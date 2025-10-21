Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области переназначили четырёх министров
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области переназначил четырёх министров. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.
Свою работу в областном правительстве продолжат:
– министр общественной безопасности Александр Кудрявцев;
– министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова;
– министр строительства и развития инфраструктуры Григорий Сурганов;
– министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин.
К исполнению своих обязанностей без приставки «исполняющий обязанности» они приступают с сегодняшнего дня, 27 октября.
Напомним, после назначения главы региона областное правительство уходит в отставку. Это стандартная процедура после губернаторских выборов.
