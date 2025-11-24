Возрастное ограничение 18+
Экс-глава Артемовского округа получил срок за миллионные взятки и водонагреватель
Суд вынес приговор бывшему главе Артемовского городского округа Константину Трофимову. Он признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 4 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает прокуратура Свердловской области.
В ходе рассмотрения дела установлено, что с июня по декабрь 2022 года Трофимов получил два крупных денежных взноса на общую сумму 3,9 млн рублей от и.о. директора муниципального оздоровительного комплекса имени П. Морозова за общее покровительство и попустительство по службе. Действия включали содействие сохранению директора на должности, продление трудового договора, получение положительного заключения аттестационной комиссии и сокрытие нарушений в работе предприятия.
Осенью того же года Трофимов получил от директора МУП «Управляющая компания «Наш дом Артемовский»» взятку в виде водонагревателя стоимостью почти 21 тыс. рублей и услуги по его установке за 2000 рублей.
Суд назначил Трофимову наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 3 млн рублей и лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 9 лет. Кроме того, суд постановил взыскать в доход государства сумму взяток и водонагреватель, незаконно полученные осужденным.
