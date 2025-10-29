В Свердловской области пытались распространить фейк о мобилизации





– говорится в сообщении ресурса. «В сети выявлены попытки распространения дипфейка. В качестве основы для видеообращения был использован ранее снятый ролик»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жителей Свердловской области предупреждают о фейке про мобилизацию в регионе. О попытке распространения ложной информации сообщает «Антитеррор Урал».По данным ресурса, людей пытаются напугать поддельным видео с губернатором, который якобы прогнозирует объявление мобилизации через шесть месяцев. Подчёркивается, что на самом деле Денис Паслер не делал подобных заявлений.