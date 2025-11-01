Возрастное ограничение 18+
Бывшего свердловского вице-губернатора перевели в СИЗО Челябинска, подведомственное ФСБ
Фото: Максим Ефремов
Олег Чемезов больше не содержится в СИЗО-1 Екатеринбурга. Как рассказала Вечерним ведомостям его адвокат Мария Кирилова, его перевели в СИЗО-7 соседнего Челябинска. Это произошло в ночь с 3 на 4 ноября и стало неожиданностью для защиты и близких экс-чиновника.
По словам адвоката, этап, несмотря на близость городов, длился более суток, и за это время Чемезов был лишён возможности нормально питаться и принимать лекарства.
«При отсутствии надлежащего медицинского контроля, своевременного обследования и медикаментозного лечения, Чемезов О.Л. рискует получить рецидив и обострение всех заболеваний, включая рак», — сказала в разговоре с адвокат.
К слову, по информации источника Вечерних ведомостей, Чемезов содержался в СИЗО-1 Екатеринбурга сначала в одиночной камере, а затем в общей камере с находящимися под следствием по другим делам.
Это не первый раз, когда статусных екатеринбургских арестантов отправляют под стражу в Челябинск — ранее на Южный Урал этапировали, например, экс-невестку бывшего мэра Екатеринбурга Анастасию Чернецкую и ещё нескольких фигурантов большого дела о незаконном возмещении НДС. По данным СМИ, это делалось для того, чтобы исключить их возможные неофициальные контакты в Екатеринбурге, способные повлиять на ход следствия.
Напомним, Олега Чемезова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере из-за освоения государственных средств структурами бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва. Формальная экс-супруга Чемезова, Ирина (как неоднократно сообщалось, после развода они продолжали жить вместе) тоже является фигурантом дела о мошенничестве, но по другим эпизодам, её поместили под домашний арест.
«Организация этапирования в ФСБшное СИЗО в праздничные дни – очередной приём следствия, направленный на оказание давления на Чемезова О.Л., так как ни семья, ни защита все праздничные дни не знали где он находится, и только завтра появится возможность передать Чемезову О.Л. в СИЗО № 7 необходимые продукты, медикаменты и другие необходимые вещи»,
— считает Кирилова.
