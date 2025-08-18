Возрастное ограничение 18+
Депутат из Свердловской области арестован в Омске
Он оказался уже четвёртым членом команды экс-губернатора Буркова, оказавшимся за решёткой
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсант
Экс-депутат заксобрания Свердловской области, а ныне депутат заксобрания Омской области Андрей Жуковский был накануне задержан в рамках расследования уголовного дела, сообщило издание NGS55. Задержание связано с деятельностью муниципального предприятия «Омскэлектро», которое возглавляет Жуковский.
Ещё два года назад следственный комитет возбудил бесфигурантное уголовное дело на руководство «Омскэлектро», а в июле этого года прокуратура Омска сообщила о выявлении более 100 нарушений в деятельности этой энергосбытовой компании. Куйбышевский районный суд Омска по ходатайству следствия сегодня избрал Жуковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Андрей Жуковский с 2011 по 2021 год был депутатом заксобрания Свердловской области от «Справедливой России», в 2018 году переехал в Омск после назначения губернатором Омской области свердловчанина Александра Буркова. В июле 2018 года Жуковский занял пост гендиректора «Омскэлектро», через год предприятие получило из федерального бюджета миллиард рублей на капремонт домов к приезду президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева. В мае 2022 года Жуковскому был назначен административный штраф за то, что «Омскэнерго» тратило средства по нецелевому назначению. В 2021 году Жуковский избрался депутатом заксобрания Омской области, также от «СРЗП» (незадолго до этого он возглавил омское региональное отделение этой партии).
Жуковский – уже не первый выходец из Свердловской области, переехавший в Сибирь вслед за Александром Бурковым, который стал в итоге фигурантом уголовного дела. В марте этого года были вынесены приговоры бывшему замдиректора департамента имущественных отношений Омска Евгению Кондратьеву и замгендиректора АО ЛК «Зерно Сибири» Геннадию Ушакову. Они были осуждены за получение и дачу взятки на 5 лет и 4 года колонии строгого режима соответственно. Кондратьев ранее работал в Екатеринбурге чиновником МУГИСО, а Ушаков – депутатом ЗакСО от той же «Справедливой России».
В 2020 году Жуковский и Ушаков были главными «прогульщиками» в свердловском ЗакСО (что неудивительно, учитывая их фактическое место работы в Омске).
Ещё одна уроженка Свердловской области, переехавшая в Омск в период губернаторства Александра Буркова и устроившаяся на пост замминистра энергетики и ЖКХ, а также на пост начальницы «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области» Марина Степанова, в 2024 году получила 5 лет колонии общего режима за коррупцию.
В 2018-2019 годах вслед за Бурковым на работу в Омск переезжали ещё несколько политиков и чиновников из Екатеринбурга (как правило, также связанных со «Справедливой Россией»), однако им удалось избежать уголовного преследования. К примеру, в феврале 2019 года сдал мандат депутата Екатеринбургской городской думы и отправился в Омск Антон Швалёв. Однако Швалёв в конце 2020 года вернулся в Екатеринбург и вновь избрался в городскую думу на дополнительных выборах — уже от «Единой России».
Сам Александр Бурков, напомним, ушёл в отставку с поста омского губернатора в марте 2023 года. Вскоре он вернулся в родную Свердловскую область и устроился на работу в концерн «Уралвагонзавод».
Уголовное преследование команды экс-губернатора
