Посетителями первой падел-арены в Екатеринбурге чаще становятся мужчины около 40 лет

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

МТС представила цифровой портрет посетителей первой на Урале падел-арены в Екатеринбурге. По данным компании, чаще всего это мужчины около 40 лет со средним доходом, которые ведут активный образ жизни и добираются на тренировки на общественном транспорте.Первая на Урале специализированная арена для игры в падел открылась в Екатеринбурге в бывшем КРК «Уралец» в сентябре прошлого года. С тех пор она стала площадкой для тренировок и турниров как профессионалов, так и любителей этого вида спорта.Аналитики МТС изучили обезличенные данные посетителей арены с момента её открытия. Большинство из них составили жители Свердловской области – 87,5%. Ещё около 3% пришлись на соседние регионы, включая Челябинскую, Тюменскую, Курганскую области, Пермский край и ХМАО. На долю москвичей пришлось 1%. География игроков и болельщиков оказалась международной: в Екатеринбурге на падел-арену приезжали гости из 58 стран. Чаще других были представлены Казахстан, Китай, ОАЭ, Испания, Аргентина, Кыргызстан и Гонконг. Среди посетителей арены 56% мужчин и 44% женщин. Средний возраст любителей падела в Екатеринбурге составляет 38,8 года. Несовершеннолетние посетители составляют 12%, а люди старше 64 лет – 9,6%.По данным платформы, 36,8% посетителей стараются придерживаться здорового образа жизни. При этом наиболее заметной статьёй расходов у них остаются покупка и доставка фастфуда, которые существенно превышают траты на спортивное питание и БАДы.Что касается транспорта, 35,5% посетителей предпочитают общественный транспорт, 33,7% – такси, а 27% регулярно ездят на личном автомобиле.Падел – ракеточный вид спорта, появившийся в 1969 году в Мексике. Он во многом основан на правилах тенниса, но отличается меньшими размерами корта и более простой техникой, что сделало его популярным у широкой аудитории. Мероприятие для возрастной категории 18+