуатация их становилась с каждым годом всё дороже и дороже. И в итоге, очевидно, московские власти решили отказаться от них в пользу отечественных моделей.
В 2021 году Вечерние ведомости публиковали большой материал про историю производство трамваев на Уралтрансмаше, где рассказывали в том числе про польские образцы с логотипом УВЗ — пожалуй, единственную модель, которая не проходила обкатку в Екатеринбурге.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Первые сообщения о прекращении эксплуатации 71-414 в Москве (кроме столицы в России эти трамваи нигде не эксплуатировались) появились в конце ноября. Сегодня они подтвердились — вместо польских трамваев с логотипом Уралвагонзавода на те же маршруты вышли «Витязи» и «Львята» производства Невского завода электрического транспорта (Санкт-Петербург).
В самом трамвайном управлении ГУП «Московский метрополитен» (именно оно является эксплуатантом трамваев в Москве) официальных заявлений об отстранении PESA Fokstrot от обслуживания трамвайных маршрутов не было. Однако о причинах можно судить по многочисленным сообщениям на профильных форумах. В последнее время модель 71-414 работала на маршрутах 10, 15 и 21, причём работали только 23 вагона. И это при том, что в 2014—2016 годах закуплено Москвой было 70 таких вагонов. Однако с каждым годом число выходящих на линию трамваев снижалось. Как писали пользователи транспортных форумов, в том числе сотрудники трамвайных депо, причина тому — частые поломки вагонов и невозможность обслуживания польских трамваев из-за санкций.
Как на польских трамваях оказался логотип Уралвагонзавода?
На работавших в Москве трамваях 71-414 помимо логотипа PESA был и логотип Уралвагонзавода. Единственное предприятие концерна «Уралвагонзавод», производившее трамваи — это екатеринбургский «Уралтрансмаш». Однако трамваи для Москвы на площадке в Екатеринбурге не производились.
Трамвайный вагон 71-414, поставлявшийся в Москву, на выставке общественного транспорта ЭкспоСитиТранс в 2014 году. Фото: Илья Варлaмов /CC-BY-SA 4.0
В 2013 мэр Москвы Сергей Собянин, впервые будучи не назначенным, а избранным градоначальником (в сентябре 2013 года Собянин набрал 51,37 %, на 24 процентных пункта опередив Алексея Навального) решил качественно обновить систему общественного транспорта. В первые же месяцы руководства столицей Собяниным правительство Москвы договорилось о поставке 120 вагонов польской модели PESA Twist модификации Fokstrot — полностью низкопольного трёхсекционного трамвая вместимостью до 255 пассажиров. По характеристикам этот трамвай был лучше отечественных аналогов. Однако в России законодательством были ограничены госзакупки техники из стран, не входящих в ЕврАзЭС. Для решения этой проблемы было создано совместное предприятие «Уралвагонзавода» и PESA, чтобы поставщиком выступило российское предприятие.
Из изначально запланированных для поставки в Москву 120 вагонов концерн «Уралвагонзавод» смог поставить лишь 60. Помешали события 2014 года в Крыму и на востоке Украины, и последующее за ними падение курса рубля. После поставки первых 60 вагонов их дальнейшее производство для «Уралтрансмаша» стало попросту невыгодным, поскольку заказчик (правительство Москвы) расплачивался в рублях, а обязательства перед польским партнёром были в евро.
Весной 2015 года уральский производитель обратился в московское правительство за компенсацией более 3 млрд рублей убытка, возникшего по контракту, однако ни снизить стоимость работ польского производителя, ни индексировать стоимость контракта уральцам не удалось, и поставки трамваев остановились. В конце 2016 года после некоторого укрепления рубля было поставлено ещё 10 трамваев, но затем Москва отказалась от дальнейших поставок 71-414, расторгнув контракт на основании «несоблюдения сроков поставки».
В итоге совместное предприятие с PESA и этот контракт с мэрией Москвы обернулись для екатеринбургского «Уралтрансмаша» большими убытками — вдобавок ко всему прочему польское предприятие после изменения объёма оговоренных в контракте поставок подало иск в Стокгольмский арбитраж на 55,22 млн евро.
Некоторое количество трамваев, изготовленное на заводе в Быдгоще для Москвы, польскому производителю в итоге удалось продать Киеву — логотип Уралвагонзавода с бампера этих вагонов убрали, при этом на стёклах он остался — что вызвало недоумение у части украинской публики, никак не ожидавшей увидеть в центре Киева трамваи с логотипом, пожалуй, самого известного российского предприятия ВПК.
Что касается московских 71-414, то поскольку в Екатеринбурге комплектующие к ним не производились, а поставка запчастей из Польши стала практически невозможной из-за западных санкций, эксплуатация их становилась с каждым годом всё дороже и дороже. И в итоге, очевидно, московские власти решили отказаться от них в пользу отечественных моделей.
В 2021 году Вечерние ведомости публиковали большой материал про историю производство трамваев на Уралтрансмаше, где рассказывали в том числе про польские образцы с логотипом УВЗ — пожалуй, единственную модель, которая не проходила обкатку в Екатеринбурге.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
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