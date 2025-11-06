Возрастное ограничение 18+
«Антитеррор Урал» сообщает о фейке про налог на недвижимость
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловская антитеррористическая комиссия предупреждает о фейке про установление налога на недвижимость с 2026 года.
Телеграм-канал «Антитеррор Урал» сообщает, что в Свердловской области распространится поддельное постановление регионального правительства «об определении ставки налога на недвижимое имущество граждан на 2026 год», размер которого якобы составит 10% от кадастровой стоимости объекта.
В связи с этим ресурс напоминает, что все нормативно-правовые акты официально публикуются на портале правовой информации Свердловской области, а все важные новости региона можно найти в телеграм-канале «Свердловский пул».
