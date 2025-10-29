Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области пытались распространить фейк о мобилизации
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителей Свердловской области предупреждают о фейке про мобилизацию в регионе. О попытке распространения ложной информации сообщает «Антитеррор Урал».
По данным ресурса, людей пытаются напугать поддельным видео с губернатором, который якобы прогнозирует объявление мобилизации через шесть месяцев. Подчёркивается, что на самом деле Денис Паслер не делал подобных заявлений.
«В сети выявлены попытки распространения дипфейка. В качестве основы для видеообращения был использован ранее снятый ролик»,
– говорится в сообщении ресурса.
