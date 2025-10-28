Возрастное ограничение 18+
Полевской стал городом-побратимом Фочи
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Полевской и Фоча – город в Боснии и Герцеговине – стали городами-побратимами. Соглашение о партнёрстве подписали на «Иннопроме».
Ожидается, что новые отношения между городами поспособствуют развитию новых инициатив в сферах туризма, бизнеса и молодёжного обмена. Планы уже есть, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«В будущем запланированы обмены делегациями, культурные мероприятия и возможность участия граждан обеих стран в совместных проектах»,
– сказали в ДИПе.
