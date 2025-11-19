На патриотическое воспитание и молодёжную политику в Свердловской области собираются выделить 3,3 млрд





В Свердловской области утвердили государственную программу по реализации молодёжной политики и патриотического воспитания. Как сообщил в своих социальных сетях глава региона Денис Паслер, программа рассчитана до 2030 года.Общий объём финансирования на этот срок заявлен в 3,3 миллиарда рублей.По его словам, Региональный центр молодёжи получит субсидию на проведение 140 мероприятий, включая образовательные проекты и форумы. Также поддержку получит Центр патриотического воспитания имени Героя России Игоря Родобольского для организации военно-спортивных игр и патриотических форумов.