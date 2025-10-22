Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге продолжить обновление мемориала жертвам политических репрессий обещают в 2026 году
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Продолжить реконструкцию мемориального комплекса жертвам политических репрессий на 12-м километре Московского тракта екатеринбургские власти обещают в 2026 году.
Об этом сообщили на официальном городском портале. На данном этапе мемориалу успели заменить поклонный крест и постамент. Также была установлена табличка с информацией о том, кем и когда был изготовлен памятник. В следующем году планируют обновить другие элементы мемориального комплекса.
Также разрабатывается проект на установку шести новых стел с фамилиями жертв политических репрессий, установленные в последние годы и не попавшие на существующие стелы.
«В настоящий момент ведется разработка документации на проведение ремонтных работ оставшихся частей комплекса и благоустройство территории»,
– рассказали в мэрии.
