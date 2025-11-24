Возрастное ограничение 18+
«Антитеррор Урал» предупреждает о фейке про прекращение выплат участникам боевых действий
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Телеграм-канал «Антитеррор Урал» предупреждает об очередном фейке с Денисом Паслером. На этот раз в Свердловской области распространяют фальшивый видеоролик, в котором он говорит о прекращении выплат участникам боевых действий.
В канале также пояснили, что для дипфейка использовали ранее снятый видеоролик с губернатором, в котором он говорил другие вещи.
Проверять информацию о заявлениях главы региона призывают на официальном портале Департамента информационной политики Свердловской области или, например, в телеграм-канале Дениса Паслера.
«Губернатор Свердловской области Денис Паслер подобных заявлений не делал»,
– подчеркивает ресурс.
