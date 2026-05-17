Жителей Свердловской области предупреждают о фейковом канале «Тревога Урал»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Неизвестные создали в Телеграме канал под названием «Тревога Урал», притворяющийся официальным ресурсом антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал».
По данным настоящего канала «Антитеррор Урал», фейковый ресурс был создан для распространения дезинформации об объявлении режимов беспилотной и ракетной опасности.
Каналы настоящего ресурса «Антитеррор Урал» можно найти здесь: в Максе, во ВКонтакте и в Телеграме.
«Использование имен правоохранительных органов, экстренных служб и официальных антитеррористических ресурсов – распространенная тактика в эпоху гибридных угроз безопасности. Интернет-пользователям рекомендуется тщательно проверять источники информации и ориентироваться только на официальные каналы»,
– отметили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.
