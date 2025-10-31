Возрастное ограничение 18+

Против замглавы Минприроды, насмерть сбившего защитника сквера, возбудили уголовное дело

Областной чиновник наехал ночью на шедшего по Чусовскому тракту человека

Среда, 5 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антона Сафронова. 39-летний чиновник на Чусовском тракте наехал на своём Mercedes на 37-летнего Станислава Мельниченко, в результате чего тот погиб на месте. Дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека), предполагающей до пяти лет лишения свободы.

ДТП случилось вечером 6 августа этого года, о нём тогда писало издание Е1 без упоминания имени водителя. При этом дело возбудили только спустя почти три месяца.



Как рассказал
брат погибшего, Олег Мельниченко, поначалу силовики не спешили возбуждать дело, ссылаясь на необходимость проведения экспертиз. Было вынесено несколько отказных постановлений.

«Много вопросов, жалоб и уточнений обстоятельств процесса. На следственном мероприятии я поделился моими опасениями, что дело могут замять. Вопросы к полиции и следствию до сих пор есть. Один из них: почему не было возбуждено дело по факту гибели с самого начала?»,

— сказал Вечерним ведомостям брат погибшего.


Антон Сафронов был назначен замглавы областного Минприроды в 2020 году. До этого он возглавлял юротдел министерства. Получить комментарий у него
не удалось.



«Очень хочется, чтобы данное дело расследовалось справедливо и честно, невзирая на должность и связи чиновника»,

— выразил надежду Олег Мельниченко.


Чем известен погибший Станислав Мельниченко


В 2019 году, во время масштабных протестов против строительства храма в сквере у Драмтеатра, Станислав Мельниченко прославился как первый человек, который получил уголовный приговор (а не административное наказание) за участие тех событиях. Его признали виновным в оскорблении представителя власти (319 УК) — за то, что он показал неприличный жест пресс-секретарю УМВД по Екатеринбургу Евгению Крюкову, известному также в качестве шоумена, выступавшего на ТНТ в программах «Смех без правил» и «Убойная лига» в составе дуэта «Эйс Ментура». Крюков снимал протесты на видеокамеру, будучи в гражданском, однако суд посчитал, что Мельниченко осознавал, что обращается к представителю государства. Приговор Мельниченко выносил мировой судья судебного участка №8 Верх-Исетского судебного района Андрей Филатов. Он умер спустя 2,5 года после вынесения того приговора.


Погибший в ДТП Станислав Мельниченко. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выяснили, что последнее здание старого медгородка датируется XVIII веком

Ему 228 лет, оно было построено при императоре Павле I
