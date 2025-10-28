Возрастное ограничение 18+
Более тысячи иностранцев проверила полиция Екатеринбурга на четвёртой овощебазе
Фото предоставлено Валерием Горелых
В Екатеринбурге полицейские провели рейд на четвёртой овощебазе, проверив более тысячи иностранных граждан, работающих там.
Как сообщил Вечерним ведомостям руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, проверкам подверглись 1086 уроженцев бывших союзных республик, из которых 36 оказались нелегальными мигрантами. Их доставили в ОП №11, где на всех нарушителей завели административные дела.
По данным Валерия Горелых, с начала года в Свердловской области было заведено 10 239 административных дел в сфере миграции и наложено штрафных санкций на 111 миллионов рублей. Также за это время усилиями полиции было выдворено 199 иностранцев.
«Затем всех поместили в Центр временного содержания с последующим выдворением в те регионы, откуда они прибыли. Как говорится, чемодан – вокзал – домой. За игнорирование законов нашей страны нарушителям отныне закрыт въезд в Россию сроком на пять лет»,
– сказал полковник Горелых.
