Директор учреждённого мэрией Екатеринбурга «Городского застройщика» попал в СИЗО
Ещё в прошлом году задержанный работал в известном холдинге «Облкоммунэнерго»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия арестовал 43-летнего директора ООО «Городской застройщик» Евгения Пузырёва, которому предъявили обвинение по статье 290 УК РФ (получение взятки).
По данным близкого к силовикам канала Ural Mash, Пузырёв получил взятку в размере 22 миллиона рублей за содействие в приёмке объектов. Одним из юрлиц-взяткодателей было ООО «Реалтрансстрой», пишет канал. В общей сложности с этим ООО было заключено контрактов на 94 млн рублей. О задержании кого-либо из представителей «Реалтрансстроя» не сообщается (Пузырёва задержали ещё в пятницу).
ООО «Городской застройщик» было создано мэрией Екатеринбурга в прошлом году — тогда заявлялось, что целью является появление полноценного игрока на строительном рынке Екатеринбурга от мэрии. «Во-первых, у муниципалитета существует потребность в жилом фонде для сотрудников. Во-вторых, новая структура может быть полезна во многих процессах, включая строительство социальных объектов и реализацию проектов КРТ», — говорил вице-мэр Рустам Галямов. По уставу муниципальный девелопер получил право вести коммерческую деятельность: разрабатывать и управлять строительными проектами, строить жилые и нежилые здания, дороги, заниматься архитектурной деятельностью, управлять недвижимостью.
Создан «Городской застройщик» был путём реорганизации МУП «Управление капстроительства» (МУП УКС) — как раз в тот год, когда вступали в силу требования федерального законодательства ликвидировать или реорганизовать все муниципальные унитарные предприятия, не являющиеся монополиями. Адресом местонахождения «Городского застройщика» стал бывший адрес МУП УКС (Карла Либкнехта, 33). При этом у мэрии осталось МКУ «Управление капстроительства» (МКУ УКС) — оно по-прежнему является одним из ключевых городских казённых учреждений, выступает заказчиком по госзакупкам главных бюджетных строек — дорог, мостов, социальных, спортивных учреждений на миллиарды рублей.
Примечательно, что до назначения на пост директора «Городского застройщика» (произошло это 21 августа 2024 года) Евгений Пузырёв работал главным инженером по строительству и эксплуатации объектов обращения с ТКО в компании «Облкоммунэнерго» — под его руководством, в частности, вводился в эксплуатацию крупнейший в регионе мусоросортировочный комплекс под Нижним Тагилом. Сейчас все активы «Облкоммунэнерго», напомним, национализируют в Ленинском райсуде Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры.
Фото: ОТВ
