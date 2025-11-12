Возрастное ограничение 18+
Губернатор Свердловской области переназначил трёх министров
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Денис Паслер переназначил ещё трёх министров, которые с сегодняшнего дня приступят к своим обязанностям без приставки «исполняющий обязанности».
О решении губернатора сообщили в департаменте информполитики региона.
Свои места в правительстве сохранили министр природных ресурсов Денис Мамонтов, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и министр образования Светлана Тренихина – все они работали при бывшем губернаторе Евгении Куйвашеве, который в марте 2025 года ушёл в отставку.
Отметим, что Леонид Рапопорт — самый долго находящийся на своём посту министр в Свердловской области. Он был назначен на должность главы Минспорта в декабре 2009 года губернатором Александром Мишариным. До этого Рапопорт был депутатом Екатеринбургской городской думы двух созывов.
