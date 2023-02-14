Многонациональное согласие обеспечено, раскрываемость растёт. О чём докладывал депутатам начальник полиции Екатеринбурга

Руководствуясь принципами открытости и публичности

Год повышенной протестной активности

Межнациональное согласие обеспечено

Три тысячи мероприятий

Удовлетворённость качеством услуг стремится к 100%

260 тысяч иностранцев в Екатеринбурге и рост правонарушений в 6 раз за год

Граждане стали меньше обращаться в органы внутренних дел

Преступления по категориям

Более 27 тысяч владельцев оружия проверили в Екатеринбурге

Раскрывают почти всё

Наркопреступления портят статистику

Подростки стали совершать меньше преступлений

И другие категории лиц тоже

38 миллионов административных штрафов

А что с домашним насилием?

90% знакомых со схемами дистанционного мошенничества всё рано на них попадаются

Развитие АПК «Безопасный город»

Печальная статистика ДТП

Владислав Постников © Вечерние ведомости

14 февраля в городской думе Екатеринбурга перед депутатами отчитывался о проделанной работе за предыдущий год начальник городского УМВД.Так вышло, что отчитываться за 2022-й год пришлось Максиму Метелице – ни дня в 2022 году не проработавшему в УМВД по Екатеринбургу. 35-летний Метелица только в январе 2023 года был назначен на должность начальника УМВД, до этого же в течение нескольких лет он возглавлял полицию в Новоуральске.Таим образом, по сути Метелица предоставлял доклад о работе, проведённой уволившимся Игорем Озеровым и его подчинёнными. И озвучил в этом докладе немало интересных деталей. Подробнее – в материале veved.ruОсновные усилия полиции, по словам Метелицы, были направлены на обеспечение правопорядка и профилактику правонарушений. «Оценивая итоги работы, можно констатировать, что поставленные задачи были выполнены» – бодро начал подполковник.Именно так охарактеризовал 2022-й год в Екатеринбурге начальник УВМД. Согласно полицейской статистике, жители города и области приняли участие в 164-х протестных акциях, в том числе 16-ти не согласованных с властями. «По большей части в их число вошли митинги против проведения специальной военной операции» — заявил Метелица.По всей видимости, Метелица имел в виду в том числе одиночные пикеты, участников которых затем судили не за нарушения правил проведения публичных мероприятий (20.2 КоАП), а по новомодной статье о дискредитации использования армии (20.3.3 КоАП). В среднем, в Екатеринбурге в 2022-м году каждый день привлекали к административной ответственности хотя бы одного «митингового» правонарушителя – поскольку за год таких правонарушений, если верить его отчёту, набралось 366. Один человек за участие в митингах был привлечён к уголовной ответственности.В качестве особо важного направления Метелица выделил противодействие экстремизму.Направлению межнациональных отношений, по заявлению главы городского УМВД, было уделено особое внимание.— заявил Метелица.Именно столько за год провели в Екатеринбурге, согласно статистике УМВД. Из них 377 – публичного характера. В их число входят День Победы, День города, Ночь музеев, Ночь музыки — везде обеспечивали правопорядок сотрудники полиции – заявил Метелица. В общей сложности, по его словам, к обеспечению общественного порядка на массовых мероприятиях в 2022 году было привлечено 19,5 тысяч сотрудников полиции и более 10 тысяч сотрудников ЧОПов.Да, именно такими показателями похвастался Метелица, напомнив, что оказание государственных услуг населению – одна из функций полиции.Всего за 2022 год более 287 тысяч горожан обратились за госуслугами в полицию, из них 237 тысяч сделали это через интернет.В число этих услуг входят услуги ГИБДД (например, регистрация автомобилей) и услуги миграции (к примеру, выдача паспортов). И екатеринбуржцы, если верить начальнику городской полиции, очень довольны их качеством – показатель удовлетворённости качеством госуслуг по линии ГИБДД составил 97,87%, миграции – 99,68%. Контрольно-плановый показатель при этом составляет 93%, и он, по словам Метелицы, достигнут абсолютно по всем направлениям.По сравнению с 2021 годом спрос на услуги миграции вырос на 18%, а на услуги ГИБДД, наоборот, снизился на 11%.260 тысяч человек – именно столько числится иностранных граждан на миграционном учёте, следует из доклада Метелицы. Это почти на 25% больше, чем в 2021-м году.За год полицейскими выявлено 8 тысяч фактов фиктивной постановки на учёт иностранных граждан по месту пребывания, что аж в шесть раз превысило количество подобных нарушений в предыдущем году.