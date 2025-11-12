Возрастное ограничение 18+
Уральцы смогут задать вопрос губернатору Свердловской области на прямой линии
26 ноября губернатор Свердловской области Денис Паслер ответит на вопросы жителей региона в прямой линии, сообщают официальные ресурсы региональной власти. Задать свой вопрос можно уже сейчас через сайт дениспаслер.рф, платформу «Госуслуги. Решаем вместе» и в социальных сетях губернатора Паслера.
Прямая линия начнется в 18:00. Кроме того, вопросы принимаются заранее.
Посмотреть прямую линию можно будет на телеканалах «Россия 24» и ОТВ, а также в социальных сетях губернатора и региона. Радиослушатели смогут услышать трансляцию на «Радио России» и «Вести FМ».
Задать вопросы можно и в социальных сетях:
ВК: vk.com/dpaslerofficial
TГ: t.me/DVPasler
ОК: ok.ru/dpasler.official
