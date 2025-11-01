Бывшего свердловского вице-губернатора перевели в СИЗО Челябинска, подведомственное ФСБ

— считает Кирилова.

«Организация этапирования в ФСБшное СИЗО в праздничные дни – очередной приём следствия, направленный на оказание давления на Чемезова О.Л., так как ни семья, ни защита все праздничные дни не знали где он находится, и только завтра появится возможность передать Чемезову О.Л. в СИЗО № 7 необходимые продукты, медикаменты и другие необходимые вещи»,