«В результате принятых мер с миграционного учёта по месту пребывания снято более 220 тысяч иностранных граждан, что превысило значение 2021-го года почти в два раза» — отчитался Метелица.За пределы России екатеринбургские полицейские выдворили 1879 иностранцев – всем им был установлен запрет на въезд в страну на разные сроки.Несмотря на рост числа иностранцев в городе, преступность в их среде снизилась. Это было сделано «благодаря наступательности позиций и своевременным превентивным мерам» — заявил подполковник. Снижение преступлений, совершённых иностранными гражданами, составило 3,4%.По этому показателю наблюдается снижение на 0,4%. Всего рассмотрено 470 тысяч заявлений и обращений от горожан, из них почти 150 тысяч – заявления о преступлениях.Уровень преступности в Екатеринбурге по итогам 2022-го года составил 115,6 на 10 тысяч человек населения при среднеобластном значении 120,8.Уровень преступности, по словам Метелицы, в течение последних лет стабильно снижается. «Анализ чётко показывает снижение динамики преступности на 11% по сравнению с 2017 годом» – сказал Метелица. Правда, график за сего спиной говорил немного о другом – по сравнению с 2017-м годом в 2022-м в Екатеринбурге действительно было зафиксировано на 11% меньше преступлений (17625 против 19801), однако в эти годы наблюдалась разнонаправленная динамика, в том числе рост преступлений в некоторые годы.По словам Метелицы, уровень преступности в Екатеринбурге ниже не только, чем в среднем по области, но и ниже, чем в соседних областных центрах – Кургане, Тюмени, Челябинске.Согласно докладу Метелицы, снижение преступности наблюдалось по всем категориям преступлений – на 2,5% снизилось число имущественных преступлений, в том числе на 1,5% – количество краж, на 10,5% – грабежей, на 7% – разбоев. Число мошенничеств упало на 9%, уличная преступность упала на 3%. На 10% снизилось количество преступлений против личности (убийств, побоев, причинение вреда здоровью, и т.п.).Контроль за владением оружия Метелица назвал «одним из актуальных вопросов». Согласно его докладу, в городе более 27 тысяч граждан имеют право на владение гражданским огнестрельным оружием, и абсолютно все они были проверены совместно с Росгвардией в 2022-м году. В результате проверок было выявлено 677 правонарушений, по всем фактам составлены административные протоколы.Согласно докладу начальника городского УМВД, в 2022-м году было раскрыто 8424 преступления. Это ниже, чем в любом из предыдущих четырёх лет (в 2018–2021 значения колебались от 8444 до 8743). При этом число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений резко выросло (2372 против 1869 в прошлом году).Метелица не без гордости заявил, что полиция демонстрирует высокую раскрываемость наиболее опасных преступлений. Так, по его словам, в 2022 году было раскрыто 93 % убийств, 98% преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью, 92 разбоев и 100% изнасилований.Метелица заявил, что в городской полиции есть отделение по борьбе с резонансными имущественными преступлениями, которое раскрыло 26 разбоев и три грабежа.К числу резонансных преступлений Метелица отнёс, например, поджог автомобиля бывшего мужа, который совершила на Уралмаше гражданка США Елена Тейлор – она сбежала после того как её отпустили под домашний арест, но затем была задержана на границе с Казахстаном.Также Метелица вспомнил факт причинения тяжкого вреда здоровья бомжу в Екатеринбурге в сентябре 2022 года и пьяную стрельбу из охотничьего ружья в октябре 2022-го – эти преступления он тоже назвал в числе резонансных и заявил об их полном раскрытии сотрудниками уголовного розыска.Общее число преступлений этой категории по итогам 2022 года снизилось на 10% и составило 2271. И лишь чуть более половины из них были раскрыты. По словам Метелицы, причина в том, что злоумышленники используют запрещённые в России интернет-ресурсы, а совершение преступлений бесконтактным способом с помощью тайников-закладок затрудняет работу оперативникам. «Но нами применяются все доступные меры» – будто оправдываясь, сказал Метелица.Но есть и положительная тенденция – почти на 7% снизилось число сбытов наркотических веществ. Полицейскими были выявлены и закрыты два наркопритона.Напомним, в прошлом году приговор по нарко-статье получил известный некогда блогер tramekb (Иван Соломин).