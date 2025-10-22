Возрастное ограничение 18+
Паслер поручил усилить безопасность объектов ТЭК
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Сегодня, 28 октября, на заседании антитеррористической комиссии Свердловской области губернатор Денис Паслер дал поручение усилить безопасность на объектах топливно‑энергетического комплекса (ТЭК).
До конца ноября в регионе должны проверить защищённость всех объектов ТЭК, сообщили в департаменте информационной политики области.
Также Паслер поручил повысить безопасность в местах массового скопления людей, включая аэропорт и торговые точки.
«Повышение эффективности противодействия угрозам терроризма – вопрос более чем актуальный. Мы должны выработать конкретные решения для обеспечения абсолютной антитеррористической защищённости объектов»,
– приводят слова губернатора в ДИПе.
