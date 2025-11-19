Отрицающего подлинность екатеринбургских останков царской семьи бизнесмена признали виновным в организации ОПС

Обвиняемые по делу ОПС Бойко-Великого. Скриншот с сайта Можайского городского суда

— говорится в материалах дела.

«Участники ОПС получили доступ к документации сельхозпредприятий и стали подделывать их учредительные документы за 1992–1994 годы, чтобы создать видимость безвозмездной и добровольной передачи совхозных земель различным компаниям»,