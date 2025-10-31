Против замглавы Минприроды, насмерть сбившего защитника сквера, возбудили уголовное дело

— сказал Вечерним ведомостям брат погибшего.

«Много вопросов, жалоб и уточнений обстоятельств процесса. На следственном мероприятии я поделился моими опасениями, что дело могут замять. Вопросы к полиции и следствию до сих пор есть. Один из них: почему не было возбуждено дело по факту гибели с самого начала?»,