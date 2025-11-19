Возрастное ограничение 18+
На патриотическое воспитание и молодёжную политику в Свердловской области собираются выделить 3,3 млрд
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области утвердили государственную программу по реализации молодёжной политики и патриотического воспитания. Как сообщил в своих социальных сетях глава региона Денис Паслер, программа рассчитана до 2030 года.
Общий объём финансирования на этот срок заявлен в 3,3 миллиарда рублей.
По его словам, Региональный центр молодёжи получит субсидию на проведение 140 мероприятий, включая образовательные проекты и форумы. Также поддержку получит Центр патриотического воспитания имени Героя России Игоря Родобольского для организации военно-спортивных игр и патриотических форумов.
«Средства направим, в том числе, на различные проекты, которые реализует наша молодёжь»,
– пишет губернатора.
