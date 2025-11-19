Возрастное ограничение 18+

Отрицающего подлинность екатеринбургских останков царской семьи бизнесмена признали виновным в организации ОПС

Василий Бойко-Великий известен тем, что яростно не признаёт найденные в Поросёнковом Логу останки принадлежащими царской семье

21.13 Среда, 19 ноября 2025
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Судья Можайского городского суда Московской области Сергей Букин вынес приговор по делу о создании организованного преступного сообщества, обвиняемыми по которому были бизнесмен Василий Бойко-Великий и девять его сообщников. Бойко-Великого и адвоката Олега Чудновского, работавшего юристом в компании бизнесмена «Вашъ финансовый попечитель», обвиняли в создании преступного сообщества и участии в нём с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК) и фальсификации доказательств (часть 3 статьи 303 УК), остальных восемь фигурантов — только по части 3 статьи 210 УК.

По итогам рассмотрения дела Бойко-Великий получил 15,5 лет колонии строгого режима, Чудновский и экс-замгендиректора по стратегическому развитию ОАО «Вашъ финансовый попечитель» Кирилл Савицкий — по 15 лет колонии общего режима, остальным осуждённым, в числе которых экс-чиновники Рузского района — по 10 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Московской областной прокуратуры.


Обвиняемые по делу ОПС Бойко-Великого. Скриншот с сайта Можайского городского суда


Согласно версии следствия, ОПС сформировалось в 2003 году с целью незаконного завладения земельными участками в Рузском районе Московской области под видом инвестирования в сельское хозяйство. Участники сообщества переводили земли бывших колхозов и совхозов на подконтрольные Бойко-Великому фирмы, регистрировали их, дробили и продавали новым владельцам. В случае судебных споров фигуранты добивались отклонения претензий, используя поддельные документы, предоставляемые в арбитражные суды. Всего с 2003 по 2011 год члены ОПС Бойко-Великого незаконно приобрели права собственности на участки площадью 2 000 га, оцениваемые в общей сложности в 347,9 млн рублей.

«Участники ОПС получили доступ к документации сельхозпредприятий и стали подделывать их учредительные документы за 1992–1994 годы, чтобы создать видимость безвозмездной и добровольной передачи совхозных земель различным компаниям»,

— говорится в материалах дела.


«Следователем была проделана колоссальная и кропотливая работа. Сложность в расследовании заключалась в первую очередь в многоэпизодности, значительном объёме уголовного дела, который составляет 436 томов, большом количестве свидетелей (более 4 тысяч человек), проживающих в разных субъектах РФ, совершении преступления в составе преступного сообщества, состоящего не менее чем из 11 членов, активном воспрепятствовании фигурантов объективному расследованию и непризнании ими вины»,

подчеркнули в СК.


Завладев большим количеством земли в Рузском районе Подмосковья, Бойко-Великий основал агрохолдинг «Рузское молоко», впоследствии переименованный в «Русское молоко».

Бойко-Великий и «екатеринбургские останки»


Василий Бойко-Великий прославился своим эксцентричным поведением воцерковлённого бизнесмена. Так, в 2010 году он к обязал всех своих сотрудников пройти в течение года курс «Основы православной культуры», под страхом увольнения запретил делать аборты, а также приказал всем сотрудникам, проживающим в гражданском браке, пройти официальный обряд церковного венчания.

Отдельное неравнодушие Бойко-Великий испытывает к месту обнаружения останков Николая II и царской семьи в Екатеринбурге — бизнесмен настойчиво продвигает конспирологическую теорию, согласно которой найденные в Поросёнковом Логу останки поддельные, а на самом деле тела бывшего императора и других членов царской семьи были полностью захоронены и уничтожены в Ганиной Яме.

В 2021 году на территории Мемориала Романовых в Поросёнковом Логу были устроены незаконные раскопки и буровые работы. Рабочие говорили, что выполняют их по заказу Бойко-Великого. Сам бизнесмен отрицал свою причастность к раскопкам, однако спустя полгода их подробнейшие результаты были выложены на сайте издания «Московские ведомости», учредителем которого является дочь бизнесмена, Анна Бойко-Великая.


Заказчиком несанкционированных раскопок в Поросёнковом Логу был фонд имени Святого Василия Великого, директором которого является Анна Владимировна Бойко-Великаая – жена бизнесмена. Скриншот с сайта «Московских ведомостей»


Фонд «Мемориал Романовых» неоднократно обращался в полицию по факту незаконных работ на территории ОКН, но полицейские ОП №10 так и не возбудили уголовное дело, хотя Железнодорожный суд Екатеринбурга признавал бездействие полиции незаконным.

В октябре 2023 Бойко-Великий получил приговор по другому делу, по статье о растрате (часть 4 статьи 160 УК). Тогда его признали виновным в хищении средств банка «Русский экспресс».

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
На Урале произошло возгорание поезда, перевозившего газовый конденсат из ЯНАО в порт Усть-Луга

Что известно о ЧП, произошедшем на основном ходу Транссиба
