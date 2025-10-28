Возрастное ограничение 18+
Спикеру свердловского Заксобрания Бабушкиной вручили орден Почёта
Фото: Законодательное собрание Свердловской области
Полномочный представитель президента в УрФО Артём Жога вручил председателю законодательного собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной орден Почёта.
Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания области.
Государственная награда по указу Путина была присвоена спикеру свердловского Заксобрания ещё в июле 2025 года за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Людмила Бабушкина является депутатом с 2000 года и с 2011 года занимает пост председателя Законодательного собрания области. Ранее она уже была удостоена званий Почётного гражданина городских округов Богданович, Камышлов, Талица, Тугулым и Пышма, а также Камышловского муниципального района. Также спикер была награждена орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания области.
Государственная награда по указу Путина была присвоена спикеру свердловского Заксобрания ещё в июле 2025 года за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Людмила Бабушкина является депутатом с 2000 года и с 2011 года занимает пост председателя Законодательного собрания области. Ранее она уже была удостоена званий Почётного гражданина городских округов Богданович, Камышлов, Талица, Тугулым и Пышма, а также Камышловского муниципального района. Также спикер была награждена орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловские суды стали практически в два раза реже рассматривать административные дела
28 октября 2025
28 октября 2025
Человек погиб в ДТП на трассе «Богданович – Сухой Лог»
22 октября 2025
22 октября 2025