По итогам 2022 года было изъято более 76 кг наркотических средств, из них 25 кг – на складе в Полевском, на который вышли после задержания наркосбытчика в Екатеринбурге. Метелица заявил, что таким образом был перекрыт один из каналов поставки наркотиков.Если смотреть на доклад Метелицы, то и здесь видны сплошные улучшения – преступность среди подростков снизилась на 15% (ими было совершено 412 преступлений против 486 в 2021 году). Число малолетних преступников-рецидивистов тоже снизилось, причём снизилось «значительно», заявил начальник городского УМВД.Количество преступлений, совершённых ранее судимыми, снизилось на 5 %, а лицами в состоянии алкогольного опьянения – более чем на 30%.Полицейские в Екатеринбурге в 2022 году «выявили и пресекли» более 77 тысяч административных правонарушений (без учёта нарушений ПДД и в сфере миграции). В отношении лиц, их совершивших, вынесено 40 тысяч постановлений на общую сумму более 38 млн рублей. При этом взыскано 28 миллионов 470 тысяч рублей (с учётом прошлых лет).Не поверите, но и здесь полицейские действуют успешно. По крайней мере, согласно официальному отчёту.Максим Метелица заявил, что «благодаря инициативному выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере семейно-бытовых нарушений» удалось добиться снижения тяжкой преступности в сфере домашнего насилия.Такую статистику озвучил Максим Метелица. Общее число подобных преступлений снизилось с 4186 до 4154. По словам Метелицы, этого удалось добиться благодаря профилактической работе полиции. Но подполковник признал, что проблема есть. «Ситуация тревожная. Такие преступления крайне сложно раскрываются, а ущерб, причинённый гражданам, несоизмерим с их доходами» — сказал начальник городского УМВД.Доля мошенничеств с использованием IT в общем числе моошенничеств достигла уже 62%.Метелица заявил, что люди «не только отдают мошенникам свои сбережения, но и берут неподъёмные кредиты».Ранее «Вечерние ведомости» писали, что кредиты дистанционно могут взять и без ведома гражданина – так, например, случилось с правозащитником Александром Грезевым. Однако полиция даже не стала возбуждать по этому факту уголовное дело.При этом по словам Метелицы, полиция осуществляет в этой сфере «плотное взаимодействие с банковскими работниками и СМИ».Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», согласно положению о его создании,Согласно отчёту Метелицы, по итогам 2022 года в 3,5 раза увеличилось количество преступлений, зафиксированных с помощью АПК «БГ». Но количество раскрытых преступлений увеличилось всего на 11%.По словам Метелицы, необходимо увеличивать качество видеоизображения и увеличение количества камер.«Вечерние ведомости» могут вспомнить один известный случай, когда система «Безопасный город» не помогла – это вандализм в сквере за Оперным театром. Тогда в нём разбили несколько десятков фонарей, однако вычислить злоумышленников по записям камер так и не удалось, и городу пришлось тратить дополнительно 15 миллионов из бюджета на закупку новых фонарей.Всего в 2022 году в Екатеринбурге было зарегистрировано 1143 ДТП (снижение на 2% по сравнению с 2021-м). В них погибло 60 человек (снижение на 10%), «но цифры говорят сами за себя» – с грустью в голосе произнёс Метелица.С участием детей произошло 143 ДТП (снижение на 7%), пострадало 157 детей, 1 ребёнок погиб (в 2021 году было 7 погибших).По сравнению с 2018-м годом улучшения статистики в этом плане не наблюдается – число ДТП и погибших в них горожан по-прежнему велико, особенно если сравнивать с западными странами.Личным составом полка ДПС проведено 322 общегородских мероприятия, 93 рейда, выявлено более 190 тысяч нарушений ПДД, выписано почти 175 тысяч административных штрафов, более 2,5 тысяч человек лишили прав, выписали 652 постановления об административном аресте – зачитал Метелица статистику работы подразделения ГИБДД.«Как вы видим, остаётся немало нерешённых проблем, для преодоления которых необходимо работать, повышать эффективность и профессионализм» — резюмировал свой доклад Метелица.Отметим, что Максим Метелица отчитывался не перед всей гордумой, а только перед комиссией по безопасности жизнедеятельности. В итоге члены комиссии проголосовали за то, чтобы «принять к сведению» отчёт начальника УМВД. Острых вопросов Метелице они задавать не стали, напомнив лишь, что в городе стоит проблема незаконных парковок и без привлечении полиции администрация вряд ли с этой проблемой сможет справиться.Напомним, на прошлой неделе мы выпускали большой материал, в котором рассказывали о том, что полицейские занимаются не только пресечением правонарушений, но и коммерческой деятельностью.