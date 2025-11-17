Возрастное ограничение 18+
«Новые люди» предложили на пост мэра Екатеринбурга Ирину Виноградову
Фото: телеграм-канал Ирины Виноградовой
Ирина Виноградова с 2024 года возглавляет реготделение «Новых людей» в Свердловской области. Именно ее партия выбрала в кандидаты в градоначальники.
«Прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменены, но последнее слово ещё не сказано. Решение за депутатами, и мы можем на него повлиять.
— говорится в телеграм-канале свердловских «новолюдов».
Ранее «Единая Россия» предложила на пост главы действующего градоначальника Алексея Орлова. Выдвинуть своих кандидатов планируют и другие партии. По крайней мере от таких планах заявляли КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Кандидатуры затем представят комиссии, утверждённой губернатором Денисом Паслером.
Нынешний срок Алексея Орлова на посту градоначальника истекает в феврале 2026 года.
